1 de febrero de 2026 Inicio
Estafa en Mar del Plata: se robaron $4 millones en potes de dulce de leche

Un hombre había hecho un pedido a una distribuidora, pero intentó engañar al empleado y se quedó con la mercadería. Tras un allanamiento, la Policía secuestró 30 potes de 400 gramos y dos cajas de cartón vacías con el logo de la empresa.

El dulce de leche fue recuperado por la Policía.

Policía Bonaerense

Un golpe delictivo realizado en Mar del Plata a través de una estafa terminó con el robo de $4 millones en potes de dulce de leche. Finalmente, la mercadería fue recuperada por la Policía Bonaerense.

La madre y el bebé fueron asistidos en el Hospital Dr. Guillermo Rawson de San Juan.
Milagro en San Juan: un bebé nació en el baño de una casa, cayó al inodoro y lo salvaron

El hecho ocurrió el jueves pasado, cuando un empleado de una empresa distribuidora arribó a un galpón ubicado en la calle José María Calaza al 500 con cuatro pallets de mercadería para concretar una venta previamente acordada de la marca Yatasto Lácteos.

Allí, el repartidor fue recibido por un hombre que se presentó como el comprador. Le entregó 30 potes de dulce de leche, la mitad de la carga, valuados en alrededor de $4 millones. Luego, el presunto cliente le indicó que debía trasladar el resto de la mercadería hasta otra dirección, en la intersección de Tres Arroyos y Peña.

Ambos se dirigieron hasta ese segundo punto, donde el acusado le aseguró al transportista que regresaría con un carro y el dinero para abonar la mercadería restante. Sin embargo, nunca volvió y dejó de responder llamadas y mensajes, lo que llevó a la víctima a advertir que había sido estafada.

Rápidamente acudió a hacer la denuncia, ante lo que efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 12ª iniciaron una investigación en el marco del operativo De Sol a Sol. Fue así que constataron que en el galpón de la calle Calaza aún permanecía parte de la mercadería, identificable por el logo y el embalaje de la marca.

Por orden de la Fiscalía N.º 10, se realizó el mismo día un allanamiento en el lugar con la intervención del GTO de la Comisaría Sexta. Durante el operativo,

El responsable legal del local allanado, un hombre de 36 años, fue notificado de la causa, aunque la fiscalía no dispuso medidas restrictivas en su contra mientras avanza la investigación.

