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Lali y Miranda! anunciaron BOM, su nuevo álbum en conjunto: qué se sabe del lanzamiento

La presentación apareció en un perfil compartido de Instagram, con una identidad visual propia y un adelanto sonoro. Entre los títulos revelados figura Bailar o Morir, que sería el primero de nueve cortes.

El pop argentino está de fiesta: Lali y Miranda! anticiparon BOM

El pop argentino está de fiesta: Lali y Miranda! anticiparon BOM, un proyecto en común. 

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Lali Espósito y Miranda! anunciaron el lanzamiento del proyecto BOM, una producción musical compartida de nueve canciones. La nueva etapa se presentó este viernes a través de una nueva cuenta de Instagram: incluye un adelanto audiovisual y el nombre de uno de los temas, Bailar o Morir, aunque no informaron cuándo saldrá el material completo.

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La lista difundida incluye Señora, Migajas, En Italia, Hiperlove, Bailar o Morir, Vivo del Pop, Ganar, Piel y Helecho. La secuencia apareció junto con la presentación de la cuenta de Instagram denominada @bomsystem, que también adoptó una imagen propia para marcar el comienzo de esta etapa y concentrar las novedades vinculadas al lanzamiento.

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Una publicación compartida de BOM (@bomsystem)

La relación musical entre ambos ya dio lugar a dos colaboraciones, la versión de Yo te diré y el sencillo Mejor que vos, publicado en 2025, además de una experiencia televisiva compartida como jurados de La Voz Argentina, donde mostraron una química que ahora trasladan a una nueva propuesta discográfica.

La creación de la cuenta del proyecto también generó reacciones entre los artistas y sus seguidores. De los comentarios se destacaron frases como "BOM. Mi religión", de Lali. En tanto, Juliana Gattas escribió: "¡Bom!", junto a los emojis de un beso, un corazón rojo y un zapato con taco. Las publicaciones reunieron miles de likes y alimentaron la expectativa por esta nueva etapa musical.

De qué trata BOM, la nueva propuesta musical llena de pop que unió a Miranda! con Lali

Desde el equipo de prensa describieron la propuesta como una identidad creativa separada de los recorridos individuales de los artistas. El concepto se resume en la idea de "bailar para sentirse vivos", una consigna que funciona como declaración de principios y que el equipo de prensa presentó como el eje de esta nueva aventura sonora.

Lali y Miranda! lanzaron un proyecto juntos.

Lali y Miranda! lanzaron un proyecto juntos.

Aunque en los semanas previas circularon versiones que ubicaban el lanzamiento de BOM durante el show de Lali en River, el pasado sábado 26 de septiembre, la confirmación recién llegó este viernes 16 de octubre, sin que los músicos precisaran una fecha para escuchar el material completo ni dieran más precisiones sobre la salida del proyecto.

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