Estos dos famosos actores pasaron de amigos a pareja y son furor: qué revelaron sobre su relación

Kaia Gerber habló por primera vez sobre su relación con el actor Lewis Pullman, confirmando que su vínculo nació de una amistad que evolucionó hacia el amor.

En el podcast Therapuss With Jake Shane, la modelo y actriz reflexionó sobre la importancia de construir relaciones basadas en el respeto y la conexión genuina, asegurando que “hay mucha sanación” en su pareja.

El mundo del espectáculo volvió a sorprenderse con una historia que pasó de la amistad a algo mucho más profundo. Dos reconocidos actores, muy queridos por el público, confirmaron que su vínculo traspasó la pantalla y se transformó en una relación amorosa que rápidamente captó la atención de los medios y de sus seguidores.

Durante años compartieron proyectos y apariciones públicas, generando rumores sobre la química que los unía. Más allá de la curiosidad mediática, su historia refleja la naturalidad con la que los vínculos pueden evolucionar con el tiempo.

Kaia Gerber decidió abrir su corazón y hablar por primera vez sobre su relación con el actor Lewis Pullman, marcando así un nuevo capítulo en su vida personal.

La modelo y actriz, de 24 años, se sinceró durante su participación en el podcast Therapuss With Jake Shane, donde compartió detalles sobre cómo está viviendo este vínculo y reconoció que “hay mucha sanación en esta relación”.

Durante la charla, el presentador destacó lo bien que parecen complementarse, a lo que Gerber respondió emocionada: “¡Voy a llorar!”. También aprovechó para reflexionar sobre la importancia de construir una relación sobre una base de amistad, comentando que ella y Pullman comenzaron como amigos antes de que surgiera el romance. “Si tienes la oportunidad de salir con un amigo, hazlo, porque es mucho mejor”, señaló, destacando que el respeto y la conexión genuina son pilares fundamentales.