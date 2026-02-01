1 de febrero de 2026 Inicio
Video clave en la investigación: qué pasó realmente con Thiago, el joven internado tras una agresión en Pinamar

Las imágenes de una cámara de seguridad descartaron la hipótesis de una patota y revelaron que el adolescente de 16 años fue golpeado por uno de sus amigos.

Video clave en la investigación: qué pasó realmente con Thiago, el joven internado tras una agresión en Pinamar

La investigación por la agresión que dejó internado a Thiago, el adolescente de 16 años que veraneaba en Pinamar, dio un vuelco decisivo a partir de un video de una cámara de seguridad. Las imágenes permitieron reconstruir la secuencia real del ataque y desmentir la primera versión que hablaba de una patota de seis personas.

El papá de Thiago aseguró que lo agresores son amigos de toda la vida de su hijo
El duro testimonio de los padres de Thiago, el joven agredido en Pinamar: "Me mintieron"

En las imágenes, analizadas por la fiscalía y el sistema de monitoreo municipal, mostró que en el lugar del hecho no hubo terceros ajenos al grupo. En escena solo estaban Thiago y un amigo con los que había viajado. El joven habría sido atacado por dos integrantes de su propio grupo. Uno de ellos, de 17 años, fue quien lo golpeó; el otro, de 14, presenció la agresión.

El episodio ocurrió alrededor de las 5.30 de la mañana del sábado en el estacionamiento del muelle, a metros del centro de la ciudad. Los tres adolescentes habían acompañado a los padres de Thiago a pescar, pero decidieron quedarse en el auto. Más tarde, los dos amigos se fueron al centro y, según la investigación, habrían consumido alcohol antes de regresar.

En un primer momento, los jóvenes sostuvieron que Thiago había sido atacado por un grupo de desconocidos que intentó robarles. Ese relato fue reproducido por la familia del chico y llegó a los medios. Sin embargo, la ausencia total de sospechosos en las cámaras encendió las alertas.

Ante las contradicciones, la fiscalía llevó a los menores a observar distintas imágenes de la zona. Fue entonces cuando el menor de 14 años se quebró y admitió que no había existido ninguna patota. El video confirmó su testimonio: la agresión había sido entre amigos.

Thiago fue trasladado primero a un centro de salud local y luego derivado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, donde permanece internado con un hematoma cerebral no quirúrgico.

El impacto del giro fue inmediato en la familia. “Estoy decepcionado, triste. Ahora solo quiero que mi hijo esté bien”, dijo su padre al enterarse de la nueva versión. El caso continúa bajo investigación, pero el video ya fijó un punto de no retorno: la clave para entender qué pasó esa madrugada en Pinamar.

