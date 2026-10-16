17 de octubre de 2026 Inicio
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Diego Santilli pidió acuerdos con los gobernadores para avanzar con cambios económicos y destacó el RIGI

En una exposición ante mandatarios y referentes del sector productivo, el funcionario repasó iniciativas por u$s208.000 millones, reclamó obras en corredores estratégicos y marcó diferencias con Axel Kicillof por la política tributaria y la falta de adhesión bonaerense al esquema de incentivos.

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Diego Santilli en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

Diego Santilli en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, planteó la necesidad de alcanzar acuerdos con los gobernadores para avanzar con las reformas del Gobierno nacional, atraer capitales y mejorar la infraestructura productiva, en una exposición que brindó este viernes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y que estuvo atravesada también por diferencias con Axel Kicillof.

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Ante representantes provinciales y del sector productivo, el funcionario señaló que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) reúne proyectos por u$s208.000 millones y que una parte ya obtuvo aprobación. Según la administración nacional, el esquema busca generar condiciones para impulsar nuevas iniciativas y ampliar la actividad económica.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente Javier Milei.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente Javier Milei.

En materia de logística, Santilli puso el acento en la necesidad de mejorar el transporte de cargas y la conexión con los puertos, con obras en las rutas nacionales 3, 5 y 7 y un funcionamiento más eficiente del ferrocarril Belgrano Cargas, al que el Gobierno considera clave para trasladar la producción.

También cuestionó que la provincia de Buenos Aires no adhiera al RIGI y mencionó la presión fiscal local. Según el jefe de Gabinete, "estas medidas representan un freno para la llegada de capitales y la generación de empleo en territorio bonaerense", en referencia a la política tributaria de Kicillof y a la falta de adhesión al régimen.

El Gobierno busca los votos para suspender las PASO y avanzar con la reforma electoral

Las negociaciones con las provincias también se relacionan con la agenda legislativa de la Casa Rosada, ya que Santilli aseguró este viernes que el oficialismo reunirá apoyos en el Congreso para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y resumió su expectativa con una frase: "Vamos a tener reforma electoral".

Para defender la iniciativa electoral y sumar apoyos en el Congreso, Santilli cuestionó la cantidad de veces que la ciudadanía debe acudir a las urnas. El jefe de Gabinete preguntó: "¿Qué diputado y senador va a estar enfrente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces?".

En una entrevista por Radio Mitre, Santilli comparó la negociación actual con otras votaciones que el Gobierno logró sacar adelante pese a las dudas sobre el respaldo parlamentario y mencionó las reformas del Banco Central, las Zonas Frías y la legislación laboral como antecedentes para sostener su pronóstico favorable sobre la iniciativa electoral.

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