Incendios en la Patagonia: hay cuatro parques en alerta

El fuego llegó a situarse a 4.000 metros de zonas residenciales, pero no existe un riesgo inmediato para las viviendas.

A casi un mes del inicio de los incendios forestales en la Patagonia , el avance del fuego no cesa y este domingo alcanzó niveles críticos: los focos activos afectan de manera simultánea a cuatro parques nacionales .

La NASA advirtió sobre un fenómeno magnético con riesgo de fallas tecnológicas en Argentina y otros países del Cono Sur

De esta manera, debido al avance del fuego ya son 45 mil las hectáreas devastadas en el Parque Nacional Los Alerces. Según el último reporte de la Administración de Parques Nacionales (APN), la situación es de extrema complejidad debido a la simultaneidad de los focos en las zonas Norte y Centro, lo que obligó a un despliegue masivo de brigadistas en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz .

De acuerdo a los reportes meteorológicas, las condiciones actuales no son alentadoras para este domingo ya que están caracterizadas por temperaturas elevadas, vientos intensos y una baja humedad relativa lo que hace que complique las tareas de control y aumentan el riesgo de propagación hacia nuevas áreas boscosas. De esta manera, brigadistas combaten focos simultáneos en Los Alerces, Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín bajo condiciones climáticas críticas.

Actualmente, en el operativo de emergencia en Los Alerces trabajan 247 personas de la APN en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y unos 265 efectivos de la jurisdicción de Chubut . Al mismo tiempo, el organismo nacional tiene preparados a unos 300 brigadistas de diferentes regiones del país para garantizar los recambios en la línea de fuego.

“Se recuerda que los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso”, sostuvieron las autoridades, quienes además dispusieron el cierre de la Portada Norte del parque y la restricción del uso náutico recreativo en el Lago Futalaufquen para facilitar la operación de los 20 medios aéreos desplegados en la zona.

Parques Nacionales Incendios Patagonia Parques Nacionales

Incendios en la Patagonia: la preocupación del día a día

Según detallaron las autoridades, en territorio santacruceño, los incendios se concentran al sur de Puerto San Julián, afectando sectores críticos como la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke.

Si bien se indicó que el fuego llegó a estar a unos 4.000 metros de zonas residenciales en el Campo El Montañés, aseguran que, por el momento, no existe un riesgo inmediato para las viviendas.

Por otro lado, de acuerdo al reporte diario de la APN, se señala que la labor entre las distintas jurisdicciones es “permanente, priorizando la seguridad del personal y la conservación de los ecosistemas ante un escenario” donde no se prevén precipitaciones para las próximas jornadas.

Incendio Chubut

El Gobierno declara la Emergencia Ígnea en la Patagonia por decreto

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno para declarar la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, en el marco de los voraces incendios forestales que afectan a esas provincias. La medida fue resuelta después de una reunión de la mesa política de la administración de La Libertad Avanza, luego de un pedido de los gobernadores.

En su cuenta de la red social X, Adorni confirmó la rubricación del decreto, que alcanzará a distintas jurisdicciones de la Patagonia. "Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa", expresó.

La firma de la Emergencia Ígnea fue decidida tras un encuentro del Gobierno en la Casa Rosada. Del encuentro participaron Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior).

Fuentes del oficialismo habían marcado a C5N tras el cónclave que el decreto, que ya fue confirmado, se encontraba "en análisis". Ahora se espera que sea publicado en el Boletín Oficial y detalle sus alcances, aunque se estima que se aumentarán las asignaciones para combatir las llamas, que mantienen en alerta a las autoridades.