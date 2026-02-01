1 de febrero de 2026 Inicio
Esfuerzo viral: un joven argentino contó como consiguió dos trabajos en España para sostener su sueño

El caso se convirtió en un ejemplo del sacrificio y la perseverancia que implica empezar de cero en el extranjero.

La historia del jóven que tiene 2 trabajos para vivir en España

  • TikTok funciona como vidriera para mostrar la realidad de los argentinos que emigran.
  • Un joven en Zaragoza contó su rutina diaria con dos trabajos y se volvió viral tras mostrar como es su día a día.
  • Su primer empleo es en una distribuidora de agua, con jornadas que comienzan a las 7 de la mañana. Por la noche trabaja como camarero hasta la madrugada.
  • Reflexionó sobre el sacrificio de emigrar y el esfuerzo que hace por su familia y su hijo.

La historia de un joven argentino en España se volvió viral en redes sociales luego de que relatara, en primera persona, cómo logró conseguir dos trabajos para poder mantenerse en el exterior y no abandonar su proyecto de vida. Su testimonio despertó interés y empatía entre miles de usuarios, especialmente entre quienes sueñan con emigrar en busca de mejores oportunidades laborales.

En un contexto marcado por la migración de jóvenes argentinos a Europa, el relato pone el foco en el esfuerzo cotidiano, la adaptación a un nuevo país y las dificultades iniciales para acceder al mercado laboral. Con un tono sincero, el protagonista explicó como es su día a día hoy.

Qué contó el joven argentino que tiene dos trabajos en España

TikTok se consolidó como una de las principales plataformas donde argentinos que emigraron muestran, sin filtros, cómo es comenzar una nueva vida lejos de casa. En ese contexto, un joven radicado en Zaragoza, España, compartió un video en el que detalla su rutina diaria trabajando en dos empleos, y su relato rápidamente se volvió viral por la crudeza y honestidad con la que describe su día a día.

En el clip, el joven cuenta que su jornada comienza muy temprano: a las 7 de la mañana ya está activo en su primer trabajo, una distribuidora de agua. Allí recorre distintos puntos de la ciudad visitando clientes, ofreciendo el servicio, dejando muestras gratuitas y bidones de 20 litros. Durante la tarde, regresa a los domicilios de quienes ya probaron el producto para cerrar ventas. Según relató, ese día logró concretar tres contratos.

Lejos de terminar su jornada laboral, por la noche inicia su segundo empleo como camarero en un bar, donde trabaja hasta la madrugada. Aunque reconoce el cansancio, destacó el buen clima laboral y el compañerismo.

Al final del video, reflexionó sobre el sacrificio que implica emigrar: tener dos trabajos, estar lejos de la familia y adaptarse a otra cultura, impulsado por el deseo de darle un mejor futuro a su pareja y a su hijo.

