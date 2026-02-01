Esta es la plataforma que sirve para sacar turno para la VTV en 2026 La gestión se centraliza en un solo sitio oficial. El objetivo es ganar tiempo y reforzar la seguridad. Por + Seguir en







La Provincia de Buenos Aires habilitó una plataforma digital para gestionar la VTV en 2026 desde cualquier dispositivo.

El sistema permite sacar turnos, consultar plantas oficiales y revisar información del vehículo en un solo lugar.

La herramienta busca reducir tiempos de espera, traslados innecesarios y trámites presenciales.

También incorpora funciones de seguridad para prevenir estafas y denunciar sitios falsos. La Provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva plataforma digital que centraliza la gestión de la Verificación Técnica Vehicular en 2026. A través de este sitio, los conductores pueden solicitar turnos, acceder a información oficial y realizar consultas sin necesidad de trasladarse.

La VTV es un control obligatorio que apunta a detectar fallas mecánicas y problemas de seguridad en los vehículos que circulan por rutas y calles bonaerenses. No contar con la verificación vigente puede derivar en multas económicas e incluso en la retención del rodado, por lo que mantenerse al día con el trámite resulta clave.

En ese sentido, la digitalización del proceso aparece como una respuesta a la demanda de mayor agilidad, claridad y seguridad, especialmente frente al crecimiento del parque automotor y el aumento de intentos de fraude vinculados a gestiones online.

vtv página VTV Provincia de Buenos Aires Como sacar turno para hacer la VTV en 2026 El nuevo sitio de la VTV en la provincia permite a los usuarios gestionar su turno de manera directa y sin intermediarios. Desde la plataforma se puede crear un perfil personal, cargar los datos del vehículo y seleccionar fecha y planta habilitada según disponibilidad.

Además de la asignación de turnos, el sistema ofrece la posibilidad de consultar vencimientos, revisar el historial de inspecciones y acceder a información clara sobre el estado del trámite. Esto hace más fácil el seguimiento y evita confusiones habituales relacionadas con fechas o resultados de verificaciones anteriores.