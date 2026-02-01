1 de febrero de 2026 Inicio
Milagro en San Juan: un bebé nació en el baño de una casa, cayó al inodoro y lo salvaron

El hecho se produjo cuando una joven de 26 años dio a luz a un niño que cayó al sanitario y fue reanimado por unos policías ya que no presentaba signos vitales.

La madre y el bebé fueron asistidos en el Hospital Dr. Guillermo Rawson de San Juan.

La madre y el bebé fueron asistidos en el Hospital Dr. Guillermo Rawson de San Juan.

Un grupo de policías salvó la vida a un bebé recién nacido en la provincia de San Juan, luego de que se cayera al inodoro de una vivienda. Las autoridades advirtieron que el niño no presentaba signos vitales, por lo que realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Te puede interesar:

El hecho se produjo en el departamento sanjuanino de 25 de Mayo, cuando una joven de 26 años comenzó el trabajo de parto mientras se encontraba en el baño de su vivienda acompañada por una vecina. En ese momento, el bebé se cayó accidentalmente al inodoro, por lo que intervino el personal de la Comisaría 10°.

En tal sentido, los policías marcaron que el niño no presentaba signos vitales, por lo que intentaron reanimarlo con maniobras de RCP y fue estabilizado. Luego, la madre fue trasladada hacia la cocina de la propiedad para mantener al bebé sobre su pecho, debido a que permanecía unido al cordón umbilical.

En tanto, ambos fueron derivados de urgencia al Hospital de 25 de Mayo, aunque debido a la complejidad del caso después fueron trasladados al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde el personal expuso que permanecen internados bajo observación "en buen estado de salud".

