La impresionante transformación física de David Arquette en su regreso a Scream 7 a los 54 años

David Arquette vuelve al universo de Scream con la séptima entrega de la saga y su regreso no pasó desapercibido. Más allá del misterio que rodea la aparición de su personaje, el foco estuvo puesto en el notable cambio físico que el actor muestra a punto de cumplir 55 años.

La nueva película, que llegará a los cines el 27 de febrero y nuevamente tiene a Neve Campbell como protagonista, recupera a uno de los rostros históricos de la franquicia. Arquette interpretó durante años a Dewey, el policía ligado a las investigaciones de los crímenes que marcaron a Woodsboro, y su retorno generó expectativa incluso antes del estreno.

Sin embargo, lo que terminó de sorprender fue la imagen reciente del actor fuera de la pantalla . Su participación en eventos de lucha libre dejó al descubierto un cuerpo trabajado, resultado de un proceso físico que acompaña una pasión que atraviesa buena parte de su vida adulta.

La evolución física de David Arquette está estrechamente ligada a su presencia en la Awesome Championship Wrestling (ACW), una liga estadounidense reconocida por su estilo intenso. El actor apareció recientemente en uno de sus eventos y mostró un físico marcado, posando sin camiseta y con indumentaria propia del ring, lo que generó una fuerte repercusión entre los seguidores.

Desde la organización destacaron su aparición con mensajes que remarcaron el carácter imprevisible del espectáculo, acompañados por imágenes donde se deja a la vista el trabajo muscular del intérprete. Su paso por el ring fue breve, ya que fue eliminado rápidamente por el luchador Richard Holliday, pero alcanzó para dejar una impresión contundente.

La relación de Arquette con la lucha libre no es nueva. En el año 2000 subió por primera vez al ring como parte de una acción promocional para una comedia, pero la situación escaló cuando fue programado para ganar un título importante, decisión que generó rechazo entre los fans. Años más tarde, luego de atravesar problemas de salud que incluyeron un infarto y la colocación de stents, decidió volver desde otro lugar.

Ese regreso implicó entrenar con luchadores mexicanos, sumar boxeo y jiu-jitsu a su preparación y desarrollar los reflejos necesarios para el circuito independiente. En ese proceso bajó más de 20 kilos, adoptó una vida sobria y se enfocó en la técnica, especialmente en el arte de caer y recibir impactos sin lesionarse.

En entrevistas, el actor explicó que la clave está en entrenar el cuerpo para distribuir los golpes, proteger la espalda y controlar la cabeza y la mirada. También remarcó la importancia de la repetición constante para evitar mareos y lesiones. Una filosofía que, según sus propias palabras, resume tanto la exigencia de la lucha libre como su propio recorrido personal.