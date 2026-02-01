Estafa en Mar del Plata: se robaron $4 millones en potes de dulce de leche Un hombre había hecho un pedido a una distribuidora, pero intentó engañar al empleado y se quedó con la mercadería. Tras un allanamiento, la Policía secuestró 30 potes de 400 gramos y dos cajas de cartón vacías con el logo de la empresa. Por + Seguir en







El dulce de leche fue recuperado por la Policía. Policía Bonaerense

Un golpe delictivo realizado en Mar del Plata a través de una estafa terminó con el robo de $4 millones en potes de dulce de leche. Finalmente, la mercadería fue recuperada por la Policía Bonaerense.

El hecho ocurrió el jueves pasado, cuando un empleado de una empresa distribuidora arribó a un galpón ubicado en la calle José María Calaza al 500 con cuatro pallets de mercadería para concretar una venta previamente acordada de la marca Yatasto Lácteos.

Allí, el repartidor fue recibido por un hombre que se presentó como el comprador. Le entregó 30 potes de dulce de leche, la mitad de la carga, valuados en alrededor de $4 millones. Luego, el presunto cliente le indicó que debía trasladar el resto de la mercadería hasta otra dirección, en la intersección de Tres Arroyos y Peña.

Ambos se dirigieron hasta ese segundo punto, donde el acusado le aseguró al transportista que regresaría con un carro y el dinero para abonar la mercadería restante. Sin embargo, nunca volvió y dejó de responder llamadas y mensajes, lo que llevó a la víctima a advertir que había sido estafada.

Rápidamente acudió a hacer la denuncia, ante lo que efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 12ª iniciaron una investigación en el marco del operativo De Sol a Sol. Fue así que constataron que en el galpón de la calle Calaza aún permanecía parte de la mercadería, identificable por el logo y el embalaje de la marca.