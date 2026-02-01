La sequía que afecta a la zona núcleo reducirá a la mitad el rinde de la soja El déficit hídrico de enero alcanzó el 66% respecto a los promedios históricos, dejando a gran parte del área productiva en condiciones de sequía extrema. Por + Seguir en







El promedio de lluvias fue de apenas 38 milímetros.

La zona núcleo de la pampa húmeda cerró uno de los eneros más secos de los últimos años, con un promedio de lluvias de apenas 38 milímetros. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), este valor representa una caída del 66% frente a los 100 a 120 milímetros habituales para el primer mes del año.

El déficit hídrico actual mantiene a la mitad del área productiva bajo condiciones de sequía severa, centrada principalmente en la franja central de la región. El resto del territorio presenta reservas de agua escasas, con excepción de algunos sectores del sur que conservan un estado regular.

La red de estaciones meteorológicas de la BCR-GEA refleja la gravedad del fenómeno: de 36 terminales, solo una alcanzó la media histórica. En contraste, diversas localidades del centro regional no lograron sumar siquiera 10 milímetros en todo el período mensual.

El cultivo de soja de primera es el más perjudicado, ya que atraviesa fases críticas de desarrollo. El relevamiento técnico advierte que el estrés hídrico ya provocó "pérdidas irreversibles de potencial productivo", con mermas de rinde que alcanzan el 50% en las zonas más castigadas.

Alerta por cultivos tardíos y perspectivas climáticas En cuanto al maíz tardío y de segunda, se estima que unas 90.000 hectáreas se encuentran en una situación "muy comprometida". La combinación de falta de agua y altas temperaturas dejó a la mitad de estos lotes en un estado regular, sujetos a la llegada inmediata de lluvias.