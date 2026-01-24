24 de enero de 2026 Inicio
Se reavivó el fuego en Chubut por la ola de calor, pero los pobladores no quieren autoevacuarse

Rubén Oliva, presidente de la Federación de Bomberos de la provincia patagónica, dio detalles del arduo trabajo para contener las llamas y las dificultades que enfrentan.

El fuego arrasa con hectáreas de bosque en Chubut.

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana sin lluvias y con temperatura elevada, por lo cual las autoridades redoblarán la coordinación para impedir que el fuego continúe expandiéndose.

El avance de los incendios, intensificados por las condiciones meteorológicas hostiles, afecta áreas de alto valor ambiental como el valle del arroyo Planicie, los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, donde bosques nativos se encuentran seriamente dañados.

El duro trabajo de los bomberos en los incendios en Chubut: "Hay gente que no quiere evacuarse"

Rubén Oliva, presidente de la Federación de Bomberos de Chubut, dialogó este sábado con Mariela López Brown en C5N, y dio detalles sobre las tareas de los efectivos, en dos frentes: Puerto Patriada, contenido prácticamente en un 100%, y el Parque Nacional Los Alerces, que es el que más complicaciones presenta actualmente.

"Hay sectores de alerzales milenarios que corren peligro, hay gente que vivió toda la vida y varias generaciones. Ahí es donde se está trabajando para evitar que que el fuego arrase esas viviendas. Pero el fuego sigue teniendo una voracidad imposible de predecir por momentos", describió.

El bombero remarcó que "hemos tenido días con muchísimas temperaturas, tuvimos solamente un par de días donde hubo algo de precipitaciones, pero muy pocas y sobre algunos sectores, no en toda la zona y casualmente en la parte del del incendio lamentablemente no hubo una buena cantidad de de precipitaciones".

Rubén Oliva Bomberos Chubut
Rubén Oliva, presidente de la Federación de Bomberos de Chubut.

"En este momento se está trabajando para contener, trabajan bomberos de toda esta esta zona de la cordillera para tratar de evitar que se puedan llegar a perder viviendas. Los pobladores están en modo de alerta. Hay gente que ya se autoevacuó. Hay gente otra a la que se le ha pedido evacuarse, pero a veces ante la posibilidad de perder lo lo que tiene, su vivienda, lo que le costó toda la vida, quiere quedarse ahí hasta hasta último momento", agregó.

Al respecto, Oliva planteó que "es imposible retirarlos, lamentablemente, la preocupación nuestra es el riesgo que corre la vida de estas personas y eso es lo que por ahí complica el trabajo". "Tenemos que estar alerta a que el fuego no consuma esa vivienda y a que los pobladores de ahí no se metan mucho más allá de lo que se se debe para trabajar con fuego", subrayó.

Mientras tanto, "continúa el calor, se espera altas temperaturas, un poco de viento que es lo normal en Patagonia, y eso dificulta todo tipo de trabajo".

