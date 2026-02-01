1 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Una imagen de un ángel con la cara de Giorgia Meloni apareció en una iglesia restaurada en Roma

El arreglo del fresco se realizó en la iglesia de San Lorenzo in Lucina, en el centro de la capital italiana y desató fuertes críticas de la oposición. Se abrió una investigación del Ministerio de Cultura y el principal sospechoso es un sacristán. "No me parezco a un ángel", ironizó la mandataria.

Por
La intervención de la figura de una basílica romana generó críticas y polémica en Italia.

La intervención de la figura de una basílica romana generó críticas y polémica en Italia.

La figura de Giorgia Meloni desató una fuerte polémica en Italia tras aparecer como el rostro de un querubín angélico, recientemente restaurado en la antigua Basílica de San Lorenzo en Lucina, en el centro de la capital italiana. La oposición alzó la voz y se inició una investigación por parte del Ministerio de Cultura. Por su parte, la mandataria ironizó sobre el tema y dijo: "No me parezco a un ángel”.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Donald Trump confirmó conversaciones con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

La restauración de las pinturas de una capilla perteneciente a la histórica basílica del siglo IV, desató fuertes críticas en Italia tras conocerse las imágenes de un querubín con la cara de la primera mandataria italiana. La figura angelical sostiene un pergamino con el mapa del territorio italiano y es uno de los dos ángeles que velan por un busto de mármol de Humberto II, último rey de Italia en 1946.

Cuando el Vicariato de Roma ordenó el cierre del lugar fue demasiado tarde porque las imágenes ya se habían viralizado en redes sociales. En pocas horas se desató la polémica y fuertes críticas por parte de la oposición que instó a que se investigue y se de con el autor de la obra. Hasta la propia Meloni desde su cuenta de Instagram, se refirió al hecho con humor. “No, desde luego no me parezco a un ángel”, ironizó con un emoji sonriente.

Embed

Por su parte, la oposición de centroizquierda, liderada por el Partido Democrático, alzó la voz mediante la diputada Irene Manzi que dijo que “lo ocurrido es inaceptable”, obligando al ministro de Cultura, Alessandro Giuli, a intervenir enviando a la basílica a funcionarios de la Superintendencia de Roma.

Hermanos de Italia, el partido de Meloni, arremetió contra las críticas de la oposición tildándolas de “delirio místico” y aseguraron que "están tan obsesionados con la primera ministra que la ven por todas partes". En esa misma línea se expresó el párroco de la basílica que también intentó restar importancia a la polémica. “Cada uno se inspira en quien quiere. Era una capilla llena de humedad, y la mandé arreglar", dijo.

Basílica de San Lorenzo en Lucina - Meloni

Quién es el principal sospechoso de la obra

Se trata de Bruno Valentinetti, un sacristán de 83 años que es voluntario de la Basílica. Si bien el párroco niega que el querubín represente a la mandataria, no niega su parecido y no ve nada malo en ello. “¿Quién dice que el rostro se parece a Giorgia Meloni?", se mostró sorprendido por la confusión.

Todos los que vieron la imagen confirmaron el parecido del ángel con el rostro de la primera mandataria, incluso anteriormente era un rostro anónimo. Pero el autor de la reparación se defendió de las acusaciones y sostuvo: "yo hice mi restauración sobre la base del rostro de cuando el querubín fue construido, hace 25 años". Además explicó que él hace un cuarto de siglo también participó en los trabajos.

Valentinetti además de sacristán y artesano, participó de los trabajos decorativos, pero hay un equipo de restauradores que fue el que llevó a cabo las tareas más importantes. Recién el lunes se podrán conocer los materiales originales archivados de hace 25 años y dar con la verdad de lo ocurrido.

Por último, en su testimonio de defensa, el párroco sostuvo que debido a filtraciones de agua del techo y abajo, debió volver a trabajar “cuando los ángeles ya no se veían más” y fue el encargado de restaurarlo todo. Según informaron diarios locales, el sacristán fue candidato de un partido de ultra derecha y en el pasado llegó a trabajar incluso para el exprimer ministro Silvio Berlusconi.

Noticias relacionadas

El joven fue asistido en el Hospital Universitario de Rangueil

Insólito: un joven fue operado por tener un proyectil de la Primera Guerra Mundial en el recto

El Papa León XIV pide paz, tregua y respeto a la vida antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. 

El Papa León XIV pide una "tregua olímpica" rumbo a los juegos de Invierno Milán-Cortina 2026

Donald Trump no descartó la salida militar para las tensiones crecientes con Irán.

Donald Trump aseguró que está "hablando" con el régimen de Irán: "Veremos qué pasa"

La diplomática Laura Dogu arribó este sábado a Caracas procedente de Estados Unidos. 

Estados Unidos envió una delegación diplomática a Venezuela y apunta a reabrir su embajada

La UE sancionó además a 15 funcionarios iraníes. 

La Unión Europea designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

Una de las protestas en Groenlandia.

La importancia del factor ambiental en la pelea por Groenlandia

Rating Cero

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Ahora llegó a la gran N roja, Skin Trade, la película que está siendo tendencia en esta plataforma, se trata de un viejo estreno de 2015 estadounidense que rompió taquilla en los cines y en este momento está en el top ten de las más vistas.
play

De qué se trata Skin Trade, la película de gangsters que llegó a Netflix y es de lo más visto

El desempeño de la última entrega no fue suficiente para justificar nuevas inversiones.
play

Bronca en Netflix: cancelaron una popular serie tras 3 temporadas

Ergenç estuvo envuelto en un proceso judicial originado en investigaciones sobre las protestas de Gezi Park de 2013.

Qué fue de la vida de Halit Ergenc, el actor que hizo de Onur en Las mil y una noches

Flor Vigna lanzó La vara está baja y confesó que se la dedicó a Luciano Castro

Flor Vigna le respondió a los haters por su canción dedicada a Luciano Castro: "Lo usé a mi favor"

La relación de Arquette con la lucha libre no es nueva.

La impresionante transformación física de David Arquette en su regreso a Scream 7 a los 54 años

últimas noticias

El gobernador de Neuquén resaltó que en su gestión el 90% de las obras se financian sin deuda. 

Rolando Figueroa resaltó que Neuquén cubre la obra pública con fondos propios gracias al superávit

Hace 47 minutos
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump confirmó conversaciones con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

Hace 47 minutos
El evento no representa un peligro biológico directo para los seres humanos.

La NASA advirtió sobre un fenómeno magnético con riesgo de fallas tecnológicas en Argentina y otros países del Cono Sur

Hace 47 minutos
El promedio de lluvias fue de apenas 38 milímetros.

La sequía que afecta a la zona núcleo reducirá a la mitad el rinde de la soja

Hace 1 hora
La intervención de la figura de una basílica romana generó críticas y polémica en Italia.

Una imagen de un ángel con la cara de Giorgia Meloni apareció en una iglesia restaurada en Roma

Hace 1 hora