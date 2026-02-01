De qué se trata Skin Trade, la película de gangsters que llegó a Netflix y es de lo más visto Un viejo estreno estadounidense de 2015 llegó a la popular plataforma de streaming y es furor. + Seguir en







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, en los últimos meses de 2025 y principios de 2026 han aumentado notoriamente los seguidores de este sitio web, haciéndola la más consumida del mundo entero.

Ahora llegó a la gran N roja, Skin Trade, la película que está siendo tendencia en esta plataforma, se trata de un viejo estreno de 2015 estadounidense que rompió taquilla en los cines y en este momento está en el top ten de las más vistas. Este fin de semana no te podés perder este entretenimiento garantizado que te mantendrá atrapado de principio a fin, un thriller de acción y suspenso para disfrutar desde la comodidad de tu casa. A continuación te contamos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que lo veas cuanto antes.

Sinopsis de Skin Trade, la película que está en tendencia en Netflix Después de que su familia sea asesinada por un gangster serbio con intereses internacionales, el detective de la policía Nueva York Nick viaja al Sudeste Asiático para formar equipo con un detective tailandés y destruir la red de tráfico humano.

skin trade Tráiler de Skin Trade Embed - Skin Trade Official Trailer #1 (2015) - Tony Jaa, Dolph Lundgren HD Reparto de Skin Trade Tony Jaa como Tony Vitayakul

Dolph Lundgren como Nick Cassidy

Michael Jai White como Reed

Ron Perlman como Viktor Dragovic

Peter Weller como Costello

Celina Jade como Min

Mike Dopud como Goran Dragovic

Leo Rano como Janko Dragovic skintradeheader