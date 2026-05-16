16 de mayo de 2026 Inicio
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La Universidad de La Plata anunció una nueva semana de paro en reclamo de financiamiento

La Federación Universitaria de La Plata (FULP), junto a la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP), y la Asociación de Trabajadores de La Plata (ATULP) convocaron la medida de fuerza que se extenderá del 25 al 31 de mayo. Los gremios le exigen al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento N° 27.795.

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El paro se extenderá del 25 al 31 de mayo.

El paro se extenderá del 25 al 31 de mayo.

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Varias organizaciones gremiales anunciaron un paro desde el 25 al 31 de mayo en la Universidad de La Plata. La Federación Universitaria de La Plata (FULP), junto a la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP), y la Asociación de Trabajadores de La Plata (ATULP) reclaman la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento.

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Así lo informó el sindicato de ADULP en sus redes sociales "en el marco de lo definido en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la CONADU, nuestra organización sindical convoca al PARO durante toda la semana del 25 de mayo" con el objetivo de visibilizar la situación crítica que atraviesan las universidades tanto de La Plata como del resto de la Argentina.

Explicaron que durante la semana de paro también se realizarán clases públicas, jornadas de protesta y otras actividades. "Por paritarias libres, la recuperación de nuestro salario, la actualización de las becas y más presupuesto para la Universidad Pública y la Ciencia argentina", expresaron.

Docentes de la ENERC realizan un paro por tiempo indeterminado

La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), que depende del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), también atraviesa una situación crítica en materia presupuestaria. Tras realizarse una asamblea interclaustro junto a docentes, no docentes y estudiantes, decidieron mantener el paro -que comenzó el pasado 13 de mayo- por tiempo indeterminado en la sede de AMBA y en todas las sedes de la carrera de Animación.

En un comunicado compartido por redes sociales informaron que los principales puntos que reclaman son los siguientes:

  • Actualización del valor la Hora Cátedra de Instructores

  • Suba del porcentaje de la Hora Cátedra para Ayudantes

  • Revisión del Régimen de asignación de horas a Instructores

  • Revisión de los descuentos realizados a causa de errores en la planificación o liquidación

"Cabe mencionar que es la primera vez en 60 años, desde que comenzó a existir la ENERC, que se decide tomar una medida como esta por parte del claustro docente", sentenciaron.

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