Las razones de la salida de Guillermo Francos: "Una interna del Gobierno que tratan de acallar" La periodista Rosario Ayerdi analizó la renuncia del ahora exjefe de Gabinete, a menos de una semana del triunfo en las elecciones legislativas nacionales. Los desencuentros con Javier Milei, el nuevo rol de Manuel Adorni y el posible desembarco del asesor Santiago Caputo con la creación de un "súper ministerio". Por







Francos informó la renuncia en su cuenta de X.

El día después de la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, y la designación de su reemplazante, Manuel Adorni, viene acompañado de un fuerte análisis en el mundo de la política nacional, que pese a las fuertes versiones que circulaban sobre su alejamiento, no se esperaba que fuera luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales. Incluso, el propio presidente Javier Milei había dilatado la chance de cambios repentinos durante una entrevista televisiva.

"No se trata de los cambios obligados que se tenían que hacer por las listas que presentó para la elección de octubre, estamos hablando de Patricia Bullrich y Luis Petri. Esos pueden esperar. Estos cambios se deben a una interna que hay dentro del Gobierno y tratan de acallarla. El triunfo del domingo no había logrado frenar estas discusiones que hay dentro de La Libertad Avanza", señaló en un primer momento la periodista de C5N Rosario Ayerdi en el programa Argentina en Vivo.

Acerca de la relación de las últimas semanas entre Guillermo Francos y el Jefe de Estado, la especialista en temas políticos analizó que "hace días se venía diciendo que puede haber un cambio en la jefatura de Gabinete". "No lo podía confirmar el propio Francos. El miércoles intentó hablar con Milei, también el jueves y el viernes. Cuando vio que eso no era posible estaba claro que estaba afuera", agregó.

“Milei lo vio a Francos en la reunión con los gobernadores, pero en el cara a cara donde él quería saber cómo seguía en el Gabinete, no lo quería enfrentar”, sumó Ayerdi, previo a analizar que salida del funcionario difícilmente "vaya a reordenar el tema de las internas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1984620181415473225&partner=&hide_thread=false @rosarioa: "Estos cambios se deben a una interna que hay dentro del Gobierno y tratan de acallarla"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/Qg2tzEJSfp — C5N (@C5N) November 1, 2025 En el mismo sentido, la salida de Francos, que será remplazo por el actual vocero presidencial y legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, no apagan las luces de la disputa interna en La Libertad Avanza: "Estos cambios se hicieron para acallar las internas, pero hay algo que todavía no tiene novedad que es lo que va a pasar con los Menem (Martín y Eduardo), que siguen estando en el Gobierno”.