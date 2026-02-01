1 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Rolando Figueroa resaltó que Neuquén cubre la obra pública con fondos propios gracias al superávit

El gobernador patagónico repasó las cuentas de su gestión y aseguró que la provincia puede respaldar el 90% de los proyectos de infraestructura debido a una gestión fiscal positiva.

Por
El gobernador de Neuquén resaltó que en su gestión el 90% de las obras se financian sin deuda. 

El gobernador de Neuquén resaltó que en su gestión el 90% de las obras se financian sin deuda. 

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa realizó una evaluación de la gestión que ingresa en su tercero año y resaltó que la provincia cubre la mayor parte de la obra pública con fondos propios gracias al superávit fiscal. “Pasamos de una provincia quebrada, con un atraso en infraestructura de más de 4.000 millones de dólares, a una provincia con superávit, en proceso de desendeudamiento y con obras en marcha”, señalaron desde la administración de gobierno.

El Gobierno defendió la reforma laboral.
Te puede interesar:

El Gobierno ratificó que la reforma laboral no elimina las indemnizaciones y afirmó que "las vacaciones quedan iguales"

Los avances logrados en la gestión de Figueroa fueron destacados en un comunicado de prensa donde se señaló que todo el trabajo realizado en materia de orden financiero "hoy se traduce en respuestas concretas para los neuquinos" y que ese resultado se puede ver reflejado también en el nuevo presupuesto 2026. La previsibilidad que le permitió a la provincia realizar inversiones con recursos propios fortaleció las partidas para Educación, Salud y Seguridad, como así también las inversiones infraestructura vial.

Según se explicó en el comunicado, el gobierno de Figueroa evitó recurrir a deuda pública para cubrir gastos corrientes, una práctica que había marcado la gestión anterior, donde más de la mitad del stock de deuda —equivalente a 695 millones de dólares— se destinaba a ese fin. Con ese resultado, la provincia consiguió financiar el 90% de la obra pública a diferencia del 2023 donde la totalidad de los proyectos se ejecutaba con fondos externos.

A su vez, se logró disminuir la deuda pública en un 38% y por segundo año consecutivo, el gobierno actual cerró el ejercicio con superávit financiero y operativo, situación que no se había dado en los últimos 20 años. A diciembre de 2025, el stock de deuda pública equivalía al 20% de los ingresos totales del ejercicio, el nivel más bajo de las últimas dos décadas en la provincia.

El desempeño logrado por la gestión de Rolando Figueroa posicionó en un mejor lugar a Neuquén en el ranking interprovincial, colocando a la provincia el tercer lugar, cuando al inicio de su mandato se encontraba en el puesto número 20. El indicador se construye a partir de variables como autonomía fiscal, relación resultado/PBG, proporción deuda/ingresos y calidad del gasto.

Noticias relacionadas

comienzan las sesiones extraordinarias en el congreso: cuales son los principales proyectos a tratar

Comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso: cuáles son los principales proyectos a tratar

La Justicia avanza y Spagnuolo aguarda.

Termina la feria judicial: se esperan definiciones en el caso Andis

El gobierno de Milei continúa las frenéticas conversaciones con los gobernadores.

Milei cree tener la reforma laboral aprobada y busca romper al peronismo

La Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado 

Baja de la edad de imputabilidad: la Iglesia pidió un abordaje integral para tratar el Régimen Penal Juvenil

Milei enfrió un eventual acuerdo con Trump para recibir migrantes.

Javier Milei negó un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados

Adorni integrará el directorio de YPF por el Estado Nacional.

Adorni asume como director de YPF en representación del Estado Nacional

Rating Cero

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Ahora llegó a la gran N roja, Skin Trade, la película que está siendo tendencia en esta plataforma, se trata de un viejo estreno de 2015 estadounidense que rompió taquilla en los cines y en este momento está en el top ten de las más vistas.
play

De qué se trata Skin Trade, la película de gangsters que llegó a Netflix y es de lo más visto

El desempeño de la última entrega no fue suficiente para justificar nuevas inversiones.
play

Bronca en Netflix: cancelaron una popular serie tras 3 temporadas

Ergenç estuvo envuelto en un proceso judicial originado en investigaciones sobre las protestas de Gezi Park de 2013.

Qué fue de la vida de Halit Ergenc, el actor que hizo de Onur en Las mil y una noches

Flor Vigna lanzó La vara está baja y confesó que se la dedicó a Luciano Castro

Flor Vigna le respondió a los haters por su canción dedicada a Luciano Castro: "Lo usé a mi favor"

La relación de Arquette con la lucha libre no es nueva.

La impresionante transformación física de David Arquette en su regreso a Scream 7 a los 54 años

últimas noticias

El gobernador de Neuquén resaltó que en su gestión el 90% de las obras se financian sin deuda. 

Rolando Figueroa resaltó que Neuquén cubre la obra pública con fondos propios gracias al superávit

Hace 49 minutos
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump confirmó conversaciones con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

Hace 49 minutos
El evento no representa un peligro biológico directo para los seres humanos.

La NASA advirtió sobre un fenómeno magnético con riesgo de fallas tecnológicas en Argentina y otros países del Cono Sur

Hace 49 minutos
El promedio de lluvias fue de apenas 38 milímetros.

La sequía que afecta a la zona núcleo reducirá a la mitad el rinde de la soja

Hace 1 hora
La intervención de la figura de una basílica romana generó críticas y polémica en Italia.

Una imagen de un ángel con la cara de Giorgia Meloni apareció en una iglesia restaurada en Roma

Hace 1 hora