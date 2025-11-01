La policía de Río de Janeiro hizo un nuevo recuento de las armas incautadas: fueron 120 y costarían más de $ 3 mil millones En total, se decomisaron 120 fusiles, 26 pistolas, un revolver, explosivos y equipamiento militar. Entre el arsenal, se encontró un FAL argentino fabricado por las Fuerzas Armadas nacionales. Por







La Policía Civil del Estado de Río de Janeiro realizó un nuevo conteo del arsenal incautado durante la "Operación Contención", desplegada el pasado martes en las favelas Penha y Alemão, y precisaron que se trataron de un total de 120 armas, valuadas en 12.8 millones de reales ($ 3.4 mil millones).

En el despliegue de las fuerzas de seguridad cariocas en la zona norte de la ciudad, en el que murieron al menos unas 132 personas -99 de ellas sin antecedentes policiales-, se incautaron unos 120 fusiles, 26 pistolas y un revólver. También se decomisaron explosivos, municiones, drogas y diferente equipamiento militar que era utilizado por el Comando Vermelho, una de las bandas del crimen organizado más importantes de Latinoamérica. Un acta técnica realizado por la Coordinación de Inspección de Armas y Explosivos (CFAE) estimó que el valor total de este arsenal asciende a 12,8 millones de reales.

Según la mencionada acta técnica, el armamento fue fabricado en diferentes países de Europa y Sudamérica, entre ellos Argentina, Venezuela, Perú, Bélgica, Rusia, Alemania y Brasil. Según la Policía Civil, el material también incluye armas desviadas de las Fuerzas Armadas y fusiles ensamblados con piezas de contrabando o adquiridas legalmente por internet.

Días atrás, un video difundido por la CFAE reveló que, entre los fusiles incautados, se encontraba un FAL argentino fabricado por las Fuerzas Armadas nacionales.

Los rifles incautados serán sometidos a un análisis forense. La Policía Civil también compartirá información con el Ejército brasileño para rastrear el origen de las armas desviadas. El detective Vinícius Domingos, de la CFAE, explicó que muchas armas portan inscripciones y símbolos de bandas criminales de otros estados brasileños.