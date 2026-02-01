Tuvo un accidente insólito en la boda de su hija y el diagnóstico dejó sin palabras a todos: qué le sucedió El caso rápidamente llamó la atención por lo inusual de la situación y por cómo un día marcado por la alegría terminó en urgencias. Por + Seguir en







Conocé lo que le pa´so a la mujer que terminó en el hospital tras un accidente inesperado

El accidente ocurrió durante una boda en un campo rural de Minnesota.

Una vaca de más de 700 kilos saltó sobre la madre de la novia mientras se sacaban fotos. El impacto le provocó fracturas en el cuello y la columna vertebral.

Los médicos advirtieron riesgo de parálisis permanente y requirió el traslado de la paciente para realizarle una cirugía de columna.

La recuperación es lenta y dolorosa, aunque cuenta con fuerte apoyo familiar y social. Un episodio tan inesperado como impactante ocurrió durante la boda de Rose y Zachary y terminó con un desenlace médico que sorprendió tanto a los invitados como al equipo de salud. Lo que debía ser una celebración familiar se transformó en una situación de urgencia luego de que la madre de la novia sufriera un accidente poco común en pleno evento, generando preocupación y desconcierto entre los presentes.

Según se conoció, el hecho ocurrió en medio de los festejos, cuando una acción aparentemente trivial derivó en un fuerte malestar físico. En un primer momento, el episodio fue minimizado como una consecuencia del accidente, pero con el correr de las horas los síntomas se intensificaron y obligaron a una consulta médica inmediata.

Qué le pasó a la mujer que tuvo un increíble accidente en el casamiento de su hija -Diagnóstico Lo que comenzó como un día de celebración familiar terminó convirtiéndose en una pesadilla durante un casamiento en Minnesota. Mientras se realizaban las fotos en un campo rural, la madre de la novia vivió un accidente tan insólito como grave: una vaca de más de 700 kilos se le abalanzó encima y la arrojó al suelo. Al caer, la mujer escuchó un fuerte crujido en su cuerpo y, casi de inmediato, supo que algo no estaba bien.

La mujer, de 45 años, manifestó dificultades para respirar y para moverse, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital. Allí, una tomografía confirmó el peor escenario: había sufrido fracturas en el cuello y en la columna vertebral producto del impacto.

Según relató Constantine, la madre de la novia, quien ya había atravesado serios problemas de salud en el pasado, se acercó a una vaca para acariciarla y besarla, sin imaginar lo que sucedería segundos después. De manera inesperada, el animal reaccionó saltando sobre ella como si fuera un perro de gran tamaño, apoyando sus pezuñas en el cuello y los hombros de la mujer. Aunque logró incorporarse lentamente y caminar hasta su auto, el dolor en la espalda y el cuello se intensificó rápidamente, al punto de impedirle respirar con normalidad. Fue entonces cuando su hijo decidió llevarla a emergencias.