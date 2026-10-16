16 de octubre de 2026 Inicio
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Boca empata 0 a 0 con Talleres por el Torneo Clausura

El Xeneize iguala sin goles ante el equipo cordobés por la fecha 13 del certamen local, en la Bombonera. El equipo de Rodolfo Arruabarrena quiere sumar en la Zona A y en la tabla anual antes de la revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

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Boca enfrenta a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura. 

Boca enfrenta a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura. 

C5N

Boca Juniors empata 0 a 0 con Talleres de Córdoba en la Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena busca un triunfo que le permita acercarse al líder de la Zona A y trepar a la cima de la tabla anual, antes de la revancha ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.

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El Xeneize llegó a este encuentro con 21 puntos, después de empatar 2 a 2 ante Instituto en Córdoba, donde no pudo aprovechar la oportunidad de sumar de a tres. Ahora, el equipo de Arruabarrena afronta un nuevo compromiso por el campeonato local en medio de la serie continental, que continuará el próximo martes en Brasil.

Talleres, por su parte, atraviesa un presente difícil en el Torneo Clausura porque está último en la Zona A, con 9 puntos, producto de 2 triunfos, 3 empates y 7 derrotas, y está práctiamente sin posibilidades de clasificarse a los playoffs. El elenco de Córdoba, además, viene golpeado por las caídas en los clásicos ante Belgrano y ante Instituto.

El instante en el que Leandro Paredes sintió el tirón en su pierna que lo dejó fuera de las canchas por unas semanas.

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Cómo sigue la recuperación de Leandro Paredes

Leandro Paredes trabaja para llegar a la revancha contra Vasco da Gama, prevista para el martes 20 de octubre en Brasil. El mediocampista comenzó un tratamiento con plasma rico en plaquetas para avanzar en su recuperación y mantener las posibilidades de estar disponible para el partido decisivo de la semifinal de la Copa Sudamericana.

El volante sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho durante el empate 2 a 2 ante Instituto en Córdoba y desde entonces realiza tareas diferenciadas. El miércoles volvió a ser evaluado por los kinesiólogos de Boca, que siguen su evolución para determinar cuándo podrá reincorporarse a los entrenamientos con el resto del plantel.

Rodolfo Arruabarrena deberá resolver si lo incluye en la delegación que viajará a Brasil, ya que entre la lesión y el encuentro habrán pasado menos de dos semanas. Paredes quiere viajar y dejar la decisión final en manos del entrenador. En la ida ante Vasco, su lugar en el equipo fue ocupado por el chileno Williams Alarcón.

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