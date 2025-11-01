Conmoción en Inglaterra: varias personas fueron apuñaladas a bordo de un tren

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que la proliferación de los delitos con armas blancas es una “crisis nacional”. La policía detuvo a dos personas.

"Había sangre por todos lados", relató uno de los testigos del incidente.

Varias personas resultaron heridas este sábado luego de que se produjera un ataque arma blanca a bordo de un tren , en la región de Cambridge, ubicada en el este de Inglaterra. La policía local informó que hubo dos detenidos.

“Me llegan informes de escenas horribles en un tren en Huntingdon, Cambridgeshire. La policía de Cambridgeshire está en el lugar y dos personas han sido arrestadas”, confirmó el alcalde de Cambridge, Paul Bristow , en su cuenta oficial de la red social X, minutos después de que sucediera el incidente.

Por su parte, personas que lograron salir ilesas del ataque le relataron al diario The Times que vieron a un hombre con un cuchillo grande y a pasajeros escondiéndose en los baños. "Había sangre por todos lados" , amplió uno de ellos. También agregó que mucha gente había caído al piso y fue pisoteada mientras intentaban huir.

Hasta el momento, la policía no logró obtener mayores precisiones sobre el motivo del ataque. Pero sí se sabe que comenzó poco después de que el tren saliera de la estación de Peterborough. Un vocero del servicio de ambulancias del este de Inglaterra dijo que varias ambulancias, agentes tácticos y el equipo de respuesta a incidentes con materiales peligrosos se encontraban en el lugar.

Videos difundidos en redes sociales mostraron también por su parte escenas de patrulleros y vehículos de emergencia en el estacionamiento de la estación, y a policías armados corriendo hacia el tren detenido.

Sin precisar un número total de los heridos, la policía informó que "varias personas fueron apuñaladas y trasladadas al hospital".

Después del incidente, la empresa ferroviaria London North Eastern Railway (LNER) informó que todas sus líneas se cerraron mientras los servicios de emergencia se ocupaban del incidente. Esta compañía, que presta servicios ferroviarios en el este de Inglaterra y Escocia, instó a los pasajeros a no viajar y advirtió de “importantes perturbaciones”.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, confirmó el arresto de dos sospechosos e instó a la gente a “evitar comentarios y especulaciones en esta etapa inicial”.

“El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante”, dijo el primer ministro Keir Starmer en un posteo en la red social X.

Los delitos con armas blancas en Inglaterra y Gales han aumentado de forma constante desde 2011. Aunque Gran Bretaña tiene uno de los controles de armas más estrictos del mundo, Starmer ha calificado la proliferación de los delitos con armas blancas como una “crisis nacional”.

Desde su llegada al poder en julio de 2024, el gobierno laborista ha intentado frenar su uso. Cerca de 60.000 cuchillos fueron “incautados o entregados” en Inglaterra y Gales en una década, según informó el miércoles pasado el Ministerio del Interior. En el último año, los asesinatos con armas blancas se redujeron en un 18%.