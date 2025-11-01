1 de noviembre de 2025 Inicio
Marcha del Orgullo 2025: punto de encuentro, cronograma y cuáles son las consignas

Se trata de la edición 34 del evento que reúne a miles de personas en una jornada de lucha y de visibilización de problemáticas de las diversidades sexuales. Habrá ferias, charlas, capacitaciones y shows.

 La 34° Marcha del Orgullo en Buenos Aires se realiza bajo el lema el amor vence al odio.

 La 34° Marcha del Orgullo en Buenos Aires se realiza bajo el lema "el amor vence al odio".

La Marcha del Orgullo LGBTIQ+ se adueñará de las calles de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que será una nueva jornada histórica de lucha de visibilidad y celebración de las diversidades sexuales. La edición 34 iniciará en la Plaza de Mayo desde las 10 e incluirá feria, charlas, capacitaciones y shows.

Su historia pone en foco la importancia de una detección temprana, incluso en mujeres jóvenes.
“Frente al odio y la violencia: más orgullo y unidad”, es el lema de este 2025. Al evento participarán miles de personas y más de 75 organizaciones en una movilización que tiene un tono político diferente a los otros tras los discursos emitidos por el Gobierno respecto a las disidencias.

El punto de encuentro es Plaza de Mayo desde las 10 con una feria de emprendedores, la cual será la primera actividad del día. A las 11, en el escenario principal se presentarán algunos cantantes y muestras artísticas. Pero será a las 16 cuando comience la movilización que parte desde la plaza, avanzará por Avenida de Mayo y continuará hasta el Congreso de la Nación.

La grilla tiene todo tipo de artistas: Ángela Torres, Malena Narvay, Benito Cerati, Ref, Zocine, Olivia Wald, La Ferni, Nisi, Buena Mandinga, DJ Alan Fabulous y muchas sorpresas.

Se presentarán Alan Lez, Tuli, Massacre, Facu Mazzei, K4OS, Thomás Guzmán, Aimel Sali y Voz en Acción. Y, en el segundo escenario, la conducción estará a cargo de Diana Zurco, Franco Torchia y Ale Malem.

Marcha del Orgullo 2025: cuáles son los cortes de calles programados

La Marcha del Orgullo se llevará adelante en la Ciudad de Buenos Aires, precisamente en la zona entre Plaza de Mayo y el Congreso de la Nación desde las 10 en el adelante. Por ese motivo, el lugar y los alrededores tendrán una dificultad para el tránsito y para la circulación de peatones.

Según con la información difundida por el Gobierno de la Ciudad, desde las 6 del sábado y hasta las 4 de la madrugada del 2 de noviembre. Las zonas afectadas por cortes y desvíos serán Balvanera, Monserrat y San Nicolás.

Marcha

El área donde habrá cortes será avenida Corrientes, avenida Belgrano, avenida Leandro N. Alem y Sarandí y podrán extenderse más allá de ese perímetro, según las autoridades, pero todo dependerá de la cantidad de personas.

El área de Plaza de Mayo y alrededores estará restringida del tránsito de vehículos de 6 a 20. Mientras que, la zona del Obelisco estará afectada de 16 a 22. La zona del Congreso tendrá su complicación de 16 a 4.

La Marcha del Orgullo se llevará adelante en CABA.

