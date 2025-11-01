1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las razones de la salida de Guillermo Francos: "Una interna del Gobierno que tratan de acallar"

La periodista Rosario Ayerdi analizó la renuncia del ahora exjefe de Gabinete, a menos de una semana del triunfo en las elecciones legislativas nacionales. Los desencuentros con Javier Milei, el nuevo rol de Manuel Adorni y el posible desembarco del asesor Santiago Caputo con la creación de un "súper ministerio".

Por
Francos informó la renuncia en su cuenta de X. 

Francos informó la renuncia en su cuenta de X. 

El día después de la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, y la designación de su reemplazante, Manuel Adorni, viene acompañado de un fuerte análisis en el mundo de la política nacional, que pese a las fuertes versiones que circulaban sobre su alejamiento, no se esperaba que fuera luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales. Incluso, el propio presidente Javier Milei había dilatado la chance de cambios repentinos durante una entrevista televisiva.

El jefe de Gabinete presentó su renuncia durante la noche del viernes.
Te puede interesar:

Las repercusiones del arco político tras la salida de Francos y el nuevo rol de Adorni

"No se trata de los cambios obligados que se tenían que hacer por las listas que presentó para la elección de octubre, estamos hablando de Patricia Bullrich y Luis Petri. Esos pueden esperar. Estos cambios se deben a una interna que hay dentro del Gobierno y tratan de acallarla. El triunfo del domingo no había logrado frenar estas discusiones que hay dentro de La Libertad Avanza", señaló en un primer momento la periodista de C5N Rosario Ayerdi en el programa Argentina en Vivo.

Acerca de la relación de las últimas semanas entre Guillermo Francos y el Jefe de Estado, la especialista en temas políticos analizó que "hace días se venía diciendo que puede haber un cambio en la jefatura de Gabinete". "No lo podía confirmar el propio Francos. El miércoles intentó hablar con Milei, también el jueves y el viernes. Cuando vio que eso no era posible estaba claro que estaba afuera", agregó.

“Milei lo vio a Francos en la reunión con los gobernadores, pero en el cara a cara donde él quería saber cómo seguía en el Gabinete, no lo quería enfrentar”, sumó Ayerdi, previo a analizar que salida del funcionario difícilmente "vaya a reordenar el tema de las internas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1984620181415473225&partner=&hide_thread=false

En el mismo sentido, la salida de Francos, que será remplazo por el actual vocero presidencial y legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, no apagan las luces de la disputa interna en La Libertad Avanza: "Estos cambios se hicieron para acallar las internas, pero hay algo que todavía no tiene novedad que es lo que va a pasar con los Menem (Martín y Eduardo), que siguen estando en el Gobierno”.

“El movimiento más importante que vamos a ver en las próximas horas es el desembarco oficial, o no, de Santiago Caputo. Digo o no porque él recibió muchas veces el ofrecimiento de Milei de ocupar un rol dentro del Gabinete y siempre lo pudo esquivar. Si depende de Caputo, preferiría tener el poder político sin ostentar ningún cargo”, analizó Ayerdi.

Para luego concluir que el eventual cargo que ocuparía el actual asesor presidencial seria el de "un ministro del Interior con superpoderes", que podría incluir "la creación de un ministerio de gobierno que incluya varias cosas”.

La renuncia de Guillermo Francos

En su cuenta personal de X, el ahora exfuncionario ratificó su salida en medio de la reunión del presidente Javier Milei, en la Quinta de Olivos junto a Mauricio Macri: "Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre", anunció Francos.

guillermo francos

En el mismo sentido, le dio las gracias al mandatario presidencial: “Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, agregó.

El comunicado de la Oficina del Presidente por la renuncia de Guillermo Francos

G4oNvIHWgAAShDe

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Nancy Pazos analizó la renuncia de Guillermo Francos y la llegada de Adorni: "Ganó Karina"

Catalán duró un mes y medio en el cargo de ministro del Interior.

Noche de salidas en el Gobierno: Catalán también renunció como ministro del Interior

El funcionario presentó su renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Milei.

Qué decía Guillermo Francos a pocos días de dejar el Gobierno: "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí"

Arabia y Ajmechet, junto a su jefa política, Patricia Bulrrich y su marido, Guillermo Yanco

Se rompió el bloque PRO en Diputados: siete legisladores de Bullrich pasarán a la Libertad Avanza

La medida reduce de 35 a 20% los aranceles de importación de 14 categorías.

El Gobierno redujo los impuestos a la importación de juguetes

Los hospitales alcanzados por la medida son Garrahan, El Cruce, Dr. Néstor Kirchner, Hospital SAMIC de El Calafate, Cuenca Alta Néstor Kirchner, Dr. René Favaloro y Néstor Kirchner.

El Gobierno oficializó el aumento de presupuesto para el personal de salud y los hospitales

Rating Cero

Martín Cirio, uno de los premiados más populares.

Premios Ídolo 2025: Mernosketti, Martín Cirio y Momi Giardina, entre los ganadores de la noche

Una serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix
play

Esta serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Con una estética más natural y madura, María Becerra reafirma su identidad artística en la antesala de un récord histórico en River.

La impresionante transformación de María Becerra: se cambió el look y todos quedaron atónitos

El descargo de Wanda Nara contra la China Suárez en redes sociales.

Wanda Nara estalló contra la China Suárez: "¿Qué tan zorra podés ser?"

La modelo tiene una familia ensamblada con las hijas de Fabián Cubero y el hijo de Manuel Urcera.

"No es fácil": la conmovedora historia de Nicole Neumann sobre una de sus hijas

La artista eligió una estética angelical sobre el escenario.

Video: Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la detención de su expareja

últimas noticias

Confirmaron que robaron objetos de valor incalcubale. 

Robo histórico en California: se llevaron mil piezas del Museo de Oakland

Hace 3 minutos
La Roca junto a Rubén.

Un cambio real: la historia de superación de Rubén Pantano

Hace 13 minutos
Continúa el escádalo en San Lorenzo.

Crisis institucional de San Lorenzo: reunión en AFA del arco político terminó en escándalo

Hace 23 minutos
Rob Jetten y Nicolás Keenan se conocieron en 2017.

Cómo surgió el amor entre el futuro Primer Ministro de Países Bajos y un jugador de Los Leones

Hace 31 minutos
Cómo llegar a este precioso entorno natural de Córdoba.

Viajar a Córdoba: el río escondido en las Altas Cumbres que enamora a turistas en el verano

Hace 40 minutos