Tras confirmar su casamiento con Cvitanich, Ivana Figueiras apuntó sin piedad contra Chechu Bonelli: "Que no moleste"

La empresaria dio detalles de la organización de la gran boda con el exfutbolista, defendió el rol paterno de su futuro marido y le respondió de manera contundente a la conductora.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich atraviesan un gran momento en su relación. De hecho, hace apenas unos días confirmaron que planean dar el gran paso y casarse el próximo año. Sin embargo, no todo es felicidad para la pareja, ya que las recientes indirectas de Cecilia "Chechu" Bonelli volvieron a generar polémica. Lejos de quedarse callada, la modelo salió al cruce y respondió.

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Figueiras se mostró feliz al ser consultada sobre cómo se siente tras recibir la propuesta de casamiento: "La verdad que estoy muy contenta, lo estoy viviendo con mucha alegría y re bien. Me sorprendió bastante la propuesta".

Con respecto a la tensión que existe entre su pareja y la ex, Cecilia, la modelo fue ácida: "Estamos intentando que el ruido de afuera no moleste. Ya pasó bastante tiempo y ya pasó una etapa bastante fea y ahora disfrutando".

En ese contexto, Ivana se focalizó en su boda: adelantó que el casamiento será en el mes de marzo y aclaró que la celebración será solo un reunión íntima. "Vamos a invitar la gente más cercana y que queremos, que nos acompaña más en el día a día, todavía estamos armando la lista", señaló.

Al ser consultada sobre los cuestionamientos de Chechu Bonelli a su ex Cvitanich en el rol de papá, ella lo defendió: "La vida y la carrera de Darío se basó en ser una persona responsable, y a él o a cualquier persona que está tan comprometida con la crianza de sus hijos, entrar a un diario y ver que diga que no los mandás al colegio, es lógico que te haga ruido y no te guste. Él quiso mostrar las pruebas y está en todo su derecho".

Ivana Figueiras se casa con Darío Cvitanich y habló en #PuroShow: "No me hago cargo del pasado de él".@puroshowok https://t.co/8VOocHJapJ — eltrece (@eltreceoficial) October 16, 2026

Y continuó: "Ni él ni yo tenemos un micrófono todos los días. Creo que siempre que se hace ruido de algo es porque, cuando del otro lado todo es tan autorreferencial, siempre salen estas cosas. Yo no me voy a hacer cargo del pasado de Darío ni él se tiene que hacer cargo del mío".

Así anunció la modelo su casamiento con el exfutbolista.

"Los dos vivimos nuestra relación de una forma muy linda. Esto no genera problemas, cero, estoy en un momento de mi vida que quiero disfrutar y vivir la vida, estoy llegando a los 40 años, ya viví un montón de cosas y ya sé qué quiero y qué no quiero. Si yo voy a estar en pareja para pelear, prefiero estar sola que estoy increíblemente bien", señaló.

El cronista fue al hueso y le preguntó: "¿Estás un poco harta ya?". Ivana, sin rodeos y dispuesta a no darle importancia a los dichos de Chechu, respondió: "No, ya a mí me chu... un huevo a esta altura. Estoy feliz, enfocada en mi vida, en mis hijas, en la salud y en mi presente".