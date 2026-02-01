A qué hora juega Boca vs. Newell's, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo Claudio Úbeda podría hacer debutar en La Bombonera a Santiago Ascacíbar, mientras que Ángel Romero estará en el banco de suplentes. El Xeneize tiene, hasta el momento, una victoria y una derrota, mientras que la Lepra aún no sumó puntos. Por + Seguir en







Boca recibirá a Newell´s en La Bombonera desde las 19:15 por la tercera fecha del Torneo Apertura X (@BocaJrsOficial)

Boca recibirá a Newell´s en La Bombonera este domingo en la tercera fecha del Torneo Apertura, por la Zona A. Ambos equipos buscarán sumar de a tres, ya que el Xeneize viene de perder ante Estudiantes, mientras que los dirigidos por la dupla Orsi-Gómez, no tienen unidades hasta el momento.

El Xeneize comenzó con el pie derecho, logrando una victoria en la primera fecha frente a Deportivo Riestra ante su gente, pero en la segunda jornada cayó ante el Pincha. Sin embargo, en el final del cierre del mercado de pases, la dirigencia del conjunto de La Boca logró sumar a dos futbolistas de jerarquía, por lo que Claudio Úbeda ya los tendrá en cuenta para este choque.

El entrenador ya probó con varias alternativas en el equipo y para este encuentro tendría dos apuestas desde el arranque: en primer lugar, Santiago Ascacíbar, reciente refuerzo, podría debutar con la camiseta azul y amarilla para compartir la mitad de la cancha con Leandro Paredes y Ander Herrera.

Por su parte, en la delantera, El Sifón apostaría por los juveniles en la delantera por las sensibles bajas por lesión. Luego de su gran ingreso ante el Pincha, Gonzalo Gelini estaría desde el arranque, mientras que Iker Zufiaurre volvería a ser el centrodelantero ante la mala racha de lesiones.

Por su parte, la Lepra buscará dar el golpe en La Bombonera, un estadio en el que no gana desde agosto del 2014. Además de no poder sumar unidades en este inicio del Apertura, desde hace diez partidos que no pueden ganar en La Bombonera, acumulan ocho derrotas y apenas dos empates. Además, el último antecedente es olvidable para los hinchas del conjunto rosarino, ya que su equipo cayó 5 a 0 por el Torneo Clausura 2025.