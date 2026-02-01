Milagro en San Juan: un bebé nació en el baño de una casa, cayó al inodoro y lo salvaron

El hecho se produjo cuando una joven de 26 años dio a luz a un niño que cayó al sanitario y fue reanimado por unos policías ya que no presentaba signos vitales.

La madre y el bebé fueron asistidos en el Hospital Dr. Guillermo Rawson de San Juan.

Un grupo de policías salvó la vida a un bebé recién nacido en la provincia de San Juan , luego de que se cayera al inodoro de una vivienda. Las autoridades advirtieron que el niño no presentaba signos vitales, por lo que realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El hecho se produjo en el departamento sanjuanino de 25 de Mayo, cuando una joven de 26 años comenzó el trabajo de parto mientras se encontraba en el baño de su vivienda acompañada por una vecina. En ese momento, el bebé se cayó accidentalmente al inodoro , por lo que intervino el personal de la Comisaría 10°.

En tal sentido, los policías marcaron que el niño no presentaba signos vitales, por lo que intentaron reanimarlo con maniobras de RCP y fue estabilizado. Luego, la madre fue trasladada hacia la cocina de la propiedad para mantener al bebé sobre su pecho, debido a que permanecía unido al cordón umbilical.

En tanto, ambos fueron derivados de urgencia al Hospital de 25 de Mayo , aunque debido a la complejidad del caso después fueron trasladados al Hospital Dr. Guillermo Rawson , donde el personal expuso que permanecen internados bajo observación "en buen estado de salud".

Un hombre de 32 años está acusado de matar a su beba de dos años, a quien llevó al hospital Municipal Penna porque, según contó, se le cayó de los brazos. Pero el cuadro era mucho más grave, ya que los médicos constataron que tenía traumatismos de cráneo e iniciaron una investigación.

El hombre llegó el viernes por la madrugada contó la supuesta situación, pero la menor Astrid Ferreya tenía muchos golpes y horas después murió. Ante esto, se inició una investigación, pero antes se dio lugar al arresto del hombre y la médica pediatra llamó a la Comisaría de la Mujer y la Familia para contar todo.

En la comunicación le contó que la menor llegó en código rojo a las 00:23 y replicó todo lo que le dijo el padre de la menor al llegar al hospital. Ante la sospecha, las autoridades dieron intervención a la UFI N°7 conducida por la fiscal Marina Vizzico, quien ordenó medidas para esclarecer la situación.

Allí se solicitó un reporte médico legal, la recepción de declaraciones testimoniales de los profesionales que asistieron a la menor y la intervención del Servicio Local en el marco del protocolo de violencia familiar.

Astrid tenía muerte encefálica, por lo que hubo que esperar a la firma del neurólogo infantil para poder continuar, se sumaron testimonios y se tomó conocimiento de “indicios de constantes episodios de violencia ejercida por el padre”.

Por un allanamiento fueron a la casa del hombre y allí, según contó Infobae, encontraron una bañera plástica de color blanca con manchas de sangre y más rastros hemáticos en paredes, puertas e interior del domicilio.

Producto de las evidencias y los testimonios, lo imputaron inicialmente por las lesiones graves agravadas por el vínculo y abandono de persona.