Qué fue de la vida de Halit Ergenc, el actor que hizo de Onur en Las mil y una noches

El reconocido intérprete mantiene su carrera y familia tras décadas de trayectoria. Su situación legal reciente suma un capítulo inesperado a su historia personal.

Ergenç estuvo envuelto en un proceso judicial originado en investigaciones sobre las protestas de Gezi Park de 2013.

Halit Ergenc alcanzó proyección global por papeles importantes en producciones que marcaron la pantalla internacional, especialmente por su personaje de Onur Aksal en Las mil y una noches. Hoy, décadas después de ese éxito, continúa con una carrera estable y presencia en el entretenimiento, al tiempo que equilibra su vida familiar con hechos que trascendieron el ámbito artístico.

La trayectoria del acto r incluye roles en series como El sultán, donde interpretó a una figura histórica, consolidando así su lugar entre los intérpretes turcos más reconocidos fuera de su país. También compartió proyectos junto a su esposa, Bergüzar Korel, con quien mantiene una relación duradera desde hace más de una década.

Además de su trabajo en la actuación, recientemente su nombre volvió a los titulares por motivos ajenos a la ficción . Ergenç estuvo envuelto en un proceso judicial originado en investigaciones sobre las protestas de Gezi Park de 2013, un episodio social y político que aún genera repercusiones en la esfera pública y legal de Turquía.

Este contexto extra-artístico contrastó con la estabilidad que mostró en otros terrenos de su vida, generando interés no solo por su carrera, sino también por los desarrollos fuera de los estudios y los sets de filmación.

Halit Ergenc, cuya carrera despegó hace años con papeles que lo convirtieron en un rostro familiar en múltiples países, continúa vigente como actor. Con más de veinte años de trayectoria, pasó por el teatro, musicales y hasta por producciones televisivas de gran alcance internacional.

Casado desde 2009 con su colega Bergüzar Korel, la pareja formó una familia junto a sus tres hijos. Su relación, forjada tras varios años de amistad, superó diversas especulaciones mediáticas y se mantiene como una de las uniones más estables del espectáculo turco contemporáneo.

El aspecto judicial de su vida se originó a partir de su testimonio en un proceso relacionado con las masivas protestas de Gezi Park en Estambul, donde estuvo entre quienes fueron llamados a declarar. En 2025, un tribunal decidió imponerle una condena de casi dos años por falso testimonio en ese caso, aunque la ejecución de la sentencia fue pospuesta, y el actor puede apelar la decisión ante instancias superiores.

Este conflicto legal, más allá de lo estrictamente profesional, lo puso nuevamente en el foco público, recordando su influencia y el interés que sigue suscitando su historia, tanto por sus interpretaciones como por su vida fuera de los estudios de grabación.