Alumnas de Villa Bosch denuncian que compañeros venden sus fotos falsas hechas con IA

Estudiantes damnificadas por la viralización de fotos íntimas falsas creadas con IA en Villa Bosch exigen justicia y accionar institucional contra el ciberacoso y la extorsión.

Otro caso de fotos creadas con la Inteligencia Artificial sacude a una comunicada educativa. Los padres y estudiantes del Instituto Pío XII Leonardo Murialdo de Villa Bosch denunciaron a un grupo de alumnos por la creación de deepfakes con imágenes íntimas de sus compañeras a través de la IA.

Jana Maradona le respondió a Dalma, luego de que pida la absolución de Carlos Díaz: "Me dejaste como una HDP"

Las menores damnificadas expusieron públicamente a sus compañeros a inicios del 2024 cuando un grupo de alumnos creó las fotos, las vendió y difundió . Las estudiantes y sus padres denunciaron el ciberacoso, la extorsión y la inacción de las autoridades, que solo atinaron a cambiar de aula a los presuntos autores de las fotos íntimas falsas.

Estos episodios llegaron hasta las autoridades del colegio , ubicado en la calle José Hernández al 945, en el partido de Tres de Febrero, pero no accionaron contra los victimarios , ni denunciaron la violencia digital. “Nos sentimos principalmente afectadas e inseguras, porque pasamos por situaciones de hostigamiento, difamación, cosas que no son nuestras y que editan”, aseguró una de las alumnas ante la prensa.

Erica, mamá de una de las afectadas remarcó: "Cuando vine a hablar con la institución, dijeron que a los chicos no los podían expulsar porque cambiaron los reglamentos y ya no existen las amonestaciones ni las expulsiones. Dijeron que iban a tomar medidas, pero la única medida fue sacarlos del aula al principio y después directamente cambiarlos de curso".

Otro colegio donde los alumnos generaron fotos con IA de sus compañeras desnudas | La mamá de una de las afectadas aseguró: "se cubrió todo, no hubo sanciones". Seguí el vivo: https://t.co/eflU7hxbID

"Hoy los chicos siguen en el colegio, compartiendo el mismo espacio pero en diferentes aulas.” "Hoy los chicos siguen en el colegio, compartiendo el mismo espacio pero en diferentes aulas.”

Según trascendió ante la divulgación de la información en forma masiva, los directivos habrían tomado la decisión de no renovarle la matrícula a varios de los involucrados, y separarlos de curso, es decir que siguen conviviendo con ellos.

Impunidad en las aulas

El caso de las fotos falsas creadas con IA por alumnos del Instituto Pío XII Leonardo Murialdo de Villa Bosch para victimizar a sus compañeras de curso, se suma a otros casos de deepfakes que preocupa a la comunidad educativa pero que habla de la impunidad en las aulas.

El Colegio Modelo de Lomas de Zamora en el Conurbano bonaerense fue denunciado la semana pasada, y también ocurrieron hechos de características similares en las reconocidas instituciones dependientes de la UBA, como el Colegio Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional Buenos Aires, donde las familias exigieron a las autoridades sanciones y la denuncia penal en algunos casos pese a que son menores.