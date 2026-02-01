Archivos de Jeffrey Epstein: nuevos documentos confirmaron que transfirió dinero a Roberto Giordano

Se trata de unos correos electrónicos dados a conocer por Estados Unidos y que apuntan al estilista, en el marco de la investigación sobre el millonario pederasta que se suicidó en prisión mientras esperaba ser juzgado por cargos de abuso sexual y tráfico de menores de edad.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó archivos vinculados con el caso de Jeffrey Epstein , el millonario pederasta que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de abuso sexual y tráfico de menores de edad, que marcan que mantuvo un vínculo financiero con el estilista argentino Roberto Giordano.

El periodista Fernando Tocho expuso en La Voz de la Calle , por C5N , la presunta relación entre Epstein y el peluquero fallecido en 2024. "Esto tiene una retrospectiva en 2006. Hay que hablar de la actividad de Roberto Giordano en ese entonces: era un empresario que organizaba desfiles en Punta del Este y ciudades balnearias. La novedad es que había niños desfilando de 15 años y parece que ahí estaba el interés de Epstein" , expresó.

Los reportes indican que el estilista recibió dinero del pederasta, quien utilizaba sus estancias en el Cono Sur para expandir su red de contactos bajo la fachada de eventos de alta sociedad. La confirmación de su presencia en Uruguay se produjo por un intercambio de correos electrónicos con el exprimer ministro de Israel, Ehud Barak , en los que Epstein propuso encontrarse con el funcionario debido a que tenía que viajar de urgencia a Punta del Este.

En tal sentido, según la investigación, el financista realizó depósitos a Giordano que incluso se remontan desde 10 años antes de su última visita conocida. El dinero se vincula a la logística de los megadesfiles de Giordano, donde desfilaban modelos como Nicole Neumann, Andrea Frigerio y Dolores Barreiro.

Epstein había sido condenado en 2008 por prostitución de menores de edad. A partir de su suicidio en una cárcel de Nueva York en 2019, se conocieron los nombres de políticos, empresarios y celebridades, que estarían implicados en una red internacional de tráfico sexual de menores. Se presentaron nuevos cargos en su contra, en los que se le acusó de haber liderado una red de tráfico de menores.

La organización operaba reclutaba adolescentes de contextos marginales para un supuesto trabajo como "masajistas" y cuyas tareas estaban muy bien pagas. Luego, eran sometidas en las distintas mansiones que tenía el abusador sexual desde Palm Beach hasta la isla privada en el Caribe, Little Saint James. conocida como la "isla de la pedofilia".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos compartió en diciembre nueva información sobre el caso de Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por tráfico sexual de menores y que se suicidó en prisión en 2019. Se trata de la lista de compras que realizó desde 2014 a 2019, como por ejemplo un masajeador de próstata, binoculares, libros, etc.

Entre los datos que se compartieron, publicaron el historial de Amazon, donde realizó más de mil compras entre los años 2014 a 2019. Entre los elementos más llamativos, se encontraron un masajeador de próstata Sonic de 61,50 dólares de Prostate Health Center; uniformes escolares reglamentarios para niñas; pastillas de Vagifirm, un complemento dietario natural para la vagina; binoculares, libros, entre otras cosas.

Según explicó la psicóloga especializada en traumas relacionales Desiree Nazarian para el medio The Post, las compras de Epstein no eran aleatorias, sino que constituía un "mapa de poder": "La presencia de estos objetos codificados por niños junto a estas herramientas sexuales es clínicamente alarmante", expresó.

También adquirió un disfraz del FBI y una versión de la novela "Lolita", escrita por Vladimir Nabokov. "Se trata de una jerarquía erotizada, el disfraz del FBI, el esmoquin. Es un juego de roles en torno a la dominación, el castigo, la impunidad; es como una oscilación entre ser la autoridad y escenificar la persecución", añadió la psicóloga.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.