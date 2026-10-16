16 de octubre de 2026 Inicio
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Ideal para sumar un extra: buscan empleados para trabajar por solo 4 horas por día

Una nueva convocatoria laboral ofrece oportunidades para quienes buscan sumar ingresos con jornadas reducidas.

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Difundieron nuevas vacantes laborales para presentar currículum.

Difundieron nuevas vacantes laborales para presentar currículum.

La Municipalidad de Córdoba difundió nuevas oportunidades laborales destinadas a personas que buscan generar ingresos adicionales mediante jornadas reducidas. Las propuestas abarcan diferentes actividades comerciales y productivas, con horarios que permiten combinar el trabajo con otras obligaciones.

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Las convocatorias forman parte del programa de Entrenamiento para el Trabajo (EPT), impulsado a través de la Oficina de Empleo municipal. Las oportunidades se distribuyen en distintos barrios de la capital provincial y contemplan requisitos particulares según las tareas.

Los puestos vacantes

Entre las oportunidades aparecen auxiliares de ventas en farmacias, en Villa El Libertador, de 9 a 13, y Altos de Vélez Sarsfield, de 17 a 21, con asignaciones de $400.000 durante seis meses. También buscan operarios industriales en barrio Pueyrredón, de 8 a 12, por $390.000 mensuales durante seis meses, para varones de 18 a 24 años.

En Alta Córdoba ofrecen puestos de ayudante de producción de helados, de 9 a 13, con $385.000 mensuales durante seis meses. También necesitan auxiliares de ventas en heladerías de Alta Córdoba, de 13 a 17, y San Vicente, de 16 a 20, por $385.000 durante cuatro meses. Las propuestas están destinadas a jóvenes de 18 a 25 años.

Para gastronomía buscan mozos en Alta Córdoba, Marqués de Sobremonte y San Vicente, con turnos de cuatro horas y asignaciones de entre $380.000 y $385.000 durante cuatro meses. Los horarios disponibles son de 17 a 21, de 11 a 15 y de 18 a 22, respectivamente, para postulantes de 18 a 25 años.

Además, hay vacantes de auxiliar de atención al público, de 7 a 11, por $380.000 durante tres meses, y ayudante de cocina, de 18 a 22, por $380.000 durante cuatro meses, ambas en Marqués de Sobremonte. Se valoran la responsabilidad, la atención al cliente y los conocimientos relacionados con cada actividad.

Cómo postularse a las oportunidades laborales

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae por correo electrónico a [email protected], según informó la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Córdoba. La convocatoria contempla distintas alternativas de capacitación y práctica laboral en establecimientos privados.

En el asunto del mensaje es obligatorio escribir el nombre exacto del puesto al que se desea postular, como "Auxiliar de ventas en farmacia", "Operario industrial" o "Ayudante de cocina". Esta indicación permite identificar la vacante solicitada.

Antes de enviar la documentación, los candidatos deben revisar los requisitos de cada propuesta. Algunas búsquedas están dirigidas a personas de entre 18 y 25 años, mientras que otras valoran conocimientos de computación, atención al público, gastronomía o electrónica. También hay puestos que no exigen secundario completo.

Las oportunidades fueron difundidas por la cuenta de Instagram @empleomunicba. Los interesados pueden consultar las publicaciones para conocer las condiciones de cada búsqueda y comprobar si continúan abiertas. No se informó una fecha límite general de inscripción.

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