"Sos eterno": el emotivo mensaje de Franco Colapinto para Diego Maradona que conmovió a los fanáticos El piloto argentino de Fórmula 1 sorprendió a sus fanáticos en sus redes sociales, al recordar al 10 en el día de su cumpleaños número 65, en uno de los tantos homenajes.







Franco Colapinto sorprendió a sus fanáticos con su historia.

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, sorprendió a sus fanáticos con un homenaje a Diego Armando Maradona en las redes sociales, en el día que habría cumplido 65 años el 10. El bonaerense no ocultó su admiración y devoción por la figura del astro y le dedicó una historia en su Instagram.

En medio de un día emotivo, donde cientos de miles de expresiones de afecto y reconocimiento inundaron las redes sociales. Así, el corredor de Alpine, de 22 años, compartió un mensaje lleno de cariño y cargado de afecto: “Feliz cumpleaños Diego, sos eterno”, expresó Colapinto, fanático de Boca y maradoneano desde la primera hora.

La publicación en sus historias de Instagram fue acompañada de un corazón y una bandera argentina. El texto fue acompañado con la icónica entrada en calor de Maradona con el Napoli, al ritmo de Live Is Life de Opus, una marca registrada de Diego en Italia.

Cabe recordar, que el posteo de Colapinto se da en medio de la gran expectativa por su renovación de contrato en la escudería francesa Alpine, en Fórmula 1, y en la previa del Gran Premio de Brasil, que se disputará entre el 7 y el 9 de noviembre en San Pablo.