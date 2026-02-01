A qué hora juega Rosario Central vs. River, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo El Millonario, que está invicto en el campeonato, buscará una nueva victoria ante el Canalla como visitante, que todavía no ganó en el Gigante de Arroyito. Por + Seguir en







En el último enfrentamiento, Rosario Central le ganó a River por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito

Por la tercera fecha del Torneo Apertura, River visitará a Rosario Central correspondiente a la Zona B. El encuentro será una de las citas más exigentes de la jornada: el Millonario buscará mantener el invicto, mientras que los rosarinos no querrá perderle pisada a los líderes.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo llegan en alza tras haber cosechado dos triunfos consecutivos y es uno de los líderes de su grupo con puntaje ideal. Para este choque, el Muñeco deberá realizar un cambio obligado tras la expulsión de Matías Viña contra Gimnasia La Plata.

Frente a ello, se espera que al 11 titular regrese Marcos Acuña, en caso de no hacerlo, Lautaro Rivero podría jugar como lateral por izquierda y Paulo Díaz como zaguero central por ese sector. El resto del equipo sería el mismo que debutó en el inicio del torneo y que logró sumar los 6 puntos que tienen hasta el momento.

Por su parte, los locales, llegan con la intención de obtener un resultado que lo afiance entre los protagonistas de la zona. El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de recuperarse con una victoria 2-1 sobre Racing como visitante, tras el tropiezo en el debut contra Belgrano de Córdoba.

En cuanto al equipo que saldrá a la cancha, Jorge Almirón no haría muchas modificaciones respecto al pasado miércoles. La buena noticia es que, el extécinico de Lanús, podrá contar con Pol Fernández, Julián Fernández y Alexis Soto, los últimos tres refuerzos que ya fueron presentados en conferencia de prensa.