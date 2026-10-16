16 de octubre de 2026 Inicio
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La morosidad de las familias frenó su escalada, pero sigue alta: cayó al 12,81% en agosto

De acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la mora en los préstamos a los hogares registró su primera baja mensual desde marzo de 2024, impulsada por una mejora en el cumplimiento de las tarjetas de crédito.

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Se frenó el incremento de la morosidad familiar.

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El atraso en el pago de los créditos otorgados a las familias experimentó una leve contracción durante agosto de 2026, ubicándose en un 12,81%. La morosidad en este segmento descendió 0,13 puntos porcentuales respecto a julio. Este movimiento respondió a una disminución del 0,98% en términos reales del saldo en situación irregular, lo que significó la primera caída mensual de la cartera irregular de los hogares desde marzo de 2024.

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Según los datos del Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el alivio en el indicador estuvo explicado fundamentalmente por una reducción en el nivel de incumplimiento de las tarjetas de crédito. En contraste con la mejora observada en los plásticos, los préstamos personales y los créditos prendarios mostraron leves incrementos en sus ratios de irregularidad durante el mes. Por su parte, el atraso vinculado a los créditos hipotecarios se mantuvo en niveles considerablemente más bajos y sin variaciones de magnitud frente a julio.

Por línea, bajaron tarjetas pero personales (~17%) y prendarios siguen subiendo.

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Pese a la señal positiva, la autoridad monetaria precisó que la caída del saldo irregular respondió en parte a maniobras contables del sistema. Específicamente, el BCRA aclaró que un conjunto de entidades financieras procedió al pasaje de cartera en situación irregular hacia partidas fuera de balance (write-offs). Sin esta transferencia de saldos incobrables fuera de los balances, el financiamiento total al sector privado habría mostrado un crecimiento real mayor al registrado oficialmente.

En el panorama general del crédito al sector privado, la tasa de morosidad sistémica se posicionó en un 7,75% en agosto, manteniéndose estable frente al 7,73% de julio. Este comportamiento neutral obedeció a que la baja del incumplimiento en las familias se vio contrapesada por un deterioro en las empresas, donde el ratio de mora subió 0,18 puntos porcentuales hasta alcanzar el 3,80%. Dicho incremento en el segmento corporativo fue generalizado y abarcó a todas las ramas de la actividad económica.

Como contraparte alentadora, la llamada Probabilidad de Default Estimada (PDE) para el financiamiento a los hogares profundizó su tendencia a la baja. Este indicador, que mide el ritmo de ingreso de deudas regulares hacia situaciones de irregularidad, descendió a 3,71% en agosto (-0,24 puntos porcentuales respecto a julio). Con esta tercera disminución mensual consecutiva, la entrada de nueva mora familiar tocó su nivel más bajo desde agosto de 2025.

A pesar de este freno mensual, los niveles actuales de morosidad familiar permanecen elevados en el plano interanual. En la comparación de doce meses, la irregularidad de los hogares casi se duplicó, pasando del 6,6% registrado en agosto de 2025 al 12,81% actual (+6,21 puntos porcentuales). No obstante, el sistema bancario conserva una cobertura sólida, con previsiones constituidas que representan el 87% de la cartera irregular total.

Mirá el informe completo del Banco Central sobre bancos de agosto 2026

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