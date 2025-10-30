Qué pasaba en Argentina y el mundo el 30 de octubre de 1960, el día que nació Diego Maradona

El barrilete cósmico, de quien no se sabe de qué planeta vino, llegó al nuestro hace 65 años: fue un domingo, apenas pasadas las 7 de la mañana, en un momento histórico de convulsión y cambios.

Diego Armando Maradona nació el domingo 30 de octubre de 1960 , apenas pasadas las 7 de la mañana, hace 65 años, en el Hospital Evita de Lanús, un momento que dio inicio a una de las vidas más increíbles y narradas de la historia, que lo convertiría en uno de los seres más famosos del planeta y amado por millones de personas . Llegó a un mundo convulsionado, en plena Guerra Fría, mientras que en Argentina el Gobierno buscaba aplacar la agitación con el represivo Plan CONINTES.

Se vendieron todas las monedas lanzadas por el Banco Central en conmemoración al gol de Maradona a los ingleses en 1986

El planeta, dividido en dos partes bajo el influjo de Estados Unidos y la Unión Soviética , se adentraba en un período de fuertes cambios. Los países africanos avanzaban en su independencia y, en Occidente, ciertos valores tradicionales iban quedando atrás con la revolución sexual, mientras crecía el rock como expresión musical de la juventud.

El domingo 30 de octubre de 1960 , el sol salió a las 5:53, mientras la luna, casi llena, se preparaba para el plenilunio del miércoles 3 de noviembre. Con cielo nublado y vientos del este, la temperatura alcanzaría unos 20 grados hacia las tres de la tarde.

Los cines de todo el país proyectaban La dolce vita, la obra maestra de Federico Fellini con Marcello Mastroianni y Anita Ekberg destinada a convertirse en clásico . También podría disfrutarse en las salas la comedia Placeres de solteros, con Mario y Memmo Carotenuto; el western Muralla de sangre, con Clint Walker; Un hombre en la piel de víbora, con Marlon Brando; y el policial El día que robaron el Banco de Inglaterra, con Aldo Ray. En la pantalla chica, Canal 7 prometía Pasión imposible, con Hugo del Carril, Sabina Olmos y Alicia Barrié, como parte del ciclo De lo nuestro, lo mejor.

El dólar cotizaba a 82,40 pesos moneda nacional en las casas de cambio , según el cierre del viernes 28, mientras el gobierno de Arturo Frondizi buscaba fortalecer las reservas del Banco Central y la casa Gath y Chaves ofrecía importantes descuentos en su línea blanca.

En los días previos, el Presidente había vetado una ley que establecía aumentos en los montos de indemnización por despido. "No quedaría otra alternativa que emitir moneda y volver a la inflación. Todo el mecanismo construido en estos dos años con el duro trabajo de cada uno se vendría abajo", justificó el ministro de Economía, el liberal Álvaro Alsogaray. "Con ello se frenaría la expansión industrial y se matarían las fuentes de trabajo. No estamos haciendo política ni demagogia con este tipo de problemas", insistió, en un discurso que permanece seis décadas más tarde.

Diego Maradona Nigeria Selección argentina Mundial 1994 En octubre de 1960, poco antes del nacimiento de Diego Maradona, Nigeria declaraba su independencia. 34 años más tarde, sería el último rival del Diez con la Selección argentina. Colorsport

Además, los inquilinos pedían cambios a la Ley de Alquileres sancionada en 1959 y, en La Plata, la legislatura bonaerense sancionaba la creación del partido de Berazategui. Aerolíneas Argentinas contaba con cuatro vuelos dominicales a Montevideo desde Aeroparque y la Universidad de Buenos Aires recibía un subsidio de u$s18 mil de la Fundación Rockefeller.

En las librerías, los best seller eran No, de Dalmiro Sáenz; La vida blanca, de Eduardo Mallea; Big Sur, de Henry Miller; El gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa; y Memorias de una joven formal, de Simone de Beauvoir.

El mundo era un lugar agitado. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) daba sus primeros pasos, al igual que Nigeria, que saludaba al mundo como país independiente. 34 años después, sería el último rival del Pelusa en la Selección argentina. Israel avanzaba en los preparativos del juicio a Adolf Eichmann, el criminal nazi detenido por agentes del Mossad y Shin Bet en el partido bonaerense de San Fernando.

Pero todos los ojos miraban a Cuba, un país que sería clave en la vida de Diego. Pocas semanas antes, Estados Unidos había iniciado el bloqueo a la isla, que se extendería por décadas y aun hoy tiene consecuencias sobre sus habitantes. Para fines de octubre, Fidel Castro acusaba a Washington de planear una invasión y provocar desde la base de Guantánamo.

Diego Maradona Fidel Castro Fidel Castro, uno de los protagonistas de las tapas de los diarios del día del nacimiento de Diego Maradona.

El entonces primer ministro cubano llamó "estúpidos jefes de camarillas monopolistas" a John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon, que vivían los últimos días de la campaña presidencial antes de las elecciones que consagrarían al primero, y sostuvo: "Si nuestros enemigos nos atacan dentro de poco, les irá mal. Si esperan, les irá peor". Nikita Kruschev, líder soviético, había prometido apoyo con cohetes, pero luego se moderó y afirmó que el ofrecimiento de ayuda era "simbólico". Mientras tanto, recibía en Moscú al Che Guevara, protagonista de uno de los tatuajes maradoneanos más emblemáticos.

En el ámbito deportivo, fue un fin de semana cargado. El equipo nacional de ajedrez, con Miguel Najdorf, empataba con Inglaterra en XIV Olimpiada, a la postre ganada por los soviéticos. Argentina terminaría séptima. En boxeo, el semimediano Luis Federico Thompson le ganaba por puntos al mexicano Gaspar Ortega en 10 rounds en el Madison Square Garden.

El sábado, en cancha de River, se habían enfrentado dos clubes muy importantes en la vida del Diez: Boca hizo de local ante Gimnasia y le ganó 1 a 0 con gol de José Yudica. Como una señal del destino, Argentinos Juniors, que iba puntero a falta de seis fechas, le ganó 3 a 2 a Vélez en Liniers con goles de Hugo González y Mario Ángel Sciarra. Suena increíble pensar que, menos de 16 años más tarde, un chiquito nacido ese fin de semana en un rincón del conurbano debutaría con la camiseta del Bicho y daría inicio a la más épica de las historias.

La vida de Diego estuvo cargada de mística, polémicas y conflictos. ¿Cómo no estarlo, habiendo nacido en momento tan agitado de la historia del mundo?