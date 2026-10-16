El guiño de Neymar a Lamine Yamal a días del Balón de Oro: "El mejor del mundo"

A días de que se lleve a cabo la gala del Balón de Oro 2026 en el London Palladium Theatre de Londres, Neymar Jr. irrumpió en la escena futbolística con un fuerte gesto de respaldo hacia una de las joyas de la actualidad. El atacante brasileño reposteó en su cuenta oficial de Instagram una imagen con estadísticas comparativas y no dudó en catalogar a Lamine Yamal como "El mejor del mundo".
La publicación compartida por el futbolista, elaborada por las plataformas de métricas Sofascore y Score 90, pone frente a frente dos campañas de altísimo nivel. Por un lado, se destacan los registros de Neymar en la temporada 2017/18 con el Paris Saint-Germain, donde cosechó 25 goles y 16 asistencias en 27 encuentros con una valoración promedio de 8,81. Por el otro, se resaltan los números del delantero del Barcelona en el inicio del curso 2026/27, en el cual acumula ocho tantos y nueve pases gol en sus primeros diez partidos, alcanzando una nota media de 8,61.
La historia de Neymar que sorprendió a todos.
Instagram/neymarjr
El reconocimiento adquiere un valor especial debido a la admiración mutua entre ambos futbolistas. En reiteradas ocasiones, la promesa azulgrana confesó que el delantero paulista ha sido su gran ídolo de la infancia e inspiración para su estilo de juego. Por su parte, Neymar ya había elogiado anteriormente al joven calificándolo como "una de las mayores sensaciones adolescentes que el fútbol ha visto jamás".
Por su parte, la joven figura del Barcelona llega a la antesala de la premiación con máxima confianza. En declaraciones recientes, Yamal dejó clara su fe en sus posibilidades individuales, afirmando que junto a Kylian Mbappé integran la cúspide futbolística actual y expresando que considera merecer el galardón en esta edición por los logros obtenidos.
La expectativa a nivel internacional se mantiene en aumento de cara a la ceremonia que conmemorará el 70° aniversario del galardón creado por France Football. Tras el cierre de la votación a cargo de los 100 periodistas especializados seleccionados por la revista, la incógnita sobre quién alzará el trofeo se develará este lunes 26 de octubre en la capital británica.