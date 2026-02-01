1 de febrero de 2026 Inicio
Donald Trump confirmó conversaciones con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos tiene en la mira al país caribeño desde la captura de Nicolás Maduro. También se había comunicado con Irán.

Por
Donald Trump

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump aseguró que el gobierno de Estados Unidos está hablando "con las más altas esferas de Cuba" y remarcó: "Creo que vamos a llegar a un acuerdo". "Veamos qué pasa", deslizó el republicano en conferencia de prensa a bordo del Air Force One este sábado.

Donald Trump no descartó la salida militar para las tensiones crecientes con Irán.
Donald Trump aseguró que está "hablando" con el régimen de Irán: "Veremos qué pasa"

Desde la captura y detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump tiene a Cuba en la mira debido a las relaciones comerciales que mantenía con Venezuela. Durante el ataque a ese país, las fuerzas estadounidenses asesinaron a 32 soldados cubanos que cumplían allí su servicio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le había advertido a su par de Estados Unidos que dejar al país gobernado por Miguel Díaz-Canel sin petróleo venezolano provocaría "una crisis humanitaria".

"No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un trato. Así que Cuba será libre nuevamente. Vendrán a nosotros y harán un trato", le respondió Trump en la misma conferencia.

El diálogo de Donald Trump con Irán

El presidente de Estados Unidos aseguró que la diplomacia de Washington está en constante comunicación con Irán para negociar una salida pacífica a la creciente tensión entre ambos países. De todos modos, el mandatario norteamericano no descartó la salida bélica.

"Irán está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa. Tenemos una gran flota desplegada allá", dijo Trump este sábado en una entrevista con la cadena televisiva Fox News. Luego, aseveró que ambas partes "están negociando".

A pesar de la buena disposición para encontrar una salida diplomática al conflicto en Medio Oriente , el mandatario norteamericano dejó entrever que la Casa Blanca también tiene planes de utilizar la fuerza militar. Trump dijo que, por razones de seguridad, no puede revelarlos ni ha informado de ellos a los aliados de Washington en la región.

"Bueno, no podemos decirles a ellos el plan. Si les digo el plan, sería casi tan malo como decirte a ti el plan; podría ser peor, de hecho", explicó. Por lo pronto, Estados Unidos desplegó el portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de las costas iraníes, además de una veintena de buques de guerra.

