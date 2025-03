Juicio por la muerte de Diego Maradona: detuvieron a uno de los custodios por falso testimonio

Muerte de Maradona: el defensor de Agustina Cosachov aseguró que Diego "no quería internarse"

Coria, que trabajó como ayudante mayor del Servicio Penitenciario Federal (SPF), compartió con Maradona las últimas dos semanas de vida en la vivienda del barrio San Andrés de Tigre. A tal punto que le hizo respiración boca a boca cuando advirtió que el Pelusa no presentaba signos vitales.

maradona juicio Los jueces que llevan adelante el juicio por la muerte Maradona.

Durante su testimonio, el custodio negó haber tenido vínculo y mantener algún diálogo con el neurocirujano Luque. Sin embargo, se presentaron chats entre ambos, donde lo llamaba "amigo" al médico. Por eso, dijo que "sinceramente, no me acordaba".

“El testigo está siendo mendaz en forma elocuente”, aseguró el fiscal del caso, Patricio Ferrari. Luego de ello, se sumó Fernando Burlando, abogado defensor de Dalma y Giannina Maradona, que pidió que se ordene la aprehensión ante la comisión de un delito en flagrancia al igual que los representantes del Ministerio Público Fiscal. Luego de un cuarto intermedio, las magistradas Di Tomasso y Makintach, a diferencia de Savarino que votó en contra, solicitaron que Coria sea arrestado.

El dueño de la casa donde murió Diego dijo que no había ambulancias "por ningún lado"

Santiago Giorello, dueño de la residencia del barrio San Andrés en la que murió Diego Armando Maradona, y Andrea Flavia Jordán, una mujer vinculada al rubro inmobiliario, declararon este martes en la quinta audiencia del juicio oral y público que se lleva a cabo por la muerte del ex futbolista.

Giorello contó que en el momento de alquilar su inmueble le habían informado que el lugar habría asistencia médica permanente y una ambulancia en la vivienda. Sin embargo, seis días antes del fallecimiento de Maradona, el 19 de noviembre de 2020, se presentó en el lugar y no vio vehículo sanitario.

"Se nos manifestó que él iba a tener asistencia médica permanente y que iba a haber una ambulancia. No me dijeron dónde iba a estar la ambulancia. Cuando fui ese jueves, no la vi por ningún lado", declaró Giorello, remarcando la falta de cuidados médicos en la casa del barrio San Andrés, en Tigre.