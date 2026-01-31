31 de enero de 2026 Inicio
Incendios en Chubut: declararon extinguido el fuego en el Parque Nacional Los Glaciares

Las llamas comenzaron el 4 de enero, pero por seguridad debían realizarse inspecciones periódicas para descartar reactivaciones. Tras dos semanas de inactividad, lo declararon extinto.

No se registró actividad ígnea en la zona por dos semanas.

El incendio forestal que afectó al sector norte del Parque Nacional Los Glaciares quedó completamente extinguido, según confirmaron las autoridades del área protegida después de varios días de controles exhaustivos en el terreno.

El fuego se había iniciado el 4 de enero y, aunque lograron contenerlo en poco más de una semana, los equipos de brigadistas y guardaparques mantuvieron un operativo de vigilancia para evitar focos de reactivación. Durante ese período se analizaron las condiciones climáticas y se inspeccionaron distintos puntos estratégicos del área quemada.

Las tareas incluyeron patrullajes terrestres y lacustres, además de sobrevuelos con drone equipado con cámara térmica para detectar eventuales focos activos. Ninguno de los relevamientos registró columnas de humo, puntos calientes ni señales de actividad, incluso en días con temperaturas que podrían haber favorecido una reactivación.

Tras dos semanas sin indicios de fuego, la administración del parque resolvió dar por finalizada la emergencia y declarar extinguido el siniestro. De acuerdo con el balance oficial, el incendio arrasó unas 704 hectáreas, afectando pastizales, arbustales y sectores de bosque nativo dentro del área protegida.

Cómo sigue el incendio en las distintas zonas afectadas de Chubut

Los Alerces y Puerto La Patriada son los principales focos activos, por lo que desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego informaron detalles de cómo avanzan los operativos para mitigar las llamas.

En la zona del Lago Rivadavia del Parque Nacional Los Alerces, la situación permanece complicada ya que todavía hay focos activos. Los meteorológicos registraron que habrá temperturas altas y fuerte ráfagas de viento, lo que genera preocupación por miedo a que se reaviven focos.

En otros sectores como Los Murmullos, Eco Aldea, Lote 14 y alrededores, se trabajó con herramientas manuales y enfriamientos con equipo de agua y autobombas. En Lago Villarino, por su parte, afirman que hubo varias reactivaciones, inclusive en islas dentro de los perímetros.

Incendio Chubut

Debido a las condiciones climáticas adversas, en la zona del campo de Goya se construyeron fajas y enfriamientos en perímetros, mientras que en el lugar operó un helicóptero con helibalde. El operativo en la región está compuesto por 207 combatientes y 283 voluntarios.

En Puerto La Patriada se consumieron más de 21.700 hectáreas, incluyendo matorrales, bosque implantado y también nativo. Desde el SPMF confirmaron la reactivación de dos focos por causas que se investigan en La Burrada y Aldea San Francisco y que en el sector de Arroyo El Blanco continúan las tareas de enfriamiento con equipos de agua.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas, de mucho calor y viento, se informó que los operativos mantendrán alerta a la misma cantidad de personal implicado.

