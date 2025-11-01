El mensaje de Dua Lipa que enloqueció a sus fans en la Marcha del Orgullo: "Siempre voy a estar a su lado" A días de su show en Buenos Aires, la estrella británica grabó un video que se proyectó en las pantallas principales del evento que reunió a miles de personas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.







La comunidad LGBTIQ+ deliró tras la proyección del mensajes de Dua Lipa.

En plena celebración de la diversidad con la 34ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que se celebró en la Ciudad de Buenos Aires, donde concurrieron miles de personas, la ícono del pop internacional Dua Lipa, dijo presente con un video que enloqueció a todos los presentes: "Siempre voy a estar a su lado", anunció.

A través de un video, de 30 segundos que fue proyectado en el escenario montado en Plaza de Mayo, donde confluyeron miles de personas, la cantante británica sorprendió a la comunidad LGBTIQ+ con la dedicatoria, a días de su show en Buenos Aires.

“Hola, mi hermosa Argentina. Hoy quiero celebrar con ustedes y mandarles todo mi amor y apoyo en este día tan especial. Siempre voy a estar a su lado acompañándolos con todo mi orgullo y cariño”, expresó la estrella pop en su mensaje, desatando la locura de sus seguidores.

Embed Dua lipa grabó un mensaje especial para la Marcha Del Orgullo 2025 realizada el día de hoy en @ Argentinapic.twitter.com/Bvw2qE7eFC — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 1, 2025 La artista, que regresará al país en pocos días, eligió sumarse simbólicamente a uno de los días más importantes del calendario de diversidad. Y agregó: “En menos de una semana nos vemos en Buenos Aires. Estoy tan feliz de poder compartir mis shows con ustedes y de volver a su ciudad increíble. Los amo muchísimo, nos vemos pronto”.

El saludo llegó además en la previa de sus dos shows en el país, lo que para muchos fans funcionó como la previa de su tan ansiado regreso. Después de meses de expectativa, la artista volverá a presentarse en el Estadio River Plate, el próximo 7 y 8 de noviembre.