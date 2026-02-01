IR A
Flor Vigna le respondió a los haters por su canción dedicada a Luciano Castro: "Lo usé a mi favor"

La artista lanzó La vara está baja, pegándole un palito a su ex, quien quedó expuesto por serle infiel a Griselda Siciliani estando en España. “Sí, soy reintensa. Y vamos a responder a un par de críticas”, no se calló.

Flor Vigna lanzó recientemente un nuevo tema y sin pelos en la lengua confesó que está dedicado a su expareja, Luciano Castro, tras la polémica que se desató por la infidelidad del actor a Griselda Siciliani. En esa línea, la artista recibió muchos hates por “no soltar”: ella recogió el guante y no se calló nada.

La canción se llama La vara está baja y apenas dura 53 segundos, algo inédito en el mundo de la industria musical. En un video que publicó en sus redes sociales, la bailarina le hizo frente a los cuestionamientos y lanzó: “¿Soy intensa? Sí, soy reintensa. Y vamos a responder a un par de críticas”.

Luego que la criticaran por no “soltar” a su exnovio, la también actriz aprovechó la polémica para explicar el detrás del videoclip, asegurando que está pensado exclusivamente para captar la atención en la era digital. “Vivimos en una sociedad híperestimulada y hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se va a la miércoles…"

"Entonces, ¿qué tiene el videoclip? Todo el tiempo estímulos, colores, escenas, que mensaje, que esto, está todo pensado y guionado para que te atrape, te atrape, te atrape”, comenzó explicando. En esa línea, aseguró que “en vez de pelearme con el momento cultural de que estamos todos… lo usé a mi favor”, dejando en claro por qué los colores y el corto video que dura el hit.

Sobre el final, hizo una reflexión sobre su identidad artística, asegurando que busca desprenderse de los rótulos de "bailarina", "actriz" o "boxeadora".

“Por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar”, concluyó, y obviamente no se olvidó de agradecer a quienes la siguen en los últimos años: “Ustedes me enseñaron a reírme de mí misma y a usar las críticas a mi favor. Así que muchas gracias a la gente que banca, muchas gracias a la gente que critica. Y me están enseñando a ser yo misma. Así que muchas, muchas gracias”.

Flor Vigna reveló amenazas de un exnovio y en redes apuntaron a Luciano Castro

Flor Vigna lanzó su nuevo tema, La vara está baja, y reveló en Instagram distintas amenazas que le hicieron sus exnovios como parte de la promoción. “Después de tantas mentiras, manipulación y frases como 'si te vas, me mato' o 'tirate un tiro en el paladar', hay un antes y un después en la confianza, hay algo que se rompe para siempre", se lamentó.

"El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón", remarcó la cantante en una foto con una remera que hace referencia a los audios de Luciano Castro a Sarah Borrell durante su relación con Griselda Siciliani.

Vigna explicó: "Con el tiempo entendí que sanar no es callar y listo. Que soltar no tiene que ver con hacerse la superada, sino con mirar lo vivido de frente… Alquimizar el dolor". En las dos publicaciones, por la crisis de Castro y Siciliani en el ojo mediático, en los comentarios no tardaron en relacionar las anécdotas con el actor.

