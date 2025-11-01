IR A
IR A

Estos dos famosos actores pasaron de amigos a pareja y son furor: qué revelaron sobre su relación

Recién ahora decidieron hablar abiertamente sobre su vínculo, despertando una ola de reacciones y mensajes de apoyo en redes sociales.

Conocé la historia de la mediática pareja

Conocé la historia de la mediática pareja

  • Kaia Gerber habló por primera vez sobre su relación con el actor Lewis Pullman, confirmando que su vínculo nació de una amistad que evolucionó hacia el amor.
  • En el podcast Therapuss With Jake Shane, la modelo y actriz reflexionó sobre la importancia de construir relaciones basadas en el respeto y la conexión genuina, asegurando que “hay mucha sanación” en su pareja.
  • Aunque mantienen un perfil discreto, fuentes cercanas señalaron que comenzaron a salir a fines de 2024, tras la separación de Kaia con Austin Butler, optando por vivir su historia lejos del foco mediático.

El mundo del espectáculo volvió a sorprenderse con una historia que pasó de la amistad a algo mucho más profundo. Dos reconocidos actores, muy queridos por el público, confirmaron que su vínculo traspasó la pantalla y se transformó en una relación amorosa que rápidamente captó la atención de los medios y de sus seguidores.

HelloLola lanzó Turria Luv
Te puede interesar:

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

Durante años compartieron proyectos y apariciones públicas, generando rumores sobre la química que los unía. Más allá de la curiosidad mediática, su historia refleja la naturalidad con la que los vínculos pueden evolucionar con el tiempo.

De amigos a pareja: cómo es la relación entre Kaia Gerber y Lewis Pullman

Kaia Gerber - Lewis Pullman

Kaia Gerber decidió abrir su corazón y hablar por primera vez sobre su relación con el actor Lewis Pullman, marcando así un nuevo capítulo en su vida personal.

La modelo y actriz, de 24 años, se sinceró durante su participación en el podcast Therapuss With Jake Shane, donde compartió detalles sobre cómo está viviendo este vínculo y reconoció que “hay mucha sanación en esta relación”.

Durante la charla, el presentador destacó lo bien que parecen complementarse, a lo que Gerber respondió emocionada: “¡Voy a llorar!”. También aprovechó para reflexionar sobre la importancia de construir una relación sobre una base de amistad, comentando que ella y Pullman comenzaron como amigos antes de que surgiera el romance. “Si tienes la oportunidad de salir con un amigo, hazlo, porque es mucho mejor”, señaló, destacando que el respeto y la conexión genuina son pilares fundamentales.

Aunque la pareja ha mantenido su relación con bajo perfil, una fuente cercana reveló que Kaia y Lewis comenzaron a salir a fines de 2024, poco después de que la modelo pusiera fin a su relación con Austin Butler. Desde entonces, ambos han preferido mantener la discreción, priorizando una historia más íntima y auténtica, lejos del constante foco mediático.

Noticias relacionadas

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

últimas noticias

play
La película se estrenó en cines argentinos el 4 de septiembre de 2025 y, tal como anunció la prensa especializada y la propia plataforma, se lanzó en Netflix el 31 de octubre de 2025, incorporándose al impulso de contenidos latinoamericanos que la compañía está reforzando para fin de año. 

Cuál es la trama de La mujer de la fila, la película de Natalia Oreiro que llegó a Netflix

Hace 13 minutos
Manuel Adorni fue desginado como jefe de Gabinete en remplazo de Guillermo Francos. 

Adorni habló sobre la salida de Francos del Gobierno: "Había un ciclo cumplido"

Hace 19 minutos
Conocé todo sobre el pueblo  bonaerense reconocido por los asados

Este pueblo de Buenos Aires hizo del asado un estilo de vida junto con la tranquilidad: cuál es

Hace 22 minutos
La red de autopistas de este país es la segunda más extensa del mundo.

¿Sabías cuál es el país de América que tiene la red de autopistas más extensa? No es Argentina

Hace 23 minutos
Conocé la historia de la mediática pareja

Estos dos famosos actores pasaron de amigos a pareja y son furor: qué revelaron sobre su relación

Hace 23 minutos