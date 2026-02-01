1 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Esta es la plataforma que sirve para sacar turno para la VTV en 2026

La gestión se centraliza en un solo sitio oficial. El objetivo es ganar tiempo y reforzar la seguridad.

Por
El nuevo sitio de la VTV en la provincia permite a los usuarios gestionar su turno de manera directa y sin intermediarios.
El nuevo sitio de la VTV en la provincia permite a los usuarios gestionar su turno de manera directa y sin intermediarios. Freepik
  • La Provincia de Buenos Aires habilitó una plataforma digital para gestionar la VTV en 2026 desde cualquier dispositivo.
  • El sistema permite sacar turnos, consultar plantas oficiales y revisar información del vehículo en un solo lugar.
  • La herramienta busca reducir tiempos de espera, traslados innecesarios y trámites presenciales.
  • También incorpora funciones de seguridad para prevenir estafas y denunciar sitios falsos.

La Provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva plataforma digital que centraliza la gestión de la Verificación Técnica Vehicular en 2026. A través de este sitio, los conductores pueden solicitar turnos, acceder a información oficial y realizar consultas sin necesidad de trasladarse.

El evento no representa un peligro biológico directo para los seres humanos.
Te puede interesar:

La NASA advirtió sobre un fenómeno magnético con riesgo de fallas tecnológicas en Argentina y otros países del Cono Sur

La VTV es un control obligatorio que apunta a detectar fallas mecánicas y problemas de seguridad en los vehículos que circulan por rutas y calles bonaerenses. No contar con la verificación vigente puede derivar en multas económicas e incluso en la retención del rodado, por lo que mantenerse al día con el trámite resulta clave.

En ese sentido, la digitalización del proceso aparece como una respuesta a la demanda de mayor agilidad, claridad y seguridad, especialmente frente al crecimiento del parque automotor y el aumento de intentos de fraude vinculados a gestiones online.

vtv página

Como sacar turno para hacer la VTV en 2026

El nuevo sitio de la VTV en la provincia permite a los usuarios gestionar su turno de manera directa y sin intermediarios. Desde la plataforma se puede crear un perfil personal, cargar los datos del vehículo y seleccionar fecha y planta habilitada según disponibilidad.

Además de la asignación de turnos, el sistema ofrece la posibilidad de consultar vencimientos, revisar el historial de inspecciones y acceder a información clara sobre el estado del trámite. Esto hace más fácil el seguimiento y evita confusiones habituales relacionadas con fechas o resultados de verificaciones anteriores.

vtv inspección.jpg

La plataforma también integra un mapa interactivo con todas las plantas oficiales de la provincia, lo que ayuda a ubicar el centro más cercano y planificar la visita con mayor precisión. Además, cuenta con un canal de atención digital para resolver dudas de forma personalizada.

En materia de seguridad, el sitio incorpora una función para denunciar de manera confidencial páginas web o servicios fraudulentos. Esta herramienta busca proteger a los conductores frente a estafas frecuentes, como llamados engañosos o enlaces falsos, y remarca la recomendación de operar únicamente a través de canales oficiales.

Noticias relacionadas

Elfuego llegó a situarse a 4.000 metros de zonas residenciales, pero no existe unriesgo inmediato para las viviendas.

Incendios en la Patagonia: hay cuatro parques en alerta

play

Archivos de Jeffrey Epstein: nuevos documentos confirmaron que transfirió dinero a Roberto Giordano

La madre y el bebé fueron asistidos en el Hospital Dr. Guillermo Rawson de San Juan.

Milagro en San Juan: un bebé nació en el baño de una casa, cayó al inodoro y lo salvaron

El dulce de leche fue recuperado por la Policía.

Estafa en Mar del Plata: se robaron $4 millones en potes de dulce de leche

Conocé lo que le pa´so a la mujer que terminó en el hospital tras un accidente inesperado

Tuvo un accidente insólito en la boda de su hija y el diagnóstico dejó sin palabras a todos: qué le sucedió

La historia del jóven que tiene 2 trabajos para vivir en España

Esfuerzo viral: un joven argentino contó como consiguió dos trabajos en España para sostener su sueño

Rating Cero

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Ahora llegó a la gran N roja, Skin Trade, la película que está siendo tendencia en esta plataforma, se trata de un viejo estreno de 2015 estadounidense que rompió taquilla en los cines y en este momento está en el top ten de las más vistas.
play

De qué se trata Skin Trade, la película de gangsters que llegó a Netflix y es de lo más visto

El desempeño de la última entrega no fue suficiente para justificar nuevas inversiones.
play

Bronca en Netflix: cancelaron una popular serie tras 3 temporadas

Ergenç estuvo envuelto en un proceso judicial originado en investigaciones sobre las protestas de Gezi Park de 2013.

Qué fue de la vida de Halit Ergenc, el actor que hizo de Onur en Las mil y una noches

Flor Vigna lanzó La vara está baja y confesó que se la dedicó a Luciano Castro

Flor Vigna le respondió a los haters por su canción dedicada a Luciano Castro: "Lo usé a mi favor"

La relación de Arquette con la lucha libre no es nueva.

La impresionante transformación física de David Arquette en su regreso a Scream 7 a los 54 años

últimas noticias

El gobernador de Neuquén resaltó que en su gestión el 90% de las obras se financian sin deuda. 

Rolando Figueroa resaltó que Neuquén cubre la obra pública con fondos propios gracias al superávit

Hace 30 minutos
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump confirmó conversaciones con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

Hace 30 minutos
El evento no representa un peligro biológico directo para los seres humanos.

La NASA advirtió sobre un fenómeno magnético con riesgo de fallas tecnológicas en Argentina y otros países del Cono Sur

Hace 30 minutos
El promedio de lluvias fue de apenas 38 milímetros.

La sequía que afecta a la zona núcleo reducirá a la mitad el rinde de la soja

Hace 1 hora
La intervención de la figura de una basílica romana generó críticas y polémica en Italia.

Una imagen de un ángel con la cara de Giorgia Meloni apareció en una iglesia restaurada en Roma

Hace 1 hora