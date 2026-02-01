1 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Archivos de Jeffrey Epstein: nuevos documentos confirmaron que transfirió dinero a Roberto Giordano

Se trata de unos correos electrónicos dados a conocer por Estados Unidos y que apuntan al estilista, en el marco de la investigación sobre el millonario pederasta que se suicidó en prisión mientras esperaba ser juzgado por cargos de abuso sexual y tráfico de menores de edad.

Por

La investigación señala a Roberto Giordano.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó archivos vinculados con el caso de Jeffrey Epstein, el millonario pederasta que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de abuso sexual y tráfico de menores de edad, que marcan que mantuvo un vínculo financiero con el estilista argentino Roberto Giordano.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Donald Trump confirmó conversaciones con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

El periodista Fernando Tocho expuso en La Voz de la Calle, por C5N, la presunta relación entre Epstein y el peluquero fallecido en 2024. "Esto tiene una retrospectiva en 2006. Hay que hablar de la actividad de Roberto Giordano en ese entonces: era un empresario que organizaba desfiles en Punta del Este y ciudades balnearias. La novedad es que había niños desfilando de 15 años y parece que ahí estaba el interés de Epstein", expresó.

Los reportes indican que el estilista recibió dinero del pederasta, quien utilizaba sus estancias en el Cono Sur para expandir su red de contactos bajo la fachada de eventos de alta sociedad. La confirmación de su presencia en Uruguay se produjo por un intercambio de correos electrónicos con el exprimer ministro de Israel, Ehud Barak, en los que Epstein propuso encontrarse con el funcionario debido a que tenía que viajar de urgencia a Punta del Este.

giordanojpg.jpg
El estilista Roberto Giordano.

El estilista Roberto Giordano.

En tal sentido, según la investigación, el financista realizó depósitos a Giordano que incluso se remontan desde 10 años antes de su última visita conocida. El dinero se vincula a la logística de los megadesfiles de Giordano, donde desfilaban modelos como Nicole Neumann, Andrea Frigerio y Dolores Barreiro.

Epstein había sido condenado en 2008 por prostitución de menores de edad. A partir de su suicidio en una cárcel de Nueva York en 2019, se conocieron los nombres de políticos, empresarios y celebridades, que estarían implicados en una red internacional de tráfico sexual de menores. Se presentaron nuevos cargos en su contra, en los que se le acusó de haber liderado una red de tráfico de menores.

La organización operaba reclutaba adolescentes de contextos marginales para un supuesto trabajo como "masajistas" y cuyas tareas estaban muy bien pagas. Luego, eran sometidas en las distintas mansiones que tenía el abusador sexual desde Palm Beach hasta la isla privada en el Caribe, Little Saint James. conocida como la "isla de la pedofilia".

Las estremecedoras compras de Jeffrey Epstein antes de ir a prisión: un masajeador de próstata, binoculares y más

El Departamento de Justicia de Estados Unidos compartió en diciembre nueva información sobre el caso de Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por tráfico sexual de menores y que se suicidó en prisión en 2019. Se trata de la lista de compras que realizó desde 2014 a 2019, como por ejemplo un masajeador de próstata, binoculares, libros, etc.

Entre los datos que se compartieron, publicaron el historial de Amazon, donde realizó más de mil compras entre los años 2014 a 2019. Entre los elementos más llamativos, se encontraron un masajeador de próstata Sonic de 61,50 dólares de Prostate Health Center; uniformes escolares reglamentarios para niñas; pastillas de Vagifirm, un complemento dietario natural para la vagina; binoculares, libros, entre otras cosas.

Según explicó la psicóloga especializada en traumas relacionales Desiree Nazarian para el medio The Post, las compras de Epstein no eran aleatorias, sino que constituía un "mapa de poder": "La presencia de estos objetos codificados por niños junto a estas herramientas sexuales es clínicamente alarmante", expresó.

También adquirió un disfraz del FBI y una versión de la novela "Lolita", escrita por Vladimir Nabokov. "Se trata de una jerarquía erotizada, el disfraz del FBI, el esmoquin. Es un juego de roles en torno a la dominación, el castigo, la impunidad; es como una oscilación entre ser la autoridad y escenificar la persecución", añadió la psicóloga.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Papa León XIV pide paz, tregua y respeto a la vida antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. 

El Papa León XIV pide una "tregua olímpica" rumbo a los juegos de Invierno Milán-Cortina 2026

Catherine OHara tenía una extraña enfermedad congénita que tan solo afecta a una cada diez mil personas.

Qué es el situs inversus, la extraña enfermedad congénita que tenía Catherine O'Hara

El exmarido de Pampita agradeció la preocupación por su hija en las redes.

Moritán se defendió tras subir un video de su hija en lancha y sin salvavidas

Donald Trump no descartó la salida militar para las tensiones crecientes con Irán.

Donald Trump aseguró que está "hablando" con el régimen de Irán: "Veremos qué pasa"

La diplomática Laura Dogu arribó este sábado a Caracas procedente de Estados Unidos. 

Estados Unidos envió una delegación diplomática a Venezuela y apunta a reabrir su embajada

Una de las protestas en Groenlandia.

La importancia del factor ambiental en la pelea por Groenlandia

Rating Cero

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Ahora llegó a la gran N roja, Skin Trade, la película que está siendo tendencia en esta plataforma, se trata de un viejo estreno de 2015 estadounidense que rompió taquilla en los cines y en este momento está en el top ten de las más vistas.
play

De qué se trata Skin Trade, la película de gangsters que llegó a Netflix y es de lo más visto

El desempeño de la última entrega no fue suficiente para justificar nuevas inversiones.
play

Bronca en Netflix: cancelaron una popular serie tras 3 temporadas

Ergenç estuvo envuelto en un proceso judicial originado en investigaciones sobre las protestas de Gezi Park de 2013.

Qué fue de la vida de Halit Ergenc, el actor que hizo de Onur en Las mil y una noches

Flor Vigna lanzó La vara está baja y confesó que se la dedicó a Luciano Castro

Flor Vigna le respondió a los haters por su canción dedicada a Luciano Castro: "Lo usé a mi favor"

La relación de Arquette con la lucha libre no es nueva.

La impresionante transformación física de David Arquette en su regreso a Scream 7 a los 54 años

últimas noticias

El gobernador de Neuquén resaltó que en su gestión el 90% de las obras se financian sin deuda. 

Rolando Figueroa resaltó que Neuquén cubre la obra pública con fondos propios gracias al superávit

Hace 50 minutos
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump confirmó conversaciones con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

Hace 50 minutos
El evento no representa un peligro biológico directo para los seres humanos.

La NASA advirtió sobre un fenómeno magnético con riesgo de fallas tecnológicas en Argentina y otros países del Cono Sur

Hace 50 minutos
El promedio de lluvias fue de apenas 38 milímetros.

La sequía que afecta a la zona núcleo reducirá a la mitad el rinde de la soja

Hace 1 hora
La intervención de la figura de una basílica romana generó críticas y polémica en Italia.

Una imagen de un ángel con la cara de Giorgia Meloni apareció en una iglesia restaurada en Roma

Hace 1 hora