17 de octubre de 2026 Inicio
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El guiño de Neymar a Lamine Yamal a días del Balón de Oro: "El mejor del mundo"

El astro brasileño compartió en sus redes sociales una comparación estadística entre su mejor versión en el PSG y el brillante arranque de temporada del joven atacante del Barcelona.

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Neymar Jr. y Lamine Yamal

Neymar Jr. y Lamine Yamal, juntos en unas vacaciones de novela.

A días de que se lleve a cabo la gala del Balón de Oro 2026 en el London Palladium Theatre de Londres, Neymar Jr. irrumpió en la escena futbolística con un fuerte gesto de respaldo hacia una de las joyas de la actualidad. El atacante brasileño reposteó en su cuenta oficial de Instagram una imagen con estadísticas comparativas y no dudó en catalogar a Lamine Yamal como "El mejor del mundo".

Neymar junto a Lionel Messi.
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La publicación compartida por el futbolista, elaborada por las plataformas de métricas Sofascore y Score 90, pone frente a frente dos campañas de altísimo nivel. Por un lado, se destacan los registros de Neymar en la temporada 2017/18 con el Paris Saint-Germain, donde cosechó 25 goles y 16 asistencias en 27 encuentros con una valoración promedio de 8,81. Por el otro, se resaltan los números del delantero del Barcelona en el inicio del curso 2026/27, en el cual acumula ocho tantos y nueve pases gol en sus primeros diez partidos, alcanzando una nota media de 8,61.

La historia de Neymar que sorprendió a todos.

La historia de Neymar que sorprendió a todos.

El reconocimiento adquiere un valor especial debido a la admiración mutua entre ambos futbolistas. En reiteradas ocasiones, la promesa azulgrana confesó que el delantero paulista ha sido su gran ídolo de la infancia e inspiración para su estilo de juego. Por su parte, Neymar ya había elogiado anteriormente al joven calificándolo como "una de las mayores sensaciones adolescentes que el fútbol ha visto jamás".

Por su parte, la joven figura del Barcelona llega a la antesala de la premiación con máxima confianza. En declaraciones recientes, Yamal dejó clara su fe en sus posibilidades individuales, afirmando que junto a Kylian Mbappé integran la cúspide futbolística actual y expresando que considera merecer el galardón en esta edición por los logros obtenidos.

La expectativa a nivel internacional se mantiene en aumento de cara a la ceremonia que conmemorará el 70° aniversario del galardón creado por France Football. Tras el cierre de la votación a cargo de los 100 periodistas especializados seleccionados por la revista, la incógnita sobre quién alzará el trofeo se develará este lunes 26 de octubre en la capital británica.

Yamal es el gran candidato a llevarse el Balón de Oro.

Yamal es el gran candidato a llevarse el Balón de Oro.

Los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro

  • Lionel Messi - Inter Miami
  • Lautaro Martínez - Inter
  • Jude Bellingham - Real Madrid
  • Pau Cubarsí - Barcelona
  • Marc Cucurella - Chelsea/Real Madrid
  • Ousmane Dembélé - PSG
  • Luis Díaz - Bayern Múnich
  • Bruno Fernandes - Manchester United
  • Erling Haaland - Manchester City
  • Gabriel Maghalaes - Arsenal
  • Harry Kane - Bayern Múnich
  • Achraf Hakimi - PSG
  • Lamine Yamal - Barcelona
  • Khvicha Kvaratskhelia - PSG
  • Marquinhos - PSG
  • Sadio Mané - Al Nassr
  • Kylian Mbappé - Real Madrid
  • Nuno Mendes - PSG
  • Michael Olise - Bayern Múnich
  • Joao Neves - PSG
  • Willian Pacho - PSG
  • Julián Quiñones - Al Qadsiah
  • Declan Rice - Arsenal
  • Rodri - Manchester City/Barcelona
  • Fabián Ruiz - PSG
  • Ferrán Torres - Barcelona/PSG
  • William Saliba - Arsenal
  • Dayot Upamecano - Bayern Múnich
  • Vinícius Jr. - Real Madrid
  • Vitinha - PSG
Tras un gran Mundial, Messi es uno de los candidatos a llevarse su noveno Balón de Oro.

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