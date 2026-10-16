El guiño de Neymar a Lamine Yamal a días del Balón de Oro: "El mejor del mundo" El astro brasileño compartió en sus redes sociales una comparación estadística entre su mejor versión en el PSG y el brillante arranque de temporada del joven atacante del Barcelona. Por Agregar C5N en









Neymar Jr. y Lamine Yamal, juntos en unas vacaciones de novela.

A días de que se lleve a cabo la gala del Balón de Oro 2026 en el London Palladium Theatre de Londres, Neymar Jr. irrumpió en la escena futbolística con un fuerte gesto de respaldo hacia una de las joyas de la actualidad. El atacante brasileño reposteó en su cuenta oficial de Instagram una imagen con estadísticas comparativas y no dudó en catalogar a Lamine Yamal como "El mejor del mundo".

La publicación compartida por el futbolista, elaborada por las plataformas de métricas Sofascore y Score 90, pone frente a frente dos campañas de altísimo nivel. Por un lado, se destacan los registros de Neymar en la temporada 2017/18 con el Paris Saint-Germain, donde cosechó 25 goles y 16 asistencias en 27 encuentros con una valoración promedio de 8,81. Por el otro, se resaltan los números del delantero del Barcelona en el inicio del curso 2026/27, en el cual acumula ocho tantos y nueve pases gol en sus primeros diez partidos, alcanzando una nota media de 8,61.

La historia de Neymar que sorprendió a todos. Instagram/neymarjr El reconocimiento adquiere un valor especial debido a la admiración mutua entre ambos futbolistas. En reiteradas ocasiones, la promesa azulgrana confesó que el delantero paulista ha sido su gran ídolo de la infancia e inspiración para su estilo de juego. Por su parte, Neymar ya había elogiado anteriormente al joven calificándolo como "una de las mayores sensaciones adolescentes que el fútbol ha visto jamás".

Por su parte, la joven figura del Barcelona llega a la antesala de la premiación con máxima confianza. En declaraciones recientes, Yamal dejó clara su fe en sus posibilidades individuales, afirmando que junto a Kylian Mbappé integran la cúspide futbolística actual y expresando que considera merecer el galardón en esta edición por los logros obtenidos.

La expectativa a nivel internacional se mantiene en aumento de cara a la ceremonia que conmemorará el 70° aniversario del galardón creado por France Football. Tras el cierre de la votación a cargo de los 100 periodistas especializados seleccionados por la revista, la incógnita sobre quién alzará el trofeo se develará este lunes 26 de octubre en la capital británica.

Yamal es el gran candidato a llevarse el Balón de Oro. Los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro Lionel Messi - Inter Miami

Lautaro Martínez - Inter

Jude Bellingham - Real Madrid

Pau Cubarsí - Barcelona

Marc Cucurella - Chelsea/Real Madrid

Ousmane Dembélé - PSG

Luis Díaz - Bayern Múnich

Bruno Fernandes - Manchester United

Erling Haaland - Manchester City

Gabriel Maghalaes - Arsenal

Harry Kane - Bayern Múnich

Achraf Hakimi - PSG

Lamine Yamal - Barcelona

Khvicha Kvaratskhelia - PSG

Marquinhos - PSG

Sadio Mané - Al Nassr

Kylian Mbappé - Real Madrid

Nuno Mendes - PSG

Michael Olise - Bayern Múnich

Joao Neves - PSG

Willian Pacho - PSG

Julián Quiñones - Al Qadsiah

Declan Rice - Arsenal

Rodri - Manchester City/Barcelona

Fabián Ruiz - PSG

Ferrán Torres - Barcelona/PSG

William Saliba - Arsenal

Dayot Upamecano - Bayern Múnich

Vinícius Jr. - Real Madrid

Vitinha - PSG Tras un gran Mundial, Messi es uno de los candidatos a llevarse su noveno Balón de Oro.