Lali y Miranda! anunciaron BOM, su nuevo álbum en conjunto: qué se sabe del lanzamiento La presentación apareció en un perfil compartido de Instagram, con una identidad visual propia y un adelanto sonoro. Entre los títulos revelados figura Bailar o Morir, que sería el primero de nueve cortes. Agregar C5N en









El pop argentino está de fiesta: Lali y Miranda! anticiparon BOM, un proyecto en común. Web

Lali Espósito y Miranda! anunciaron el lanzamiento del proyecto BOM, una producción musical compartida de nueve canciones. La nueva etapa se presentó este viernes a través de una nueva cuenta de Instagram: incluye un adelanto audiovisual y el nombre de uno de los temas, Bailar o Morir, aunque no informaron cuándo saldrá el material completo.

La lista difundida incluye Señora, Migajas, En Italia, Hiperlove, Bailar o Morir, Vivo del Pop, Ganar, Piel y Helecho. La secuencia apareció junto con la presentación de la cuenta de Instagram denominada @bomsystem, que también adoptó una imagen propia para marcar el comienzo de esta etapa y concentrar las novedades vinculadas al lanzamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BOM (@bomsystem) La relación musical entre ambos ya dio lugar a dos colaboraciones, la versión de Yo te diré y el sencillo Mejor que vos, publicado en 2025, además de una experiencia televisiva compartida como jurados de La Voz Argentina, donde mostraron una química que ahora trasladan a una nueva propuesta discográfica.

La creación de la cuenta del proyecto también generó reacciones entre los artistas y sus seguidores. De los comentarios se destacaron frases como "BOM. Mi religión", de Lali. En tanto, Juliana Gattas escribió: "¡Bom!", junto a los emojis de un beso, un corazón rojo y un zapato con taco. Las publicaciones reunieron miles de likes y alimentaron la expectativa por esta nueva etapa musical.

De qué trata BOM, la nueva propuesta musical llena de pop que unió a Miranda! con Lali Desde el equipo de prensa describieron la propuesta como una identidad creativa separada de los recorridos individuales de los artistas. El concepto se resume en la idea de "bailar para sentirse vivos", una consigna que funciona como declaración de principios y que el equipo de prensa presentó como el eje de esta nueva aventura sonora.