16 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Tucumán: identificaron a Carlos Medina, desaparecido por la dictadura en 1976

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a Carlos Medina, secuestrado en 1976, cuyos restos estaban ocultos en el Pozo de Vargas, una fosa común clandestina. Tenía 20 años al momento de su desaparición.

Por
El Pozo de Vargas es la mayor fosa común del terrorismo de Estado en Tucumán.

El Pozo de Vargas es la mayor fosa común del terrorismo de Estado en Tucumán.

Redes sociales
Te puede interesar:

Conmoción en Lanús: un nene de 12 años está internado en grave estado tras caerle un arco de fútbol en la cabeza

La identidad se conoció en el marco de las tareas de excavación y rescate que se realizan en el llamado Pozo de Vargas, donde enterraban a las víctimas de los genocidas durante el denominado "Operativo Independencia", entre los años 1976 y 1978. La construcción abandonada en Tafí Viejo funcionó como la principal fosa común que usaron los represores para ocultar los cuerpos en el noroeste argentino.

La recuperación de los restos óseos estuvo a cargo del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), mientras que el análisis osteológico y la caracterización genética que permitieron la identificación positiva fueron tarea del EAAF en sus laboratorios especializados.

Una identificación que llegó tras 50 años de búsqueda

Carlos Alberto Medina fue secuestrado en 1976, en pleno golpe militar, por el aparato represivo ilegal desplegado en Tucumán, que funcionó como laboratorio de prueba del terrorismo y los años posteriores de secuestros, torturas, ejecuciones y desaparición forzada de personas.

El Pozo de Vargas es un lugar clave en las investigaciones sobre la violación a los Derechos Humanos en Argentina. Es una fosa común clandestina con más de 30 metros de profundidad donde se pudo identificar a decenas de víctimas de la represión ilegal, entre obreros, estudiantes y militantes locales.

El hallazgo, luego de 50 años de búsqueda, fue posible gracias al trabajo arqueológico de extracción de piezas óseas a gran profundidad con el cruce de muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) aportadas por los familiares de los desaparecidos. La noticia permite a los allegados de Medina el cierre de un largo proceso de duelo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rodolfo Godoy junto a Alejandro Menichini, otro represor condenado.

Un represor condenado por delitos de lesa humanidad fue asaltado y torturado en su casa de Mar del Plata

La mujer aseguró que Díaz era un delincuente y que no estaba ajeno a los problemas del barrio.

La exmujer del Pity Álvarez declaró a su favor en el juicio: "A él lo volvían loco"

Fernando Confessore era hincha y socio de Vélez Sarsfield.

"Profunda tristeza": el sentido mensaje de Vélez para despedir a Fernando Confessore

Con el seguimiento de la Patrulla Municipal, la policía interceptó el auto y recuperó todo el dinero.

Golpe frustrado en San Isidro: detuvieron a seis personas y recuperaron $37,9 millones tras el robo

Difundieron nuevas vacantes laborales para presentar currículum.

Ideal para sumar un extra: buscan empleados para trabajar por solo 4 horas por día

Los alumnos usaron la IA para crear y difundir imágenes de sus compañeras desnudas.

Alumnas de Villa Bosch denuncian que compañeros venden sus fotos falsas hechas con IA

Rating Cero

El pop argentino está de fiesta: Lali y Miranda! anticiparon BOM, un proyecto en común. 

Lali y Miranda! anunciaron BOM, su nuevo álbum en conjunto: qué se sabe del lanzamiento

Amalia Granata respondió de manera contundente a las acusaciones.

Amalia Granata estalló en plena sesión y mostró las marcas que le dejó un estudio médico: "No estaba de joda"

Ivana Figueiras, contundente contra Chechu Bonelli.

Tras confirmar su casamiento con Cvitanich, Ivana Figueiras apuntó sin piedad contra Chechu Bonelli: "Que no moleste"

La visión de la astrologa sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Una vidente lanzó una explosiva preducción sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Embarazo.."

La camiseta que uso Mauro Icardi durante su paso por la Selección Argentina. ¿Qué dirá el futbolista?

Wanda Nara puso a la venta una camiseta de Mauro Icardi de la Selección argentina y sorprendió con el insólito precio

El exhermanito habló de un affaire con la exdiputada en la casa más famosa.

La inesperada confesión de Nacho Castañares sobre su romance con Romina Uhrig

últimas noticias

El argentino de 65 años sigue en carrera por la Secretaría de la ONU.

Grossi sumó apoyos en la carrera por la Secretaría General de la ONU, pero enfrenta dos vetos clave

Hace 26 minutos
El pop argentino está de fiesta: Lali y Miranda! anticiparon BOM, un proyecto en común. 

Lali y Miranda! anunciaron BOM, su nuevo álbum en conjunto: qué se sabe del lanzamiento

Hace 36 minutos
Amalia Granata respondió de manera contundente a las acusaciones.

Amalia Granata estalló en plena sesión y mostró las marcas que le dejó un estudio médico: "No estaba de joda"

Hace 48 minutos
El venezolano de 42 años dirigirá a Boca por sexta vez en su historia.

Jesús Valenzuela será el árbitro para el encuentro entre Vasco da Gama-Boca en Brasil

Hace 58 minutos
Marcela Pagano mostró la cifra negativa de empleadores desde fines de 2023 a la fecha. Imagen optimizada con IA.

Marcela Pagano encabezó un encuentro del Observatorio PyME y alertó por el cierre de empresas

Hace 1 hora