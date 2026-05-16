Quiso evitar semáforos pero tomó un lugar inesperado y se volvió viral: qué hizo

Este conductor, que circulaba por La Plata a altas horas de la madrugada, tomó la decisión menos pensada y el hecho tuvo repercusión en segundos.

Este insólito momentó se volvió viral por la decisión que tomó este conductor a las 3 A.M.

Un episodio tan insólito como peligroso ocurrió en las calles de La Plata y terminó convirtiéndose en uno de los virales más comentados del fin de semana. Un conductor decidió evitar los semáforos de la zona y tomó un atajo inesperado: manejó su auto por el medio de una plaza durante la madrugada.

El hecho ocurrió en el sector de Avenida 13 en dirección a 32 y fue registrado por otra persona que circulaba por la zona. El video comenzó a difundirse en TikTok y rápidamente acumuló miles de reproducciones, comentarios y críticas por la maniobra del automovilista.

Según trascendió en el programa Arriba Argentinos, el conductor habría intentado justificar su decisión diciendo que eran cerca de las 3 de la mañana , que no había gente en el lugar y que solo buscaba “cortar camino” para evitar detenerse en los semáforos.

Sin embargo, las imágenes muestran que el propio hombre parecía entender que estaba realizando una maniobra indebida. Mientras avanzaba despacio por el espacio verde, varios usuarios remarcaron en redes que la situación podría haber terminado de otra manera si aparecía un peatón o un ciclista.

Cómo fue el cruce viral del hombre que estaba manejando

El video muestra al vehículo ingresando por uno de los laterales de la plaza y avanzando entre senderos y sectores parquizados como si se tratara de una calle común. Aunque el conductor manejaba a baja velocidad, la escena generó sorpresa entre quienes observaron la grabación por tratarse de un espacio destinado exclusivamente para peatones.

Viral - hombre al volante se sube a la plaza Captura transmisión TV

La repercusión fue inmediata; en TikTok, el clip se llenó de comentarios y muchos usuarios pidieron que las autoridades identifiquen al conductor y le apliquen sanciones. Otros aprovecharon el momento para cuestionar ciertas conductas al volante que, con tal de ahorrar algunos minutos, terminan poniendo en riesgo a terceros.