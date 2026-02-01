1 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Tuvo un accidente insólito en la boda de su hija y el diagnóstico dejó sin palabras a todos: qué le sucedió

El caso rápidamente llamó la atención por lo inusual de la situación y por cómo un día marcado por la alegría terminó en urgencias.

Por
Conocé lo que le pa´so a la mujer que terminó en el hospital tras un accidente inesperado

Conocé lo que le pa´so a la mujer que terminó en el hospital tras un accidente inesperado

  • El accidente ocurrió durante una boda en un campo rural de Minnesota.
  • Una vaca de más de 700 kilos saltó sobre la madre de la novia mientras se sacaban fotos. El impacto le provocó fracturas en el cuello y la columna vertebral.
  • Los médicos advirtieron riesgo de parálisis permanente y requirió el traslado de la paciente para realizarle una cirugía de columna.
  • La recuperación es lenta y dolorosa, aunque cuenta con fuerte apoyo familiar y social.

Un episodio tan inesperado como impactante ocurrió durante la boda de Rose y Zachary y terminó con un desenlace médico que sorprendió tanto a los invitados como al equipo de salud. Lo que debía ser una celebración familiar se transformó en una situación de urgencia luego de que la madre de la novia sufriera un accidente poco común en pleno evento, generando preocupación y desconcierto entre los presentes.

La madre y el bebé fueron asistidos en el Hospital Dr. Guillermo Rawson de San Juan.
Te puede interesar:

Milagro en San Juan: un bebé nació en el baño de una casa, cayó al inodoro y lo salvaron

Según se conoció, el hecho ocurrió en medio de los festejos, cuando una acción aparentemente trivial derivó en un fuerte malestar físico. En un primer momento, el episodio fue minimizado como una consecuencia del accidente, pero con el correr de las horas los síntomas se intensificaron y obligaron a una consulta médica inmediata.

Qué le pasó a la mujer que tuvo un increíble accidente en el casamiento de su hija

-Diagnóstico

Lo que comenzó como un día de celebración familiar terminó convirtiéndose en una pesadilla durante un casamiento en Minnesota. Mientras se realizaban las fotos en un campo rural, la madre de la novia vivió un accidente tan insólito como grave: una vaca de más de 700 kilos se le abalanzó encima y la arrojó al suelo. Al caer, la mujer escuchó un fuerte crujido en su cuerpo y, casi de inmediato, supo que algo no estaba bien.

La mujer, de 45 años, manifestó dificultades para respirar y para moverse, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital. Allí, una tomografía confirmó el peor escenario: había sufrido fracturas en el cuello y en la columna vertebral producto del impacto.

Según relató Constantine, la madre de la novia, quien ya había atravesado serios problemas de salud en el pasado, se acercó a una vaca para acariciarla y besarla, sin imaginar lo que sucedería segundos después. De manera inesperada, el animal reaccionó saltando sobre ella como si fuera un perro de gran tamaño, apoyando sus pezuñas en el cuello y los hombros de la mujer. Aunque logró incorporarse lentamente y caminar hasta su auto, el dolor en la espalda y el cuello se intensificó rápidamente, al punto de impedirle respirar con normalidad. Fue entonces cuando su hijo decidió llevarla a emergencias.

“Los médicos me advirtieron que debía quedarme completamente inmóvil porque existía el riesgo de quedar paralizada de forma permanente”, contó. La mujer permaneció internada durante una semana y luego fue trasladada a Florida para someterse a una cirugía de columna. Si bien su recuperación avanza, explicó que es lenta y dolorosa: puede caminar y mantenerse de pie, pero necesita una silla de ruedas para salir y el dolor se vuelve insoportable tras pocos minutos. Aun así, destacó el acompañamiento constante de su familia y amigos, incluso para afrontar los gastos médicos.

Noticias relacionadas

El dulce de leche fue recuperado por la Policía.

Estafa en Mar del Plata: se robaron $4 millones en potes de dulce de leche

La historia del jóven que tiene 2 trabajos para vivir en España

Esfuerzo viral: un joven argentino contó como consiguió dos trabajos en España para sostener su sueño

Además de la parrilla, este corte permite aprovechar cada parte sin desperdiciar nada. 

Qué corte de carne es el mejor para hacer en el asado según un experto parrillero

Récord histórico de encarcelamiento: Argentina tiene la tasa más alta de presos en cárceles más alta de todos los tiempos

Récord histórico de encarcelamiento: Argentina tiene la tasa más alta de presos en cárceles más alta de todos los tiempos

El Gobierno implementó cambios en el DNI para 2026.

¿Es obligatorio hacer el nuevo DNI 2026? Cuánto cuesta y dónde tramitarlo

Marcos López en su cocina - Foto: Camila Alonso Suarez 

Marcos López presenta su antología: cincuenta años de una obra que marcó el arte latinoamericano

Rating Cero

Flor Vigna lanzó La vara está baja y confesó que se la dedicó a Luciano Castro

Flor Vigna le respondió a los haters por su canción dedicada a Luciano Castro: "Lo usé a mi favor"

La relación de Arquette con la lucha libre no es nueva.

La impresionante transformación física de David Arquette en su regreso a Scream 7 a los 54 años

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil.
play

Marvel apostó por un superhéroe particular y presentó el tráiler de la nueva temporada: quién es

Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, algunos de los artistas que cantarán en vivo

Se entregan los Premios Grammy 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala en vivo

Un 26de enero de 1996 La Sole cantó por primera vez en el Cosquín, con apenas 15años.

La Sole celebró los 30 años en Cosquín y emocionó a todos: cantó bajo la lluvia con un bebé en brazos

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

últimas noticias

El Gobierno defendió la reforma laboral.

El Gobierno ratificó que la reforma laboral no elimina las indemnizaciones y afirmó que "las vacaciones quedan iguales"

Hace 15 minutos
Aunque te hayas conectado el teléfono te sigue avisando: otro de los elementos importantes que debes de tener muy en cuenta es que aunque te conectes a una red que no deberías el teléfono te seguirá advirtiendo.

Lo tenés que saber: así funciona la alerta de Wifi inseguro en Android

Hace 19 minutos
Flor Vigna lanzó La vara está baja y confesó que se la dedicó a Luciano Castro

Flor Vigna le respondió a los haters por su canción dedicada a Luciano Castro: "Lo usé a mi favor"

Hace 25 minutos
El Papa León XIV pide paz, tregua y respeto a la vida antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. 

El Papa León XIV pide una "tregua olímpica" rumbo a los juegos de Invierno Milán-Cortina 2026

Hace 28 minutos
Este destino de Uruguay es perfecto para visitar en 2026.

Esta es una de las localidades menos conocidas de Colonia en Uruguay pero tiene un atractivo destacado

Hace 37 minutos