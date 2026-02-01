Una imagen de un ángel con la cara de Giorgia Meloni apareció en una iglesia restaurada en Roma

El arreglo del fresco se realizó en la iglesia de San Lorenzo in Lucina, en el centro de la capital italiana y desató fuertes críticas de la oposición. Se abrió una investigación del Ministerio de Cultura y el principal sospechoso es un sacristán. "No me parezco a un ángel", ironizó la mandataria.

La figura de Giorgia Meloni desató una fuerte polémica en Italia tras aparecer como el rostro de un querubín angélico, recientemente restaurado en la antigua Basílica de San Lorenzo en Lucina, en el centro de la capital italiana. La oposición alzó la voz y se inició una investigación por parte del Ministerio de Cultura. Por su parte, la mandataria ironizó sobre el tema y dijo: "No me parezco a un ángel”.

La restauración de las pinturas de una capilla perteneciente a la histórica basílica del siglo IV, desató fuertes críticas en Italia tras conocerse las imágenes de un querubín con la cara de la primera mandataria italiana. La figura angelical sostiene un pergamino con el mapa del territorio italiano y es uno de los dos ángeles que velan por un busto de mármol de Humberto II, último rey de Italia en 1946.

Cuando el Vicariato de Roma ordenó el cierre del lugar fue demasiado tarde porque las imágenes ya se habían viralizado en redes sociales. En pocas horas se desató la polémica y fuertes críticas por parte de la oposición que instó a que se investigue y se de con el autor de la obra. Hasta la propia Meloni desde su cuenta de Instagram , se refirió al hecho con humor. “ No, desde luego no me parezco a un ángel”, ironizó con un emoji sonriente.

Por su parte, la oposición de centroizquierda, liderada por el Partido Democrático , alzó la voz mediante la diputada Irene Manzi que dijo que “lo ocurrido es inaceptable”, obligando al ministro de Cultura, Alessandro Giuli, a intervenir enviando a la basílica a funcionarios de la Superintendencia de Roma.

Hermanos de Italia, el partido de Meloni, arremetió contra las críticas de la oposición tildándolas de “ delirio místico” y aseguraron que "están tan obsesionados con la primera ministra que la ven por todas partes". En esa misma línea se expresó el párroco de la basílica que también intentó restar importancia a la polémica. “Cada uno se inspira en quien quiere. Era una capilla llena de humedad, y la mandé arreglar", dijo.

Basílica de San Lorenzo en Lucina - Meloni

Quién es el principal sospechoso de la obra

Se trata de Bruno Valentinetti, un sacristán de 83 años que es voluntario de la Basílica. Si bien el párroco niega que el querubín represente a la mandataria, no niega su parecido y no ve nada malo en ello. “¿Quién dice que el rostro se parece a Giorgia Meloni?", se mostró sorprendido por la confusión.

Todos los que vieron la imagen confirmaron el parecido del ángel con el rostro de la primera mandataria, incluso anteriormente era un rostro anónimo. Pero el autor de la reparación se defendió de las acusaciones y sostuvo: "yo hice mi restauración sobre la base del rostro de cuando el querubín fue construido, hace 25 años". Además explicó que él hace un cuarto de siglo también participó en los trabajos.

Valentinetti además de sacristán y artesano, participó de los trabajos decorativos, pero hay un equipo de restauradores que fue el que llevó a cabo las tareas más importantes. Recién el lunes se podrán conocer los materiales originales archivados de hace 25 años y dar con la verdad de lo ocurrido.

Por último, en su testimonio de defensa, el párroco sostuvo que debido a filtraciones de agua del techo y abajo, debió volver a trabajar “cuando los ángeles ya no se veían más” y fue el encargado de restaurarlo todo. Según informaron diarios locales, el sacristán fue candidato de un partido de ultra derecha y en el pasado llegó a trabajar incluso para el exprimer ministro Silvio Berlusconi.