El día después de la quinta Marcha Federal Universitaria: destrozos y ningún encapuchado detenido El ministerio de Seguridad denunció a los manifestantes que rompieron bancos y veredas en la vía pública, pero ninguno de ellos fue apresado. Por Agregar C5N en









La plaza del Congreso quedó desrozada por los incidentes y la represión de la Polícía.

La V Marcha Federal Universitaria tuvo lugar el jueves frente al Congreso, donde estudiantes, organizaciones sociales, docentes y no docentes se concentraron para exigirle al Gobierno el cumplimento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización estuvo marcada por la fuerte represión desplegada por las fuerzas de seguridad y los destrozos realizados por infiltrados encapuchados, los cuales ninguno hasta el momento fue detenido.

En este marco, el ministerio de Seguridad denunció a los manifestantes que rompieron bancos y veredas en la vía pública. Parte del equipo periodístico de C5N fue agredido por una de las personas encapuchadas que asistió a la movilización. Estaba con una mochila, la cara tapada y evitó responder por qué había asistido.

"Miren este banco, quedó completamente destrozado. Este es uno de los daños que podemos ver hoy en la plaza frente al Congreso, luego de la represión que hubo por parte de las fuerzas de seguridad que duró aproximadamente tres horas", señaló la periodista de C5N Paula Avellaneda.

Desde el lugar de los hechos, la cronista relató que la mayoría de los cascotes ya fueron levantados. "Hay algunos al costado del Congreso, sobre la Avenida Rivadavia que fue donde la mayor represión", agregó Avellaneda.

Camila Alonso Suarez Pidieron que Alejandra Monteoliva dé explicaciones en el Congreso por la represión El diputado nacional Esteban Paulón, de Provincias Unidas, presentó un proyecto para que la ministra de Seguridad se exprese en la Cámara baja sobre el accionar policial en la marcha por el financiamiento de las universidades y en rechazo del DNU 70/23.

"Queremos que la Ministra venga a explicar los gases lacrimógenos en el Palacio, la represión desatada sin ningún motivo y un nuevo operativo totalmente desquiciado", expresó en la red social X. Alejandra Monteoliva, sobre la represión: "Quieren imponer el caos" La ministra de Seguridad se refirió a la opresión policial en el Congreso durante la movilización. "Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley", aseveró en la red social X. Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada.



El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o… pic.twitter.com/qRJcbdcIrh — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 15, 2026