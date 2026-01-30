Incendios en Chubut: Cazzu, Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea realizaron donaciones para combatir el fuego

Los artistas se contactaron con una poetisa de la provincia patagónica para expresarle su intención de colaborar. Gracias a la intervención se adquirieron 10 autobombas con mangueras y accesorios, 30 mochilas de agua y guantes y antiparras para brigadistas.

En medio de la angustia y la desazón por el crecimiento del fuego en la Patagonia que arrasó más de 40.000 hectáreas, una luz de esperanza emocionó a todos. Cazzu, Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea realizaron donaciones para combatir las llamas y lograron que se compre equipamiento para los brigadistas.

La noticia fue compartida por la usuaria de Instagram Marianela_poesiagorda, activista y poetisa chubutense. En un video contó que estaba muy angustiada por todo lo que estaba pasando y que, como por un guiño del destino, llegó.

" Yo estaba manifestando la ayuda de alguna artista y llegó. Me contactó Cazzu. Y no solo quiso donar el dinero sino que también quiso implicarse personalmente", relató Marianela, quien agregó que la artista consultó por lo que hacía falta y enseguida se movilizó para a averiguar precios ella misma en Buenos Aires.

A la iniciativa se sumaron Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea. Todo esto fue compartido en las historias de la mujer, con capturas de los comprobantes y de las conversaciones con los artistas.

De acuerdo con lo que contó Marianela, gracias a los aportes de los artistas se logró comprar 10 autobombas con mangueras y accesorios, que era la meta principal. También se adquirieron 30 mochilas de agua y guantes y antiparras para los brigadistas.

Los voraces incendios que azotan a la provincia de Chubut ya afectaron más de 40 mil hectáreas, lo que mantiene en alerta a las autoridades. Las llamas permanecen activas desde hace varias semanas y se activó un nuevo foco, por lo que se desplegó un amplio operativo de brigadistas.

La periodista Luciana Avilés advirtió en el móvil desde Estancia Leleque en De Una, por C5N, sobre el avance de las llamas: "Los incendios ya consumieron más de 40 mil hectáreas, lo que representa dos veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada dio una especie de respiro porque bajó un poco la temperatura pero los focos se reactivan. La situación es crítica porque día a día se multiplican los focos".

El foco más comprometido se extiende sobre el Parque Nacional Los Alerces y las áreas próximas a Villa Lago Rivadavia y Cholila, donde las altas temperaturas y los fuertes vientos del fin de semana potenciaron la propagación del incendio. Las condiciones meteorológicas adversas mantienen en alerta a las comunidades cercanas, mientras los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en la defensa de viviendas e infraestructura básica.

La situación en Cholila es especialmente delicada. El pueblo permanece rodeado por el fuego y el humo, con campos arrasados y familias en riesgo. A la amenaza directa de las llamas se suma la falta de información oficial y de un plan de evacuación, lo que incrementa la angustia de los vecinos ante un escenario que describen como el peor incendio en décadas en la Patagonia.

Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre organismos provinciales, nacionales y municipales, con la participación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, SPLIF El Bolsón y Bariloche, SPMF Neuquén, ETAC Córdoba, Parques Nacionales, fuerzas de seguridad y distintas áreas del Estado provincial.

La Policía de Chubut detuvo a un hombre acusado de provocar un incendio

Un hombre de 34 años fue detenido en la provincia de Chubut acusado de provocar de manera intencional un incendio de pastizales en la Ruta Nacional N°3 y la Justicia dictó su prisión preventiva por 20 días mientras se investiga lo sucedido.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde a la altura del kilómetro 1309 en la zona de Arroyo Verde y fueron los automovilistas que circulaban por el lugar quienes advirtieron las primeras llamas y llamaron al 911.

Pero rápidamente llegaron al lugar y las llamas fueron apagadas antes de que se propagaran, en lo que podía haber sido un desastre aún mayor. Ante eso, la Policía inició un rastrillaje preventivo por las inmediaciones. Fue entonces que encontraron lo que buscaban.

Los efectivos encontraron a un hombre que caminaba con dificultad y notaron que tenía quemaduras superficiales en una de sus piernas. Según las fuentes judiciales, intentó deshacerse de un encendedor y otros elementos, pero no tuvo éxito.