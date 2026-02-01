A qué hora juega Boca vs. Newell's, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

Boca recibirá a Newell´s en La Bombonera este domingo en la tercera fecha del Torneo Apertura, por la Zona A. Ambos equipos buscarán sumar de a tres, ya que el Xeneize viene de perder ante Estudiantes, mientras que los dirigidos por la dupla Orsi-Gómez, no tienen unidades hasta el momento.
El Xeneize comenzó con el pie derecho, logrando una victoria en la primera fecha frente a Deportivo Riestra ante su gente, pero en la segunda jornada cayó ante el Pincha. Sin embargo, en el final del cierre del mercado de pases, la dirigencia del conjunto de La Boca logró sumar a dos futbolistas de jerarquía, por lo que Claudio Úbeda ya los tendrá en cuenta para este choque.
El entrenador ya probó con varias alternativas en el equipo y para este encuentro tendría dos apuestas desde el arranque: en primer lugar, Santiago Ascacíbar, reciente refuerzo, podría debutar con la camiseta azul y amarilla para compartir la mitad de la cancha con Leandro Paredes y Ander Herrera.
Por su parte, en la delantera, El Sifón apostaría por los juveniles en la delantera por las sensibles bajas por lesión. Luego de su gran ingreso ante el Pincha, Gonzalo Gelini estaría desde el arranque, mientras que Iker Zufiaurre volvería a ser el centrodelantero ante la mala racha de lesiones.
Por su parte, la Lepra buscará dar el golpe en La Bombonera, un estadio en el que no gana desde agosto del 2014. Además de no poder sumar unidades en este inicio del Apertura, desde hace diez partidos que no pueden ganar en La Bombonera, acumulan ocho derrotas y apenas dos empates. Además, el último antecedente es olvidable para los hinchas del conjunto rosarino, ya que su equipo cayó 5 a 0 por el Torneo Clausura 2025.
En lo que respecta al 11 inicial, se esperan muchas modificaciones en comparación al equipo que viene de igualar ante Independiente, entre semana. En la última línea, Bruno Cabrera sufrió un desgarro en el recto anterior del muslo derecho, mientras que Oscar Salomón posee una distensión en el músculo piramidal. Además, Gabriel Risso Patrón, uno de los refuerzos de este mercado, fue habilitado por AFA para hacer su presentación, ya que integra la lista de convocados.
Boca vs. Newell's: a qué hora juega y cómo verlo en vivo
- Hora: 19.15
- Estadio: La Bombonera
- Televisión: ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: Adrián Franklin
Boca vs. Newell's: probables formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
- Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.