28 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Incendios en Chubut: se activó un nuevo foco y el fuego ya arrasó más de 40 mil hectáreas

Las llamas avanzan sobre distintos puntos de la Patagonia, por lo que los brigadistas mantienen los amplios operativos y las autoridades permanecen en alerta.

Por

Continúan los incendios en Chubut.

Los voraces incendios que azotan a la provincia de Chubut ya afectaron más de 40 mil hectáreas, lo que mantiene en alerta a las autoridades. Las llamas permanecen activas desde hace varias semanas y se activó un nuevo foco, por lo que se desplegó un amplio operativo de brigadistas.

Te puede interesar:

Así fue el impactante choque en el que murieron 7 hinchas que habían ido a la cancha

La periodista Luciana Avilés advirtió en el móvil desde Estancia Leleque en De Una, por C5N, sobre el avance de las llamas: "Los incendios ya consumieron más de 40 mil hectáreas, lo que representa dos veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada dio una especie de respiro porque bajó un poco la temperatura pero los focos se reactivan. La situación es crítica porque día a día se multiplican los focos".

El foco más comprometido se extiende sobre el Parque Nacional Los Alerces y las áreas próximas a Villa Lago Rivadavia y Cholila, donde las altas temperaturas y los fuertes vientos del fin de semana potenciaron la propagación del incendio. Las condiciones meteorológicas adversas mantienen en alerta a las comunidades cercanas, mientras los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en la defensa de viviendas e infraestructura básica.

Incendio Chubut
Continúan los incendios en Chubut.

Continúan los incendios en Chubut.

La situación en Cholila es especialmente delicada. El pueblo permanece rodeado por el fuego y el humo, con campos arrasados y familias en riesgo. A la amenaza directa de las llamas se suma la falta de información oficial y de un plan de evacuación, lo que incrementa la angustia de los vecinos ante un escenario que describen como el peor incendio en décadas en la Patagonia.

las tareas se desarrollan de manera coordinada entre organismos provinciales, nacionales y municipales, con la participación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, SPLIF El Bolsón y Bariloche, SPMF Neuquén, ETAC Córdoba, Parques Nacionales, fuerzas de seguridad y distintas áreas del Estado provincial.

La Policía de Chubut detuvo a un hombre acusado de provocar un incendio

Un hombre de 34 años fue detenido en la provincia de Chubut acusado de provocar de manera intencional un incendio de pastizales en la Ruta Nacional N°3 y la Justicia dictó su prisión preventiva por 20 días mientras se investiga lo sucedido.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde a la altura del kilómetro 1309 en la zona de Arroyo Verde y fueron los automovilistas que circulaban por el lugar quienes advirtieron las primeras llamas y llamaron al 911.

Pero rápidamente llegaron al lugar y las llamas fueron apagadas antes de que se propagaran, en lo que podía haber sido un desastre aún mayor. Ante eso, la Policía inició un rastrillaje preventivo por las inmediaciones. Fue entonces que encontraron lo que buscaban.

Los efectivos encontraron a un hombre que caminaba con dificultad y notaron que tenía quemaduras superficiales en una de sus piernas. Según las fuentes judiciales, intentó deshacerse de un encendedor y otros elementos, pero no tuvo éxito.

Noticias relacionadas

El cuerpo de la víctima es buscado en el Río Paraná y su homicida se encuentra prófugo. 

Parricidio en Entre Ríos: mató a su padre, lo tiró al río y se fugó

Narela Barreto desapareció en Estados Unidos.

Buscan desesperadamente a una argentina desaparecida en Los Ángeles: "No tenemos información"

Elvehículo en el que viajaban los hinchas se cruzó de carril en una e impactócontra un camión

Iban a la cancha y chocaron contra un camión: murieron 7 hinchas

play

C5N en Santa Fe: así es el lugar donde mataron a Jeremías Monzón

play

Habló la mamá de Jeremías, el joven asesinado en Santa Fe: "Es terrible, nunca imaginé algo así"

Conocé las distintas experiencias de personas que se mudaron a España y comparten sus opiniones

Lo tenés que saber: una argentina reveló qué es lo que nadie te dice cuando te vas a vivir al exterior

Rating Cero

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

Lourdes Fernández sufrió violencia de género por parte de Leandro García Gómez, quien irá a juicio. 

Revés judicial para la ex pareja de Lowrdez de Bandana: irá a juicio oral por violencia y secuestro

Ahora llegó a la gran N roja, una producción cinematográfica de Reino Unido de 2015, se trata de 007: Spectre, un film de acción, aventuras y thriller que te mantendrá atrapado de principio a fin. 
play

De qué se trata 007: Spectre, la película del espía que desde que llegó a Netflix es tendencia

Fátima Florez compartió escenario con Javier Milei en la noche marplatense.

Fátima Florez le reveló a Moria qué le dijo Javier Milei en medio de su espectáculo

En ese contexto, Raimi señaló que no sería correcto intentar revivir su enfoque del personaje ahora que la franquicia está centrada en otro intérprete y otra visión creativa. 

El director Sam Raimi confirmó que no habrá Spiderman 4 con Tobey Maguire y respaldó a Marvel con la elección de Tom Holland

No se metan las mujeres que no juegan al fútbol, fue el comentario que había dicho Horacio Pagani

Horacio Pagani pidió perdón tras el polémico comentario en el debut de Morena Beltrán como comentarista

últimas noticias

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

Hace 14 minutos
Lourdes Fernández sufrió violencia de género por parte de Leandro García Gómez, quien irá a juicio. 

Revés judicial para la ex pareja de Lowrdez de Bandana: irá a juicio oral por violencia y secuestro

Hace 22 minutos
play

Incendios en Chubut: se activó un nuevo foco y el fuego ya arrasó más de 40 mil hectáreas

Hace 31 minutos
Protestas en Irán.

Irán advirtió que "se defenderá como nunca antes" si lo ataca Estados Unidos

Hace 45 minutos

Así fue el impactante choque en el que murieron 7 hinchas que habían ido a la cancha

Hace 51 minutos