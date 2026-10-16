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Wanda Nara puso a la venta una camiseta de Mauro Icardi de la Selección argentina y sorprendió con el insólito precio

La empresaria compartió una publicación de su tienda online y dejó al descubierto una prenda muy especial que perteneció al futbolista. El llamativo gesto no pasó inadvertido en medio de los conflictos que mantienen tras su separación.

La camiseta que uso Mauro Icardi durante su paso por la Selección Argentina. ¿Qué dirá el futbolista?
La camiseta que uso Mauro Icardi durante su paso por la Selección Argentina. ¿Qué dirá el futbolista?

La empresaria Wanda Nara volvió a sorprender con una inesperada decisión que involucra directamente a su exmarido Mauro Icardi. La mediática puso a la venta un preciado objeto que perteneció al futbolista durante su paso por la Selección argentina, un artículo de gran valor que llamó la atención en medio de la escandalosa separación.

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Como todos los días, través de sus historias de Instagram, la conductora promocionó su tienda online de ropa de segunda mano, donde ofrece distintas prendas de su guardarropa, usadas y otras con etiquetas. Sin embargo, entre los artículos publicados apareció uno muy particular que no pasó inadvertido: una camiseta de la Selección argentina con el número 9, que perteneció al exdelantero del Galatasaray.

Lejos de mencionar directamente a su expareja, Wanda publicó la prenda bajo el nombre de “Remera Original Exjugador”, un detalle que despertó todavía más curiosidad por tratarse de un objeto vinculado a la carrera deportiva de Icardi.

El preciado objeto de Mauro Icardi que Wanda Nara decidió poner a la venta

La camiseta albiceleste, con el número 9 en el frente, apareció entre las prendas disponibles en la tienda de la empresaria, donde ella vende su ropa. Se trata de un artículo especialmente significativo para Mauro Icardi, por su relación con el paso del delantero por la Selección argentina.

Pero uno de los detalles que más llamó la atención fue el insólito precio que la empresaria le puso a la camiseta que lució el futbolista durante su paso por la Selección: apenas 20 mil pesos. Una cifra que no pasó desapercibida, especialmente porque en su tienda online ofrece prendas que superan los 180 mil pesos.

Wanda puso a la venta la camiseta que Mauro Icardi uso durante su paso por la Selección.

Wanda puso a la venta la camiseta que Mauro Icardi uso durante su paso por la Selección.

Esta enorme diferencia de precios podría interpretarse como una nueva ninguneada de la empresaria hacia el ex Galatasaray, a quien no solo decidió desprender de su vestuario, sino que además puso a la venta su camiseta por un valor considerablemente inferior al de otros artículos de su exclusivo shop.

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