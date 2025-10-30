31 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El grito de la Democracia: hace 42 años Raúl Alfonsín ganaba las elecciones y la noche de la dictadura llegaba a su fin

El candidato de la UCR venció, con más del 51 por ciento del votos, al candidato justicialista Ítalo Luder. Aseguró que se inauguraba "un largo período de paz y prosperidad".

Por
Alfonsín ganó los comicios de 1983 y puso fin al proceso de la dictadura en Argentina.

Alfonsín ganó los comicios de 1983 y puso fin al proceso de la dictadura en Argentina.

Redes Sociales

El 30 de octubre de 1983 el radical Raúl Alfonsín ganó las elecciones a presidente y se impuso a su adversario Ítalo Luder, obteniendo el 51,7% de los votos frente al 40,1% del peronismo. El proceso electoral se desarrolló después de 7 años de dictadura y con el trauma reciente de la Guerra de Malvinas, por lo que marcó un grito de Democracia en la Argentina.

Te puede interesar:

Tragedia en Quilmes: el nene de 8 años al que se le cayó el arco en la cabeza tiene muerte cerebral

Los partidarios de todas las formaciones políticas habían militado la campaña en cada barrio, en cada pueblo y ciudad, se habían acercado al comité y a las unidades básicas, que ahora volvían a estar abiertas. Ahí se juntaban los viejos "radichetas" con los jóvenes correligionarios. y en todos los locales peronistas se volvía a sentir la conciencia de que el poder volvía al pueblo a través de las urnas.

En su primer discurso improvisado ante los correligionarios aseguró: "Agradezco el esfuerzo, porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito".

El dirigente de la UCR fue hasta el Comité central junto a su compañero de fórmula, el Dr. Víctor Martínez, saludó a las personas que habían llegado enfervorizadas a escuchar las palabras del flamante presidente electo, y que fueron transmitidas por la Televisión Pública a todo el país.

La fórmula fanadora de la UCR

Este día debe ser reconocido como los argentinos como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos. Este día debe ser reconocido como los argentinos como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos.

Desde el balcón del comité radical y ante una multitud resaltó: "No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde. Hagamos que culmine este día como debe culminar. Estos triunfos magníficos de la democracia, este triunfo de la Argentina toda".

Embed

Raúl Alfonsín: "Con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura"

El flamante presidente habló en su asunción, el 10 de diciembre de 1983, ante la Asamblea Legislativa del Congreso, donde destacó que se iniciaba "una nueva etapa de nuestra vida nacional". Aseguró que los argentinos eran protagonistas del nuevo comienzo, "que será definitivo", advirtió.

Habló de la "responsabilidad" para afrontar las dificultades por las que pasaba la Argentina, "que acosan a nuestra patria", dijo el Presidente y agregó: "Tenemos los recursos, la voluntad y el coraje" y "estamos todos unidos".

Entre las ideas que marcó estuvo la de la "libertad" de los argentinos que aprendieron de las "trágicas experiencias de los años recientes", en alusión al proceso de la dictadura cívico militar. "La democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura", fue una de sus frases más recordadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La reunión de Milei y su Gabinete con los gobernadores.

Reunión con gobernadores: la polémica explicación de Milei, tras no citar a Kicillof

Les propuse trabajar juntos para hacer a la Argentina grande nuevamente, señaló Milei.

Tras la reunión con los gobernadores, Milei aseguró que hay "consenso absoluto" para avanzar con la reforma laboral

Las 20 autoridades provinciales junto al presidente Javier Milei.

Reforma laboral, tributaria y del Código Penal: los detalles de los proyectos que se vienen en el Congreso

Axel Kicillof.

Cómo se reorganiza el peronismo tras la derrota electoral

La foto del encuentro entre Cristina y Maslatón. 

Maslatón visitó a Cristina: "Merece respeto"

El submarino ARA San Juan.

ARA San Juan: fijaron fecha para el inicio del juicio oral

Rating Cero

María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

La plataforma de streaming﻿ renovó una de sus series más exitosas.
play

Disney+ renovó una de sus series más exitosas: cuándo llega al streaming

El canal quedó al borde de perder a una de sus principales figuras.

Telefe podría perder a una de sus principales figuras: "En el 2026..."

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, más conocido como Oruam.
play

Oruam, el famoso trapero brasileño que es hijo de uno de los líderes del Comando Vermelho

Rocío Marengo habló con sus seguidores sobre el problema que tuvo con su embarazo.
play

La revelación que hizo Rocío Marengo tras una complicación con su embarazo: "Bebito está solito..."

La China Suárez y Mauro Icardi estarían próximos a casarse.
play

Insólito: la abogada de Mauro Icardi filtró que el futbolista se casará con la China Suárez

últimas noticias

Cristian Martín Galván, ex jefe de la subcomisaría de Lonquimay.

Condenan al policía que utilizó a cuatro presos como mozos en su casamiento

Hace 29 minutos
La reunión de Milei y su Gabinete con los gobernadores.

Reunión con gobernadores: la polémica explicación de Milei, tras no citar a Kicillof

Hace 1 hora
El príncipe Andrés parasá a llamarse Andrés Mountbatten-Windsor.

El Rey Carlos III despojó al príncipe Andrés de sus títulos y lo desalojó de la residencia

Hace 1 hora
El colegio Nazareth de Quilmes despidió a Benicio.

La conmovedora despedida del colegio al que iba el niño aplastado por un arco: "Profundo dolor"

Hace 1 hora
La Asamblea de Boca aprobó la apertura de un Hard Rock Cafe en la Bombonera.

La Asamblea de Boca aprobó la apertura de un Hard Rock Cafe en la Bombonera: cuándo y cómo funcionará

Hace 1 hora