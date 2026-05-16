16 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Quiso evitar semáforos pero tomó un lugar inesperado y se volvió viral: qué hizo

Este conductor, que circulaba por La Plata a altas horas de la madrugada, tomó la decisión menos pensada y el hecho tuvo repercusión en segundos.

Por
Este insólito momentó se volvió viral por la decisión que tomó este conductor a las 3 A.M. 

Este insólito momentó se volvió viral por la decisión que tomó este conductor a las 3 A.M. 

Captura transmisión TV
  • Un conductor atravesó una plaza de La Plata con su auto para evitar semáforos y el video se volvió viral.
  • La secuencia fue grabada durante la madrugada y explotó en TikTok en cuestión de horas.
  • Usuarios de redes sociales cuestionaron la maniobra y reclamaron sanciones para el automovilista.
  • El episodio volvió a abrir el debate sobre las conductas peligrosas al volante y la exposición en redes.

Un episodio tan insólito como peligroso ocurrió en las calles de La Plata y terminó convirtiéndose en uno de los virales más comentados del fin de semana. Un conductor decidió evitar los semáforos de la zona y tomó un atajo inesperado: manejó su auto por el medio de una plaza durante la madrugada.

Gael y Julián, juntos en Madrid.
Te puede interesar:

Sueño cumplido: el barbero de 14 años le cortó el pelo a Julián Álvarez

El hecho ocurrió en el sector de Avenida 13 en dirección a 32 y fue registrado por otra persona que circulaba por la zona. El video comenzó a difundirse en TikTok y rápidamente acumuló miles de reproducciones, comentarios y críticas por la maniobra del automovilista.

Viral - conductor se sube a la plaza

Según trascendió en el programa Arriba Argentinos, el conductor habría intentado justificar su decisión diciendo que eran cerca de las 3 de la mañana, que no había gente en el lugar y que solo buscaba “cortar camino” para evitar detenerse en los semáforos.

Sin embargo, las imágenes muestran que el propio hombre parecía entender que estaba realizando una maniobra indebida. Mientras avanzaba despacio por el espacio verde, varios usuarios remarcaron en redes que la situación podría haber terminado de otra manera si aparecía un peatón o un ciclista.

Cómo fue el cruce viral del hombre que estaba manejando

El video muestra al vehículo ingresando por uno de los laterales de la plaza y avanzando entre senderos y sectores parquizados como si se tratara de una calle común. Aunque el conductor manejaba a baja velocidad, la escena generó sorpresa entre quienes observaron la grabación por tratarse de un espacio destinado exclusivamente para peatones.

Viral - hombre al volante se sube a la plaza

La repercusión fue inmediata; en TikTok, el clip se llenó de comentarios y muchos usuarios pidieron que las autoridades identifiquen al conductor y le apliquen sanciones. Otros aprovecharon el momento para cuestionar ciertas conductas al volante que, con tal de ahorrar algunos minutos, terminan poniendo en riesgo a terceros.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Imagen compartida por un usuario en redes. 

Sorprendente: caminaba por la playa y encontró una invasión de "pez pene" en Comodoro Rivadavia

Abraham se despidió de GH con una expulsión por no seguir las reglas del juego.

Video: cómo fue el insólito accidente que sufrió Solange Abraham junto a Iván de Pineda

Accidente y milagro. 

Al borde de la muerte: un hombre fue aplastado por la rueda de su propio tractor y sobrevivió

Jim Donovan llegó a coleccionar 1.531 pares y parece que el número sigue creciendo. 

Tiene el récord mundial Guinness de medias, pero le faltan la de dos argentinos: a quiénes quiere sumar

Las mujeres murieron en el acto. 

Video: dos mujeres murieron atropelladas por un tren a toda velocidad

Al menos son 15 los robots liberados en las calles. 

China comenzó a utilizar robots policía para controlar el tránsito

Rating Cero

El futbolista habría faltado al acuerdo que firmó con la empresaria por la escolaridad de sus hijas.

Sorprendió a todos: se filtró qué elemento de Wanda se quedó Icardi

Cambios en la programación del canal.

Polémica en América: la fuerte reacción de Karina Mazzocco al enterarse qué famoso la reemplazará

Stephanie Demner y Guido Pella será padres de nuevo.

Stephanie Demner anunció su embarazo con Guido Pella

Judd Nelson un actor que se llevó todas las miradas en Los Angeles debido a su transformación.

Cambio radical: así fue la impresionante transformación de Judd Nelson, la estrella de The Breakfast Club

El Sol de México tiene 56 años.

Preocupación por la salud de Luis Miguel: qué le pasó

El periodista descubrió que estaban estafando personas en su nombre por casualidad.

Un periodista denunció que robaron su identidad con IA para hacer estafas virtuales

últimas noticias

play

Preocupación en Mar del Tuyú por el avance del mar sobre la playa y las casas

Hace 10 minutos
El futbolista habría faltado al acuerdo que firmó con la empresaria por la escolaridad de sus hijas.

Sorprendió a todos: se filtró qué elemento de Wanda se quedó Icardi

Hace 47 minutos
Una inversión para el ahorrista.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.350.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Hace 55 minutos
Para Schumacher, tanto el español como Hamilton ya construyeron carreras extraordinarias y ahora deberían abrir paso a los pilotos que llegan desde la Fórmula 2 y otras categorías formativas

Es una leyenda de la Fórmula 1 pero pidió el retiro de Lewis Hamilton y Fernando Alonso y encendió la polémica: quién es

Hace 56 minutos
Este insólito momentó se volvió viral por la decisión que tomó este conductor a las 3 A.M. 

Quiso evitar semáforos pero tomó un lugar inesperado y se volvió viral: qué hizo

Hace 58 minutos