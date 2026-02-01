1 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

A qué hora juega Rosario Central vs. River, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

El Millonario, que está invicto en el campeonato, buscará una nueva victoria ante el Canalla como visitante, que todavía no ganó en el Gigante de Arroyito.

Por
En el último enfrentamiento

En el último enfrentamiento, Rosario Central le ganó a River por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito

Por la tercera fecha del Torneo Apertura, River visitará a Rosario Central correspondiente a la Zona B. El encuentro será una de las citas más exigentes de la jornada: el Millonario buscará mantener el invicto, mientras que los rosarinos no querrá perderle pisada a los líderes.

Kendry Páez llega a River cedido desde el Chelsea.
Te puede interesar:

La historia de Kendry Páez, la joya ecuatoriana con la que River rompió el mercado de pases

Los dirigidos por Marcelo Gallardo llegan en alza tras haber cosechado dos triunfos consecutivos y es uno de los líderes de su grupo con puntaje ideal. Para este choque, el Muñeco deberá realizar un cambio obligado tras la expulsión de Matías Viña contra Gimnasia La Plata.

Frente a ello, se espera que al 11 titular regrese Marcos Acuña, en caso de no hacerlo, Lautaro Rivero podría jugar como lateral por izquierda y Paulo Díaz como zaguero central por ese sector. El resto del equipo sería el mismo que debutó en el inicio del torneo y que logró sumar los 6 puntos que tienen hasta el momento.

Por su parte, los locales, llegan con la intención de obtener un resultado que lo afiance entre los protagonistas de la zona. El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de recuperarse con una victoria 2-1 sobre Racing como visitante, tras el tropiezo en el debut contra Belgrano de Córdoba.

En cuanto al equipo que saldrá a la cancha, Jorge Almirón no haría muchas modificaciones respecto al pasado miércoles. La buena noticia es que, el extécinico de Lanús, podrá contar con Pol Fernández, Julián Fernández y Alexis Soto, los últimos tres refuerzos que ya fueron presentados en conferencia de prensa.

Rosario Central vs. River: a qué hora juega y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21.30
  • Televisión: TNT Sports
  • Estadio: Gigante de Arroyito
  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Andrés Merlos

Rosario Central vs. River: probables formaciones

  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Gimnasia y Esgrima La Plata

La Asociación del Fútbol Argentino presentó su último Informe de Clubes 2025.

Cuáles son los equipos del fútbol argentino con más socios

River le ganó a Gimnasia con un doblete de Juan Fernando Quintero.
play

River le ganó 2-0 a Gimnasia con un doblete de Quintero y tiene puntaje ideal en el inicio del Apertura

El último enfrentamiento entre River y Gimnasia fue en noviembre del 2025 y el Lobo se llevó la victoria

Sin cambios entre los titulares, River recibe a Gimnasia en el Monumental

La modelo enfrentó al entrenador y lo dejó mal parado públicamente.

"Papá ausente y mentiroso": el video con que Evangelina Anderson destrozó a Martín Demichelis

Las imágenes que publicó River Plate sobre la ampliación y techado del Estadio Monumental. 

River Plate anunció la ampliación y techado del Estadio Monumental

Rating Cero

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

La miniserie de Netflix que mantiene la tensión hasta el final.
play

Realmente atrapante: esta es la miniserie de Netflix más elegida en lo que va del 2026

The Vampire Diaries se estrenó originalmente en 2009, en plena explosión de las ficciones juveniles que dominaban la conversación cultural.
play

Llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de qué se trata Vampire Diaries, la histórica serie que es furor

Ava, acción y suspenso en el catálogo de Netflix.
play

Dura una hora y media, está en Netflix y muestra el accionar de una asesina profesional

Thiago Medina dio detalles de las experiencias místicas que tuvo mientras estuvo cedado. 

Thiago Medina contó su experiencia mística tras el fuerte accidente: "Me fui al cielo"

Catherine OHara tenía una extraña enfermedad congénita que tan solo afecta a una cada diez mil personas.

Qué es el situs inversus, la extraña enfermedad congénita que tenía Catherine O'Hara

últimas noticias

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

Hace 9 minutos
En el último enfrentamiento, Rosario Central le ganó a River por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito

Tras dos victorias al hilo, River buscará estirar la racha ante Rosario Central en Arroyito

Hace 10 minutos
El Gobierno implementó cambios en el DNI para 2026.

¿Es obligatorio hacer el nuevo DNI 2026? Cuánto cuesta y dónde tramitarlo

Hace 16 minutos
play
La miniserie de Netflix que mantiene la tensión hasta el final.

Realmente atrapante: esta es la miniserie de Netflix más elegida en lo que va del 2026

Hace 24 minutos
play
The Vampire Diaries se estrenó originalmente en 2009, en plena explosión de las ficciones juveniles que dominaban la conversación cultural.

Llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de qué se trata Vampire Diaries, la histórica serie que es furor

Hace 35 minutos