El Gobierno transferirá $100 mil millones a los Bomberos Voluntarios para combatir el fuego en La Patagonia La medida fue oficializada este jueves mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 91/2026. Dicho monto se distribuirá entre las 1.062 asociaciones de todo el país y estará destinado para la adquisición de equipamiento, materiales, equipos de vestuario y elementos necesarios para la lucha contra el fuego.







También se transfirieron $ 4.000 millones a Chubut para combatir las llamas.

A horas de la reunión de su mesa política en Casa Rosada, el Gobierno confirmó este jueves que transferirá $100 millones de pesos a los Bomberos Voluntarios, medida que era un reclamo de diferentes gobernadores y que servirá para combatir los incendios en La Patagonia. También, se aprobó una transferencia aparte de $ 4.000 millones a Chubut, donde las llamas volvieron a activarse.

La medida fue oficializada por medio de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 91/2026. Dicho monto se distribuirá entre las 1.062 asociaciones de todo el país y estará destinado para "la adquisición de equipamiento, materiales, equipos de vestuario y elementos necesarios para la lucha contra el fuego", detalla en el artículo 1.

Por su parte, las entidades de segundo grado a nivel provincia recibirán la suma de $7.754.639.995,93. La distribución se realizará según la cantidad de entidades afiliadas informada por cada federación, y los recursos se destinarán a gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de obligaciones legales.

aviso_337919 El decreto establece luego la asignación un monto similar para programas de capacitación de bomberos voluntarios y directivos de las mismas instituciones, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nacional N° 25.054.