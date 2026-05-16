16 de mayo de 2026 Inicio
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Cómo se paga si te toca trabajar el feriado del 25 de mayo en 2026

La legislación argentina establece condiciones especiales para quienes deban trabajar durante esta jornada conmemorativa, considerada feriado nacional.

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El próximo feriado es el 25 de mayo.

El próximo feriado es el 25 de mayo.

  • El 25 de mayo de 2026 será feriado nacional inamovible en Argentina por la conmemoración de la Revolución de Mayo.
  • Según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes trabajen ese día deberán cobrar el doble por la jornada.
  • Los empleados mensualizados calculan el feriado trabajado dividiendo el sueldo por 25, aumentando el valor diario.
  • Quienes no trabajen igualmente percibirán su salario habitual sin descuentos por tratarse de un feriado pago.

El próximo lunes 25 de mayo de 2026, jornada en la que se conmemora la Revolución de Mayo, tendrá carácter de feriado nacional inamovible en Argentina. De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, durante este tipo de fechas se aplican las mismas reglas que rigen para el descanso dominical, por lo que los trabajadores no están obligados a prestar tareas salvo acuerdo previo con el empleador.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmo las fechas de cobro correspondientes después de los feriados.
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En caso de trabajar durante el feriado, la legislación establece que corresponde cobrar una remuneración doble. Esto significa que el empleado debe percibir su salario habitual más un adicional equivalente al valor de una jornada común, lo que popularmente se conoce como el pago con “100% de recargo” por feriado trabajado.

Feriados mayo

Para los empleados mensualizados, el cálculo suele realizarse dividiendo el sueldo por 25 en lugar de 30, lo que incrementa el valor diario percibido. Quienes no trabajen ese día cobrarán igualmente su salario normal sin descuentos, disfrutando del descanso correspondiente por tratarse de un feriado nacional obligatorio.

Qué pasa si te toca trabajar el feriado del 25 de mayo en 2026

Si te toca trabajar el próximo lunes 25 de mayo de 2026, es importante tener en cuenta que se trata de un feriado nacional inamovible por la conmemoración de la Revolución de Mayo. Según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes presten servicios durante esa jornada tienen derecho a cobrar el doble de una jornada habitual, ya que corresponde aplicar un recargo del 100% sobre el salario diario.

Por el contrario, quienes no trabajen ese día igualmente deberán percibir su sueldo habitual sin ningún tipo de descuento, debido a que el descanso en los feriados nacionales es pago. En el caso de los trabajadores mensualizados, el cálculo del feriado trabajado se realiza tomando el sueldo dividido por 25, lo que determina un valor diario superior al de una jornada común.

Feriado

La normativa busca compensar a quienes deben cumplir funciones durante una fecha patria clave para la historia argentina, garantizando tanto el derecho al descanso como una remuneración especial para quienes continúan trabajando durante el fin de semana largo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Feriados inamovibles en 2026 Estos feriados se celebran en la fecha exacta en que caen, sin posibilidad de ser movidos:

  • 1 de enero (jueves): Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval.
  • 24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril (viernes): Viernes Santo.
  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajador.
  • 25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio (jueves): Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables

Feriados trasladables en 2026 Según la Ley N° 27.399, estos feriados pueden moverse para fomentar el turismo:

  • 17 de junio (miércoles): Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes. (Se traslada al lunes 15 de junio).
  • 17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. (Se mantiene el lunes, generando fin de semana largo).
  • 12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural. (Se mantiene el lunes).
  • 20 de noviembre (viernes): Día de la Soberanía Nacional. (Se traslada al lunes 23 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio: Puente por el Día de la Independencia (jueves 9).
  • Lunes 7 de diciembre: Puente por el Día de la Inmaculada Concepción (martes 8).
  • Lunes 23 de marzo: Puente por el Día de la Memoria (martes 24).

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