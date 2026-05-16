Preocupación en Mar del Tuyú por el avance del mar sobre la playa y las casas Durante los últimos años se aceleró la pérdida de más de un metro de arena las playas, dejando viviendas al borde del colapso. El paso de la ciclogénesis en la costa bonaerense afectó varias ciudades costeras como Necochea y Mar del Plata. Por Agregar C5N en









La playa casi no existe en algunos puntos de Mar del Tuyú.

La imagen impacta a primera vista: donde antes había cientos de metros de arena para caminar o tomar sol, hoy solo quedan olas golpeando contra los paredones de las viviendas. En Mar del Tuyú, el avance del mar pone en alerta y en riesgo a decenas de casas de la primera línea costera.

La situación se agravó drásticamente en los últimos días tras el paso de una fuerte ciclogénesis y sudestada que afectó gran parte de la costanera bonaerense. Si bien el avance de la erosión marina ocurre desde hace años, en el último tiempo avanza cada vez más rápido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2055647209438212390&partner=&hide_thread=false Alarma en Mar del Tuyú por la avanzada del mar que amenaza las casas.



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Desde las costas de Mar del Tuyú, el periodista Rafael Palavecino informó para Argentina En Vivo sobre esta dramática situación que viven los vecinos. "El coletazo de la ciclogénesis aceleró la erosión de la arena y provoca que los cimientos de muchas casas se debiliten quedando inclinadas o incluso se derrumban", explicó el cronista.