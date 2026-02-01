1 de febrero de 2026 Inicio
Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Luego de más de diez años de relación y con dos hijas en común, la pareja dio inicio formal a los trámites de separación.

El matrimonio entre el comediante Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya llegó a su fin tras más de una década de relación. La pareja, que construyó una familia y tuvo dos hijas en común, decidió avanzar con la separación, una noticia que generó sorpresa en el ambiente del espectáculo. En este contexto, ambos enfocan sus esfuerzos en atravesar la transición de la manera más cuidada posible, priorizando el bienestar de sus hijas.

Hasta el momento no existían registros públicos de encuentros juntos.
La decisión quedó formalizada con la presentación de una demanda de divorcio iniciada por Azarcoya. El trámite se radicó en la Corte Superior del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, de acuerdo con lo informado por medios internacionales como el Daily Mail. Con este paso legal, se cierra una etapa significativa en la vida personal del actor, quien en numerosas oportunidades había manifestado su cercanía con la cultura mexicana a través de su vínculo con su esposa.

Si bien no trascendieron detalles sobre los motivos de la ruptura, la instancia judicial confirma que la determinación es firme. A lo largo de 13 años de matrimonio, Schneider y Azarcoya compartieron proyectos profesionales y una vida familiar activa. A partir de ahora, será la justicia de Arizona la que defina los términos de la separación, mientras el público asiste al final de una de las parejas más reconocidas del ambiente artístico.

Cómo fue la separación del actor Rob Schneider tras 15 años de matrimonio

La ruptura entre Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya pone fin a una de las relaciones más duraderas del ambiente hollywoodense. Luego de más de una década juntos y trece años de matrimonio, la pareja confirmó su separación definitiva, una noticia que sorprendió a seguidores y colegas. Durante ese tiempo, ambos mostraron una fuerte sintonía en lo personal y lo profesional, incluso reflejada en proyectos audiovisuales que retrataban su vida familiar y el cruce de culturas que los unía.

La instancia judicial comenzó cuando Azarcoya presentó la demanda de divorcio ante la Corte Superior del condado de Maricopa, en la ciudad de Phoenix, Arizona. De acuerdo con reportes del Daily Mail, este paso legal activa el proceso formal para disolver el matrimonio celebrado en 2011 en una ceremonia privada en Beverly Hills. Con este trámite se cierra una etapa marcada no solo por la vida en común, sino también por la crianza de sus dos hijas, quienes ocupan ahora un lugar central en las decisiones de ambos.

Si bien las razones de la separación se mantienen en el ámbito privado, el impacto es significativo en la figura pública del actor de Gigoló por accidente, quien en reiteradas ocasiones destacó la influencia de su esposa en su acercamiento a la cultura mexicana. Tras unos quince años de convivencia y una trayectoria compartida dentro de la industria del entretenimiento, Schneider y Azarcoya enfrentan una nueva etapa familiar, a la espera de que la justicia de Arizona establezca los términos definitivos del divorcio.

