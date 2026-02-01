IR A
Bronca en Netflix: cancelaron una popular serie tras 3 temporadas

La producción de supervivencia extrema no logró sostener los números esperados. La decisión sorprendió porque el final dejaba puertas abiertas.

El desempeño de la última entrega no fue suficiente para justificar nuevas inversiones.

Alice in Borderland

Netflix dio a conocer una noticia que generó decepción entre los suscriptores fanáticos de las series asiáticas de supervivencia. La plataforma confirmó la cancelación de Alice in Borderland, una de sus producciones de ciencia ficción más reconocidas, que no continuará más allá de su tercera temporada a pesar del éxito inicial. Esta decisión del gigante del streaming desató gran bronca en redes sociales y sorprendió especialmente porque el final de la última entrega dejaba abiertas algunas puertas narrativas.

Alice in Borderland, basada en el manga homónimo de Haro Aso y dirigida por Shinsuke Sato, presenta la historia de Ryohei Arisu, un joven de Tokio transportado junto a sus amigos a una versión desierta de la ciudad donde deben superar desafíos mortales para conseguir cartas de la baraja francesa como única forma de seguir con vida. Esta propuesta combinaba tensión constante, desafíos psicológicos y una investigación paralela sobre el origen de ese mundo alternativo.

El desempeño de la última entrega, que se mantuvo durante cinco semanas en el top 10 global de series de habla no inglesa, no fue suficiente para justificar nuevas inversiones por parte de Netflix. La decisión final se vio reforzada porque el director Shinsuke Sato ya había dado señales de cerrar esta etapa creativa para enfocarse en otros proyectos de gran escala como la quinta película live action de Kingdom y la adaptación cinematográfica de My Hero Academia.

alice-borderland-4263696

Netflix: sinopsis de Alice in Borderland

Alice in Borderland sigue la historia de Ryohei Arisu, un joven de Tokio que, junto a sus amigos, es transportado repentinamente a una versión desierta de la ciudad donde los participantes deben superar juegos mortales para conseguir cartas de la baraja francesa, la única forma de permanecer con vida en ese universo alternativo.

La trama se desarrolla a lo largo de las dos primeras temporadas mientras los protagonistas enfrentan desafíos psicológicos y físicos extremos, mezclando tensión constante con una investigación sobre el origen de los juegos y la naturaleza de ese mundo paralelo.

Luego de derrotar a la Reina de Corazones, Mira, los sobrevivientes reciben la oportunidad de regresar al mundo real o quedarse en Borderland, y la mayoría prefiere volver a su vida original, despertando en un hospital donde Arisu descubre que un meteorito había impactado Tokio, evento que habría originado el extraño universo en el que quedaron atrapados.

La tercera entrega presenta un arco completamente original donde los protagonistas inician aparentemente en un mundo distinto. En este arco, Arisu y Usagi viven casados y, aunque perdieron en gran parte sus recuerdos de Borderland, las huellas del lugar aparecen en sueños inquietantes que los persiguen.

alice-borderland-temporada-2-4293100

Tráiler de Alice in Borderland

Embed - Alice in Borderland: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Alice in Borderland

  • Kento Yamazaki como Ryohei Arisu
  • Tao Tsuchiya como Usagi
  • Riisa Naka como Mira (Reina de Corazones)
