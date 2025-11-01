1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La policía de Río de Janeiro hizo un nuevo recuento de las armas incautadas: fueron 120 y costarían más de $ 3 mil millones

En total, se decomisaron 120 fusiles, 26 pistolas, un revolver, explosivos y equipamiento militar. Entre el arsenal, se encontró un FAL argentino fabricado por las Fuerzas Armadas nacionales.

Por
El armamento fue fabricado en diferentes países de Europa y Sudamérica

El armamento fue fabricado en diferentes países de Europa y Sudamérica, entre ellos Argentina, Venezuela, Perú, Bélgica, Rusia, Alemania y Brasil.

La Policía Civil del Estado de Río de Janeiro realizó un nuevo conteo del arsenal incautado durante la "Operación Contención", desplegada el pasado martes en las favelas Penha y Alemão, y precisaron que se trataron de un total de 120 armas, valuadas en 12.8 millones de reales ($ 3.4 mil millones).

La joven de 28 años murió por una bala perdida. 
Te puede interesar:

Estremecedor: una joven murió de un disparo en la cabeza al quedar en medio de un tiroteo en Río de Janeiro

En el despliegue de las fuerzas de seguridad cariocas en la zona norte de la ciudad, en el que murieron al menos unas 132 personas -99 de ellas sin antecedentes policiales-, se incautaron unos 120 fusiles, 26 pistolas y un revólver. También se decomisaron explosivos, municiones, drogas y diferente equipamiento militar que era utilizado por el Comando Vermelho, una de las bandas del crimen organizado más importantes de Latinoamérica. Un acta técnica realizado por la Coordinación de Inspección de Armas y Explosivos (CFAE) estimó que el valor total de este arsenal asciende a 12,8 millones de reales.

Según la mencionada acta técnica, el armamento fue fabricado en diferentes países de Europa y Sudamérica, entre ellos Argentina, Venezuela, Perú, Bélgica, Rusia, Alemania y Brasil. Según la Policía Civil, el material también incluye armas desviadas de las Fuerzas Armadas y fusiles ensamblados con piezas de contrabando o adquiridas legalmente por internet.

Días atrás, un video difundido por la CFAE reveló que, entre los fusiles incautados, se encontraba un FAL argentino fabricado por las Fuerzas Armadas nacionales.

Los rifles incautados serán sometidos a un análisis forense. La Policía Civil también compartirá información con el Ejército brasileño para rastrear el origen de las armas desviadas. El detective Vinícius Domingos, de la CFAE, explicó que muchas armas portan inscripciones y símbolos de bandas criminales de otros estados brasileños.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Expulsaron a los tres brasileños detenidos en Misiones por antecedentes de narcotráfico

En la Operación Contención, desplegada en las favelas de Penha y Alemão, fueron asesinadas al menos unas 132 personas. 

Activistas de derechos humanos, políticos y vecinos de Río sostienen que "la guerra contra las drogas es un fracaso constante"

Una imagen de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

La peor hipótesis se hizo realidad en la triple frontera: ya llegaron narcos desde Río

Las protestas se llevan en las calles de Río de Janeiro. 
play

Masacre en Río de Janeiro: familiares de las víctimas marchan para pedir justicia

En los meses de diciembre a marzo, las playas lucen su mejor versión.

Con acantilados y un mar cristalino: cuál es la playa de Brasil que está cerca de Argentina y es ideal para visitar en 2026

play

Homenajearon en la playa a los policías caídos en la masacre de Río de Janeiro

Rating Cero

Big Ari se dirigió a sus seguidores con tres historias en Instagram.

El duro momento que vive Big Ari, de Gran Hermano, tras el violento asalto en su casa: "Esta vez me vencieron"

Los famosos no revelaron la identidad de la persona o personas que amedrentaron a su hija.

Acompañada por Marcelo Tinelli y Paula Robles, Juanita Tinelli denunció amenazas y ya tiene botón antipánico

Las redes se llenaron de opiniones divididas en torno al look que eligió la influencer.

Zaira Nara eligió un polémico look de transparencias en los Premios Ídolo

La comunidad LGBTIQ+ deliró tras la proyección del mensajes de Dua Lipa.

El mensaje de Dua Lipa que enloqueció a sus fans en la Marcha del Orgullo: "Siempre voy a estar a su lado"

La película se estrenó en cines argentinos el 4 de septiembre de 2025 y, tal como anunció la prensa especializada y la propia plataforma, se lanzó en Netflix el 31 de octubre de 2025, incorporándose al impulso de contenidos latinoamericanos que la compañía está reforzando para fin de año. 
play

Cuál es la trama de La mujer de la fila, la película de Natalia Oreiro que llegó a Netflix

Conocé la historia de la mediática pareja

Estos dos famosos actores pasaron de amigos a pareja y son furor: qué revelaron sobre su relación

últimas noticias

Gonzalo y Karina serán padres por segunda vez.

Montiel y su pareja esperan su segundo hijo: el emotivo anuncio en redes

Hace 9 minutos
play

"El PRO no existe más": el picante debate en Indomables sobre los cambios de Javier Milei

Hace 15 minutos
El armamento fue fabricado en diferentes países de Europa y Sudamérica, entre ellos Argentina, Venezuela, Perú, Bélgica, Rusia, Alemania y Brasil.

La policía de Río de Janeiro hizo un nuevo recuento de las armas incautadas: fueron 120 y costarían más de $ 3 mil millones

Hace 33 minutos
Un Milei fortalecido tras las elecciones legislavidas pisa el acelerador.

Milei retoma la iniciativa y acelera el plan de ajuste ante la debilidad de la oposición

Hace 51 minutos
Domingo Cavallo celebró el triunfo oficialista pero advirtió por la política monetaria.

La advertencia de Cavallo, tras el triunfo de LLA: "La libertad también debe avanzar en lo monetario, cambiario y financiero"

Hace 1 hora