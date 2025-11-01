IR A
El mensaje de Dua Lipa que enloqueció a sus fans en la Marcha del Orgullo: "Siempre voy a estar a su lado"

A días de su show en Buenos Aires, la estrella británica grabó un video que se proyectó en las pantallas principales del evento que reunió a miles de personas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La comunidad LGBTIQ+ deliró tras la proyección del mensajes de Dua Lipa.

A través de un video, de 30 segundos que fue proyectado en el escenario montado en Plaza de Mayo, donde confluyeron miles de personas, la cantante británica sorprendió a la comunidad LGBTIQ+ con la dedicatoria, a días de su show en Buenos Aires.

“Hola, mi hermosa Argentina. Hoy quiero celebrar con ustedes y mandarles todo mi amor y apoyo en este día tan especial. Siempre voy a estar a su lado acompañándolos con todo mi orgullo y cariño”, expresó la estrella pop en su mensaje, desatando la locura de sus seguidores.

La artista, que regresará al país en pocos días, eligió sumarse simbólicamente a uno de los días más importantes del calendario de diversidad. Y agregó: “En menos de una semana nos vemos en Buenos Aires. Estoy tan feliz de poder compartir mis shows con ustedes y de volver a su ciudad increíble. Los amo muchísimo, nos vemos pronto”.

El saludo llegó además en la previa de sus dos shows en el país, lo que para muchos fans funcionó como la previa de su tan ansiado regreso. Después de meses de expectativa, la artista volverá a presentarse en el Estadio River Plate, el próximo 7 y 8 de noviembre.

Mirá el mensaje completo de Dua Lipa para la comunidad LGBTIQ+

