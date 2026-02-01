Esta es la plataforma que sirve para sacar turno para la VTV en 2026

El nuevo sitio de la VTV en la provincia permite a los usuarios gestionar su turno de manera directa y sin intermediarios.Freepik
La Provincia de Buenos Aires habilitó una plataforma digital para gestionar la VTV en 2026 desde cualquier dispositivo.
El sistema permite sacar turnos, consultar plantas oficiales y revisar información del vehículo en un solo lugar.
La herramienta busca reducir tiempos de espera, traslados innecesarios y trámites presenciales.
También incorpora funciones de seguridad para prevenir estafas y denunciar sitios falsos.
La Provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva plataforma digital que centraliza la gestión de la Verificación Técnica Vehicular en 2026. A través de este sitio, los conductores pueden solicitar turnos, acceder a información oficial y realizar consultas sin necesidad de trasladarse.
La VTV es un control obligatorio que apunta a detectar fallas mecánicas y problemas de seguridad en los vehículos que circulan por rutas y calles bonaerenses. No contar con la verificación vigente puede derivar en multas económicas e incluso en la retención del rodado, por lo que mantenerse al día con el trámite resulta clave.
En ese sentido, la digitalización del proceso aparece como una respuesta a la demanda de mayor agilidad, claridad y seguridad, especialmente frente al crecimiento del parque automotor y el aumento de intentos de fraude vinculados a gestiones online.
Como sacar turno para hacer la VTV en 2026
El nuevo sitio de la VTV en la provincia permite a los usuarios gestionar su turno de manera directa y sin intermediarios. Desde la plataforma se puede crear un perfil personal, cargar los datos del vehículo y seleccionar fecha y planta habilitada según disponibilidad.
Además de la asignación de turnos, el sistema ofrece la posibilidad de consultar vencimientos, revisar el historial de inspecciones y acceder a información clara sobre el estado del trámite. Esto hace más fácil el seguimiento y evita confusiones habituales relacionadas con fechas o resultados de verificaciones anteriores.
La plataforma también integra un mapa interactivo con todas las plantas oficiales de la provincia, lo que ayuda a ubicar el centro más cercano y planificar la visita con mayor precisión. Además, cuenta con un canal de atención digital para resolver dudas de forma personalizada.
En materia de seguridad, el sitio incorpora una función para denunciar de manera confidencial páginas web o servicios fraudulentos. Esta herramienta busca proteger a los conductores frente a estafas frecuentes, como llamados engañosos o enlaces falsos, y remarca la recomendación de operar únicamente a través de canales oficiales.