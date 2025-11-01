Las razones de la salida de Guillermo Francos: "Una interna del Gobierno que tratan de acallar"
La periodista Rosario Ayerdi analizó la renuncia del ahora exjefe de Gabinete, a menos de una semana del triunfo en las elecciones legislativas nacionales. Los desencuentros con Javier Milei, el nuevo rol de Manuel Adorni y el posible desembarco del asesor Santiago Caputo con la creación de un "súper ministerio".
El día después de la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, y la designación de su reemplazante, Manuel Adorni, viene acompañado de un fuerte análisis en el mundo de la política nacional, que pese a las fuertes versiones que circulaban sobre su alejamiento, no se esperaba que fuera luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales. Incluso, el propio presidente Javier Milei había dilatado la chance de cambios repentinos durante una entrevista televisiva.
"No se trata de los cambios obligados que se tenían que hacer por las listas que presentó para la elección de octubre, estamos hablando de Patricia Bullrich y Luis Petri. Esos pueden esperar. Estos cambios se deben a una interna que hay dentro del Gobierno y tratan de acallarla. El triunfo del domingo no había logrado frenar estas discusiones que hay dentro de La Libertad Avanza", señaló en un primer momento la periodista de C5N Rosario Ayerdi en el programa Argentina en Vivo.
Acerca de la relación de las últimas semanas entre Guillermo Francos y el Jefe de Estado, la especialista en temas políticos analizó que "hace días se venía diciendo que puede haber un cambio en la jefatura de Gabinete". "No lo podía confirmar el propio Francos.El miércoles intentó hablar con Milei, también el jueves y el viernes. Cuando vio que eso no era posible estaba claro que estaba afuera", agregó.
“Milei lo vio a Francos en la reunión con los gobernadores, pero en el cara a cara donde él quería saber cómo seguía en el Gabinete, no lo quería enfrentar”, sumó Ayerdi, previo a analizar que salida del funcionario difícilmente "vaya a reordenar el tema de las internas".
En el mismo sentido, la salida de Francos, que será remplazo por el actual vocero presidencial y legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, no apagan las luces de la disputa interna en La Libertad Avanza: "Estos cambios se hicieron para acallar las internas, pero hay algo que todavía no tiene novedad que es lo que va a pasar con los Menem (Martín y Eduardo), que siguen estando en el Gobierno”.
“El movimiento más importante que vamos a ver en las próximas horas es el desembarco oficial, o no, de Santiago Caputo. Digo o no porque él recibió muchas veces el ofrecimiento de Milei de ocupar un rol dentro del Gabinete y siempre lo pudo esquivar. Si depende de Caputo, preferiría tener el poder político sin ostentar ningún cargo”, analizó Ayerdi.
Para luego concluir que el eventual cargo que ocuparía el actual asesor presidencial seria el de "un ministro del Interior con superpoderes", que podría incluir "la creación de un ministerio de gobierno que incluya varias cosas”.
La renuncia de Guillermo Francos
En su cuenta personal de X, el ahora exfuncionario ratificó su salida en medio de la reunión del presidente Javier Milei, en la Quinta de Olivos junto a Mauricio Macri: "Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre", anunció Francos.
En el mismo sentido, le dio las gracias al mandatario presidencial: “Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, agregó.
El comunicado de la Oficina del Presidente por la renuncia de Guillermo Francos