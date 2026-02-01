Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es Luego de más de diez años de relación y con dos hijas en común, la pareja dio inicio formal a los trámites de separación. Por + Seguir en







Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio. Pexels

La pareja tuvo dos hijas y aseguró que priorizará su bienestar durante el proceso de transición.

Azarcoya inició la demanda de divorcio en la Corte Superior del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona.

Aunque no se conocieron los motivos de la ruptura, la justicia definirá ahora los términos de la separación. El matrimonio entre el comediante Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya llegó a su fin tras más de una década de relación. La pareja, que construyó una familia y tuvo dos hijas en común, decidió avanzar con la separación, una noticia que generó sorpresa en el ambiente del espectáculo. En este contexto, ambos enfocan sus esfuerzos en atravesar la transición de la manera más cuidada posible, priorizando el bienestar de sus hijas.

La decisión quedó formalizada con la presentación de una demanda de divorcio iniciada por Azarcoya. El trámite se radicó en la Corte Superior del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, de acuerdo con lo informado por medios internacionales como el Daily Mail. Con este paso legal, se cierra una etapa significativa en la vida personal del actor, quien en numerosas oportunidades había manifestado su cercanía con la cultura mexicana a través de su vínculo con su esposa.

Cómo fue la separación del actor Rob Schneider tras 15 años de matrimonio La ruptura entre Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya pone fin a una de las relaciones más duraderas del ambiente hollywoodense. Luego de más de una década juntos y trece años de matrimonio, la pareja confirmó su separación definitiva, una noticia que sorprendió a seguidores y colegas. Durante ese tiempo, ambos mostraron una fuerte sintonía en lo personal y lo profesional, incluso reflejada en proyectos audiovisuales que retrataban su vida familiar y el cruce de culturas que los unía.

rob schneider y patricia azarcoya La pareja tuvo dos hijas y aseguró que priorizará su bienestar durante el proceso de transición. Getty Images La instancia judicial comenzó cuando Azarcoya presentó la demanda de divorcio ante la Corte Superior del condado de Maricopa, en la ciudad de Phoenix, Arizona. De acuerdo con reportes del Daily Mail, este paso legal activa el proceso formal para disolver el matrimonio celebrado en 2011 en una ceremonia privada en Beverly Hills. Con este trámite se cierra una etapa marcada no solo por la vida en común, sino también por la crianza de sus dos hijas, quienes ocupan ahora un lugar central en las decisiones de ambos.